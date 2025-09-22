Ispanijos klubui pralaimėjęs „Juventus“ baigė pasirodymą ČL atrankoje

Pirmajame susitikimo kėlinyje abi komandos demonstravo nerezultatyvų krepšinį, o uteniškiai buvo priversti vytis savo varžovus. Po pirmosios minučių dešimties K.Kemzūros auklėtiniai turėjo dviejų taškų deficitą – 14:16.
Antrajame susitikimo kėlinyje vyko lygi kova, tačiau antroje kėlinio dalyje sėkmingiau žaidę ispanai padidino savo pranašumą. Prieš antrąją rungtynių pusę komandas skyrė 10 tašku – 29:39.
Po ilgosios pertraukos „Juventus“ varžovai didino savo pranašumą, bet kėlinio pabaigoje uteniškiai savo deficitą šiek tiek sumažino. Prieš lemiamą minučių dešimtį komandas skyrė 13 taškų – 45:58
Ketvirtajame kėlinyje uteniškiai bandė kabintis varžovams į atlapus, tačiau neužteko. „Juventus“ turėjo pripažinti varžovų pranašumą ir baigė pasirodymą Čempionų lygos atrankoje – 71:81.
„Juventus“: Ivanas Vranešas 14 (6/11 dvit.), Devonas Danielsas 11 (5/14 metimai), Erikas Venskus 10 (3/3 metimai), Lukas Uleckas (6 atk. kam.) ir Paulius Valinskas (6 rez. per.) po 9.
UCAM: Davidas De Julius 19 (7 rez. per.), Emanuelis Cate 13 (11 atk. kam.), Jonah Radebaugh 12 (2/7 trit.), Dylanas Ennisas 11.
Kovas Lietuvos krepšinio lygoje uteniškiai pradės jau artėjantį ketvirtadienį (rugsėjo 25 d.), namuose priimdami Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“.
