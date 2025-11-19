Išvykoje į Atėnus – pergalingas „Lietkabelio“ vakaras

Rungtynės prasidėjo klampiu pirmuoju kėliniu (12:16) – šeimininkai pataikė vos penkis metimus iš žaidimo iš penkiolikos, tuo tarpu svečiai prametė visus keturis tritaškius, o komandos bendrai iš viso suklydo net vienuolika kartų.
Antrojo kėlinio pradžioje po kontakto su varžovu iš rungtynių dėl traumos iškrito Vytenis Lipkevičius. Tarp komandų tęsėsi apylygė kova – įpusėjus ketvirčiui Giorgos Tsalmpouris tritaškiu išlygino rezultatą (21:21).
Netrukus panevėžiečiai sužaidė atkarpą 8:0 (25:32), o į pertrauką nusinešė plius keturis (31:35). Panevėžio komandos gretose rezultatyviausias buvo dešimt taškų surinkęs Kristianas Kullamae.
Sužaidus pusę trečiojo kėlinio trimis baudų metimais Augustine’as Rubitas padidino „Lietkabelio“ persvarą iki devynių taškų (36:45), tačiau tuomet savąjį spurtą surengė 7:0 surengė šeimininkai ir vėl priartėjo (45:46).
Ketvirtajame kėlinyje svečiai iš Panevėžio toliau išlaikė atotrūkį – sužaidus daugiau nei penkias minutes Jamelas Morrisas tritaškiu vėl padidino pranašumą iki aštuonių (59:67).
Likus kiek daugiau nei dviems minutėms po Morriso dviejų taiklių baudų metimų skirtumas tapo dviženklis (63:73). Tuomet varžovai atsakė penkiais taškais (68:73), bet Morrisas pasižymėjo iš toli (68:76) ir galiausiai panevėžiečiai triumfavo.
Artimiausias namų rungtynes „Lietkabelis“ žais jau šį sekmadienį (lapkričio 23 d.) su Kauno „Žalgiriu“.
