Išskirtinio rezultatyvumo ir įtampos mače – žalgiriečių pergalė Paryžiuje

Pirmą „Žalgirio“ ataką sukūrė aukštaūgiai, kai aikštę persivaręs Laurynas Birutis perdavė kamuolį Ąžuolui Tubeliui, Nigelas Williamsas-Gossas ir L.Birutis pelnė taškus su varžovų pražangomis – 8:5. N.Williamsas-Gossas rinko dar 5 taškus (13:13), baudą pataikė Ignas Brazdeikis, iš po krepšio įmetė Edgaras Ulanovas, o N.Williamsas-Gossas dar kartą pasižymėjo su pražanga – 19:22. Mosesas Wrightas sumetė baudas, L.Birutis taškais vertė Sylvaino Francisco perdavimą, kuris pats pirmojo kėlinio pabaigoje pelnė 5 taškus – 28:29.
L.Birutis rinko dar 4 taškus, 2 pridėjo Ą.Tubelis, o E.Ulanovas pelnė 7 taškus iš eilės – 41:39. Tuomet žalgiriečiai įkrito į duobę, varžovai vieną po kito rinkosi kamuolius puolime ir pelnė 12 taškų be atsako – 41:51. Po T.Masiulio minutės pertraukėlės N.Williamsas-Gossas sužaidė agresyviai, o kitoje atakoje atliko rezultatyvų perdavimą iš toli taikliai atakavusiam S.Francisco– 46:51. L.Birutis dėjo į krepšį po Ą.Tubelio perdavimo (48:52), bet dar 2 šeimininkams suteikti antrieji šansai virto taškais į „Žalgirio“ krepšį – 48:56.
Ą.Tubelis trečiąjį kėlinį atidarė 5 taškais, L.Birutis sumetė baudas ir išnaudojo to paties Ą.Tubelio perdavimą – 57:62. Ą.Tubelis, S.Francisco ir L.Birutis įmetė po dvitaškį (63:66), Dustinas Sleva pataikė iš toli, o E.Ulanovas užbaigė prasiveržimą su pražanga – 69:70. Kovingai rungtyniavo M.Wrightas, rinkęs 4 taškus iš eilės, dvitaškį įmetė N.Williamsas-Gossas, Maodo Lo smeigė tritaškį iš kampo, kelinį uždarė S.Francisco reidas krepšio link – 80:73.
Du S.Francisco tritaškiai, vienas M.Lo tolimas šūvis ir N.Williamso-Gosso dvitaškis augino „Žalgirio“ persvarą – 91:81. Tada vos per pusantros minutės ji ištirpo ir rezultatas vėl buvo lygus – 91:91. N.Williamsas-Gossas ir Ą.Tubelis pelnė taškus (95:91), varžovai vėl lygino rezultatą, bet S.Francisco paėmė vadžias į savo rankas ir pelnė 7 taškus iš eilės – 102:95. Žalgiriečiai kelis kartus suklydo ir tuo pasinaudoję šeimininkai vėl išsiveržė į priekį – 102:103. Ą.Tubelis pasižymėjo puolime atsikovojęs kamuolį, o varžovams vėl įmetus, Ąžuolas dar kartą įveikė jų gynybą – 106:105. „Žalgirio“ pergalę įtvirtino E.Ulanovo baudų metimai – 108:105.
„Žalgiris“: S.Francisco 26 (5 rez. perd., 7 kld.), N.Williamsas-Gossas 18 (10 rez. perd.), Ą.Tubelis 17 (11 atk. kam., 4 rez. perd., 3 blk.), L.Birutis 17 (6 atk. kam.), E.Ulanovas 14 (4 rez. perd.), M.Wrightas 6 (6 atk. kam.), M.Lo 6, D.Sleva 3, I.Brazdeikis 1, D.Sirvydis 0, M.Rubštavičius 0.
„Paris Basketball“: N.Hifi 27 (5 rez. perd.), A.M‘baye 23, J.Robinsonas 12 (6 rez. perd.), J.Morganas 10.
