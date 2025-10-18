Jubiliejaus proga – „EuroBasket“

Medalius dalysis Vilniuje
2027-ųjų Europos moterų krepšinio čempionato finalo turnyras vyks Lietuvoje, Belgijoje, Suomijoje ir Švedijoje. Lemiamos kovos dėl medalių bus surengtos Vilniuje.
„Norisi pasidžiaugti artėjančiu auksinio triumfo 30-mečio jubiliejumi. Kaip sakė 1997-ųjų Europos čempionių treneris Vydas Gedvilas, būtų gražu pakartoti šį pasiekimą“, – pristatant pasirengimo būsimam „EuroBasket“ planus kalbėjo šio renginio globėjas, Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
1997 m. Lietuvos krepšininkės Vengrijoje, vadovaujamos trenerių V. Gedvilo ir Algirdo Paulausko, iškovojo aukso medalius.
„Nedrąsiai vis pasvajodavau, kad galbūt ir mes kažkada Lietuvoje sulauksime Europos čempionato emocijų, todėl labai džiaugiuosi, kad po 30 metų svarbiausios kovos vyks būtent Lietuvoje. Tikiu mūsų dabartine karta ir tuo, kad galime pakartoti tai, ką pasiekė tuometė rinktinė“, – kalbėjo viena „EuroBasket 2027“ ambasadorių, buvusi krepšininkė, žurnalistė Gintarė Grikštaitė.
„Ateinantys dveji metai mūsų šalies moterų krepšiniui bus be galo svarbūs. Europos čempionatas paklos rimtą pamatą tolesnei krepšinio raidai, tačiau mes labai akcentuojame ir socialinę misiją. Planuojame labai daug projektų, tarp jų „EuroBasket“ – reikšmingiausia iniciatyva“, – sakė asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas.
Darbo grupėje – ministrės
Anot švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės, aukščiausio lygio renginiai generuoja nemažas pajamas nuo turizmo iki smulkaus verslo sektorių, bet didžiausia investicija – į moterų sporto populiarinimą.
2027 m. Europos čempionato Lietuvoje biudžetą sudarys 3,8 mln. eurų. Daugiausia – po 1,3 mln. eurų – skirs Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Vilniaus savivaldybė.
Didžiausios išlaidos – teisių ir transliacijų mokestis (1,4 mln. eurų), dalyvių apgyvendinimas ir maitinimas (1,34 mln. eurų), arenų nuoma (340 tūkst. eurų), logistika (270 tūkst. eurų).
650 tūkst. eurų įsipareigojimas teks Klaipėdos miesto savivaldybei (uostamiestyje savo grupės rungtynes žais Lietuvos rinktinė).
„EuroBasket 2027“ lietuviškojo organizacinio komiteto pirmininkas – V. Gedvilas, darbo grupėje dirbs ministrės R. Popovienė, Jūratė Zailskienė, Rita Tamašunienė, Dovilė Šakalienė ir Marija Jokubauskienė.
Viltingas jaunimo proveržis
Šiemet Lietuvos krepšininkės buvo nužygiavusios iki Europos čempionato ketvirtfinalio.
Mačą dėl bilieto į pusfinalį mūsiškės 61:83 pralaimėjo prancūzėms, o varžybas dėl 5–8 vietų 76:81 – čekėms, 87:99 – turkėms ir liko aštuntos.
Nuo auksinių 1997-ųjų arčiausiai „EuroBasket“ trofėjų lietuvės buvo 2001-aisiais ir 2005-aisiais (užėmė ketvirtas vietas).
1998 m. ir 2006 m. pasaulio čempionatuose Lietuvos komanda liko šešta.
Optimizmo teikia jaunųjų krepšininkių rezultatai.
Praeitą vasarą Europos čempionato A diviziono sidabro medalius iškovojo dvidešimtmečių rinktinė (treneris Egidijus Ženevičius), B diviziono auksą ir kelialapį į elito A divizioną pelnė šešiolikmečių ekipa (treneris Edvinas Justa).
