Įspūdingos trijulės vedami „Šiauliai“ metė iššūkį „Rytui“, bet sensacijos nesukūrė

Giedriaus Žibėno auklėtiniai išvykoje 105:100 (19:22, 27:20, 31:27, 28:31) pranoko išretėjusiomis gretomis žaidžiusius „Šiaulius“ (4-5).
Darius Songaila savo ginklų arsenale neturėjo Cedrico Hendersono, Dovydo Romančenko, Siimo-Sanderio Vene bei ekipą ką tik papildžiusio Stefano Simaničiaus. Atsivėrus skylėms sudėtyje, strategas suteikė šansą trumpus debiutus lygoje užfiksavusiam jaunuolių duetui – Gabrieliui Krivui ir Gustui Dembinskiui.
Šeimininkai rungtynes pradėjo užsivedę ir po sėkmingų Oskaro Pleikio bei Camerono Reddisho atkarpų pirmavo 12:6. Vilniečiai surado savo atsakymus prabilus keliems skirtingiems žaidėjams (15:14), tačiau ketvirčio pabaiga priklausė šiauliečiams. Kurie susikūrė vieno metimo atotrūkį – 22:19.
O. Pleikys tęsė sėkmingą pasirodymą (25:19), tačiau tai netruko ilgai – pasikeisdami Jerrickas Hardingas ir Gytis Masiulis realizavo po du dvitaškius ir pirmąsyk šiek tiek komfortabiliau pasijausti galėjau jau svečiai iš sostinės (33:28). Komandos keitėsi tiksliais išpuoliais bene kiekvienoje atakoje. Mesdamas tritaškį paskutinėmis sekundėmis pražangą išprovokavo Jordanas Walkeris, o tai lėmė, jog į antrąją dalį šiek tiek solidesnes pozicijas nusinešė „Rytas“ – 46:42.
Iškart po pertraukos atrodė, kad vilniečiai nebebuvo nusiteikę veltis į artimą kovą (51:42). Šeimininkų tai iš vėžių neišmušė – po C. Reddisho ir Danieliaus Baslyko dueto taškų komandas vėl teskyrė taškas (55:56). Po kurį laiką trukusios kovos taškas į tašką Lietuvos vicečempionai vėl truktelėjo į priekį ir priežasčių nerimauti nebuvo pernelyg daug – 77:69.
Po Kay'aus Bruhnkes dvitaškio komandas pirmąsyk skyrė dviženklis skirtumas (81:71), tačiau šis pranašumas vėl sparčiai ištirpo nė neipusėjus ketvirtajam kėliniui (84:85). Svarbūs J. Hardingo metimai jo ekipai leido pasijausti saugiau su rekordine persvara (97:86). Šiauliečiai dar kabinosi į kiekvieną gautą šansą, tačiau finalinė sirena konstatavo, kad pateikti sensacijos D. Songailos kariaunai šįsyk nepavyko.
Puolime itin solidų mačą sužaidė bent keli G. Žibėno auklėtiniai. J. Hardingas su 21 tašku buvo rezultatyviausias, dar jis išdalino 5 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 24 naudingumo balus. Efektyvumu jį lenkė tik G. Masiulis (20 tšk., 5 atk. kam., 3 rez. perd., 28 naud. bal.). Aukštaūgių – Jacobo Wiley ir A. Gudaičio – sąskaitose atitinkamai 14 taškų, 8 atkovoti kamuoliai ir 21 naudingumo balas bei 16 taškų, 8 atkovoti kamuoliai ir 19 naudingumo balų.
Šiauliečius į priekį tempė C. Reddishas ir O. Pleikys, o didžiule pagalba jiems tapo Marius Valinskas. Amerikietis surengė 28 taškų (5/12 dvit., 5/12 trit., 3/4 baud.) ir 27 naudingumo balų šou, o lietuviai atitinkamai pasižymėjo 23 ir 18 taškų, abu fiksuodami 25 naudingumo balų vertą efektyvumą. Be to, M. Valinskas atliko dar ir 8 rezultatyvius perdavimus.
„Šiauliai“: Cameronas Reddishas 28, Oskaras Pleikys 23, Marius Valinskas 18, Danielis Baslykas 15, Dayvionas McKnightas 12
„Rytas“: Jerrickas Hardingas 21, Gytis Masiulis 20, Artūras Gudaitis 16, Jacobas Wiley 14, Ignas Sargiūnas 10, Jordanas Walkeris 9, Ignas Sargiūnas , Gytias Radzevičius 6.
