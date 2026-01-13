„Jonavos“ prezidentui vėl įkliuvus neblaiviam prie vairo, meras ketina kalbėtis apie jo ateitį klube

„Mes apie tai kalbėsime. Aš manau, kad yra galimybė turbūt paklausti prezidento, kaip jis mato savo elgesį, ar jis norėtų toliau tęsti, ar turėtų gal kažkaip pasidaryti išvadas ir padaryti kaip minimum kažkokią pertrauką tam laiko tarpui, kuriuo ir vairuotojo pažymėjimo neturės, matyt. Tai apie tai bus kalba“, – interviu BNS sakė M. Sinkevičius.
„Aš kol kas nenoriu užbėgti įvykiams už akių ir pasakyti daugiau nei bus pasakyta, bet visuomenę informuosime tikrai“, – teigė jis.
Kaip praėjusią savaitę pranešė portalas „BasketNews“, V. Vaškevičius pernai gruodžio 11 dieną buvo sustabdytas Jonavoje per policijos reidą ir jam buvo nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,46 promilės.
Generalinė prokuratūra teigė, kad dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
V. Vaškevičius neblaivus prie vairo pagautas ir 2024 metų balandį. Tuomet Jonavos krepšinio klubo prezidentas, nepaisydamas kelio ženklų ir atlikdamas lenkimo manevrą, susidūrė su kita transporto priemone bei pasišalino iš įvykio vietos ir nuvyko į savo darbovietę.
Atvykę pareigūnai V. Vaškevičiui nustatė 2,34 promilės. Kauna apylinkės teismas V. Vaškevičių pripažino kaltu, jis sprendimą apskundė, apeliacinis skundas šiuo metu nagrinėjamas Kauno apygardos teisme.
„Jonavos“ klubas, laimėjęs du kartus iš 14 rungtynių, šiuo metu Lietuvos krepšinio lygoje užima paskutinę devintąją vietą.
„Pergalių skaičius kuklokas, žaidėjai rotuojasi, bet dalis iškeliauja, nelabai kas atkeliauja. Tai aš noriu suprasti visą situaciją: ir prezidento situaciją – jau labiau asmeninę, bet kuri sukuria neigiamą foną visam klubui, Jonavai, kuri mokesčių mokėtojų pinigais remia tą klubą. Bet noriu suprasti ir „Jonavos“ klubo situaciją, kaip ją mato treneris, nes buvo laikai, kada mes aukščiau (buvome – BNS) turnyrinėse lentelėse ir geriau atrodydavome, dabar atrodom kukliai ir tas nedžiugina“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
