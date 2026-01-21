 Jonavoje – puolėjas iš Graikijos antrosios lygos

Jonavoje – puolėjas iš Graikijos antrosios lygos

2026-01-21 20:50
bcjonava.lt inf.

„Jonava Hipocredit” pildo sudėtį – pasiekė susitarimą su Lesley Varneriu.

Lesley Varneris
Lesley Varneris / bcjonava.lt nuotr.

27 metų 200 cm ūgio puolėjas šiame sezone rungtyniavo Graikijos antrojoje lygoje. Vilkint Amaliados „Koroivos” klubo marškinėlius rinko po 19,1 taško, atkovodavo po 6 kamuolius ir atlikdavo po 2,2 rezultatyvaus perdavimo.

Puolėjas, baigęs universitetą Teksaso valstijoje ir persikėlęs į Europą, rungtyniavo Austrijos, Didžiosios Britanijos, Čekijos bei Graikijos čempionatuose.

Su L.Varneriu pasirašyta sutartis iki kito Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, sezono pabaigos.  

Šiame straipsnyje:
Jonava Hipocredit
Amaliados Koroivos
Lesley Varneris

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų