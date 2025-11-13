Javtoko advokatas stoja į kovą

Praėjo beveik mėnuo nuo tada, kai asociacija „Lietuvos krepšinis“ skyrė piniginę – 858 eurų – baudą Robertui Javtokui už nekorektiškus pasisakymus apie krepšininkę Kamilę Nacickaitę.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Tiesa, buvęs krepšininkas baudos nemokėjo ir netgi kreipėsi į teismą, siekdamas įrodyti, kad toks sprendimas yra nepagrįstas.
„Kyla klausimas, ar visgi čia kažkoks kvaziteismas, kur galima tiesiai šviesiai pasakyti – asmenys, kurie galbūt nepatinka vieniems ar kitiems valdymo organams, paimti ir pastatyti į vietą“ – svarstė R. Javtoko advokatas Evaldas Pocevičius.
Pasak R. Javtoko advokato, kyla klausimų, kaip asociacija galėjo skirti baudą individualiam asmeniui.
„Atsiranda situacija, kad štai yra asociacija, kuri gali bet ką ir bet kaip nubausti. Čia jau galbūt aukštesnis interesas – ne asmeninis Roberto interesas, bet kažkas turi pasakyti: žiūrėkite, yra ribos, kuriose jūs galite priiminėti sprendimus. Tikrai, asociacija turi įgaliojimus dėl klubų, dėl žaidėjų tam tikrų veiksmų“, – teigė E. Pocevičius.
Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ atstovai tikina, kad R. Javtokui bauda skirta pagrįstai, kadangi jis yra ne tik moterų krepšinio klubo „Kibirkštis“ vienas akcininkų, bet ir vienos Vilniaus krepšinio mokyklos valdybos narys.
„Kibirkšties“ krepšinio komandos dalininkas – ta informacija oficiali, ją turime iš Registrų centro. Iš išrašo matyti, kad jis turi 25 proc. dalių. Taip pat šios komisijos darbo metu jis buvo ir Vilniaus krepšinio mokyklos valdybos narys. Ta informacija yra oficiali“, – aiškino asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Drausmės, etikos ir apeliacinės komisijos narys Andrius Būdvytis.
Tuo metu R. Javtoko advokatas tikina, kad pateiktame sprendime yra pridaryta ir faktinių klaidų.
„Sprendime nurodyta, kad Robertui priklauso 25 proc. „Kibirkšties“ akcijų – ar, pavadinkime, dalių. Kai iš tikrųjų priklauso šešiolika proc. Ką daryti, kai yra tokių netgi faktinių klaidų? Čia jau apie faktus. Tai ką jau kalbėti apie teisinį vertinimą“, – pabrėžė E. Pocevičius.
Be to, stebimasi ir dėl to, kodėl R. Javtokui apskritai paskirta bauda. Esą pagrindiniai pažeidimai net nebuvo tie, kurie visuomenėje ir buvo nuskambėję garsiausiai.
„Roberto nenubaudė už tai, kas buvo parašyta skunde. Skunde buvo kalbama apie diskriminavimą, apie galimą lygių galimybių pažeidimą. Už šiuos dalykus Roberto niekas nenubaudė. Ir čia yra antra problema su skundu“, – teigė E. Pocevičius.
Tačiau asociacijos atstovai tikina, kad pats R. Javtokas dar skandalo pradžioje pripažino, jog jo pasisakymai buvo netinkami.
„Iš karto po savo pasisakymų R. Javtokas viešai atsiprašė, akcentuodamas, kad jo veiksmai buvo netoleruotini ir nekorektiški. Tai man kyla toks retorinis klausimas – kokios teisybės jis pats ieško, jeigu pats atsiprašė ir įvardijo, kokie buvo tie veiksmai?“ – retoriškai klausė A. Būdvytis.
R. Javtokas kartu su teisininkais į Kauno apylinkės teismą kreipėsi praėjusią savaitę. Tiesa, kada teismas pradės nagrinėti bylą, kol kas neaišku.
