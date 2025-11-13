„Lietkabelis“ neprilygo Turkijos klubui

Panevėžio „Lietkabelis“ stojo į dar vieną kovą 2025-26 m. Europos taurės turnyro sezone. Rungtynėse, kurių rėmėjas „7bet“, Nenado Čanako auklėtiniai namuose 74:100 nusileido vienai iš grupės lyderių Ankaros „Turk Telekom“ ekipai iš Turkijos.
Taikliais Dovio Bičkauskio ir Danieliaus Lavrinovičiaus tritaškiais (6:2) rungtynes atidarę panevėžiečiai įpusėjus kėliniui po Michaelo Flowerso pridėto tritaškio turėjo nedidelę persvarą (12:10), bet geriau ketvirtį užbaigę svečiai pranašumą perėmė (21:27).
Antrajame ketvirtyje sužaidus keturias minutes jau po devintos šeimininkų klaidos Ankaros klubas greitoje atakoje įgijo dviženklį pranašumą (29:39). Jį Turkijos komandai pavyko nusinešti ir į pertrauką (42:53).
Per pirmąją rungtynių dalį Panevėžio komandai devynis taškus pelnė Augustine’as Rubitas, aštuonis pridėjo Jamelas Morrisas. Ankaros ekipai vienuolika surinko Dogušas Ozdemiroglu, dešimt – Jordanas Usheris.
Trečiajame kėlinyje panevėžiečius į priekį trūktelėjo aštuonis taškus pelnęs Rubitas, po kurio tritaškio šeimininkai kiek priartėjo (56:61). Visgi ketvirtį svečiai užbaigė spurtu 14:2 ir vėl gerokai nutolo (58:75).
Per ketvirtąjį kėlinį Ankaros klubas tiesiog sprendė formalumus – įpusėjus laikui jau pirmavo dvidešimt šešiais taškais (68:94) ir galiausiai įsirašė pergalę.
Artimiausias namų rungtynes „Lietkabelis“ žais lapkričio 23 d. su Kauno „Žalgiriu“.
