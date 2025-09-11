Rimas Kurtinaitis: yra pamatas ateičiai

Pabaigtuvės ketvirtfinalyje
Mūsiškiai 42-ojo „EuroBasket“ ketvirtfinalio rungtynes Rygos arenoje 76:87 pralaimėjo Graikijos krepšininkams.
„Daug kas, ką planavome, pavyko, kai kas – ne. Neblogai gynėmės – tvarkėmės ir su Gianniu (Antetokounmpo – red. past.), ir su Tyleriu Dorsey, Kostu Papanikolaou, bet gavome tritaškių iš kito žaidėjo. Tokio lygio rungtynėse reikia visų krepšininkų indėlio, o mes to šiek tiek pritrūkome“, – po varžybų kalbėjo R. Kurtinaitis.
Šįkart tik 1 tašką pelnė Ąžuolas Tubelis (0/6 dvitaškių, 0/4 tritaškių), savo efektyvumo balų vidurkio neviršijo Deividas Sirvydis.
Graikai į Europos čempionato pusfinalį pateko po šešiolikos metų pertraukos. Dėl bilieto į finalą jie rugsėjo 12-ąją kausis su turkais, kurie ketvirtfinalyje 91:77 nugalėjo lenkus.
Rezervas – optimistinis
Kurią vietą – penktą ar šeštą – užėmė Lietuvos rinktinė, paaiškėjo vakar po Vokietijos ir Slovėnijos ekipų mačo.
R. Kurtinaitis yra sakęs: „Yra pirma vieta ir visos kitos.“
Rygoje jis kalbėjo: „Jei žiūrėtume į visumą, žaidimu, kovingumu, nusiteikimu, žaidėjų atsidavimu komandai tikrai esu patenkintas. Dabar mūsų pajėgumai nėra blogi ar beviltiški, manau, pamatas ateičiai yra. Pažiūrėkime, kokių dar turime krepšininkų, kurie nežaidė: Matas Buzelis, Domantas Sabonis, Kasparas Jakučionis, Augustas Marčiulionis, be to, yra ir kitų žaidėjų, kuriais galėsime pasipildyti.“
Dabar mūsų pajėgumai nėra beviltiški.
„Laimime ir pralaimime visi – žaidėjai, treneriai, personalas. Būna kaip bet kurioje šeimoje – dėl vieno ar kito dalyko pasiginčijame, bet esame stiprūs kaip komanda, visi vienas kitą palaikome, suprantame ir mylime. Esame kaip broliai. Labai tikiuosi, kad taip ir liks“, – tvirtino rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas.
Didelis žingsnis į priekį
„Yra žvaigždės ir yra megažvaigždės. Tokie žaidėjai, kaip G. Antetokounmpo, vieni lemia daugiau nei 50 proc. komandos pergalių“, – skaičiavo Vitoldas Masalskis.
Buvęs ilgametis Kauno „Žalgirio“ krepšininkas mano, kad lietuviai atidavė viską akistatoje su Graikijos komanda, bet ši turėjo neatremiamą argumentą iš NBA žvaigždyno.
– Ar mūsiškiai turėjo realių šansų įveikti graikus? – pasiteiravome V. Masalskio.
– Galėjome kautis dėl pergalės. Statistika buvo apylygė, kovą dėl kamuolio laimėjome, klaidų daug nepridarėme. Žaidimas buvo gana solidus. Graikų patirtis didesnė, jie turi superžvaigždę, bet mūsiškiai – savo argumentų. Manau, kad treneriai daug vilčių dėjo į Ą. Tubelio metimus, bet jis nepataikė nė vieno iš dešimties bandymų. Apmaudu, kad svarbiausiose rungtynėse pasireiškė jauno puolėjo psichologinis nestabilumas. Šiame mače galbūt būtų pravertusi Eimanto Bendžiaus taikli ranka. Be to, su Roku Jokubaičiu mūsų šansai ketvirtfinalyje būtų kur kas geresni. Jis – pagrindinis mūsų rinktinės žaidimo kūrėjas, tad atakoms būtų surezgęs papildomų palankių situacijų sau ir komandos draugams.
– Geriausias savo rungtynes šį „EuroBasket“ sužaidė Jonas Valančiūnas. Koks jūsų įspūdis?
– Mūsų kapitonas tempė rinktinę tada, kai negalėjo kiti. Visą turnyrą R. Kurtinaitis puikiai numatė, kada Joną laikyti aikštėje ilgai ir kada jo varginti nereikia, nes yra kitų ginklų. Dėl Jono rotacijos treneris sulaukdavo nepelnytos kritikos, bet dar kartą įsitikinome: Rimas yra išmintingas strategas. Be to, pats Jonas suprato, kad būtent ketvirtfinalyje išmušė jo valanda.
– Lietuviai – be medalių, tačiau nekris žemiau nei penkta ar šešta vieta. Ar tokia pozicija Europos pirmenybėse yra gera?
– Galutinį rezultatą vertinu labai gerai. Vyrai žengė didžiulį žingsnį į priekį. Ypač palyginti su ankstesnėmis pozicijomis (2017 m. – devintoji, 2022 m. – penkioliktoji, – aut. past.). Galbūt pritrūkome meistriškumo, bet dalį trūkumų kompensavome kovingumu. Mūsų grupė nebuvo lengva – trys ekipos pasiekė ketvirtfinalį. Pritarčiau R. Kurtinaičio nuomonei, kad padėtas tvirtas pamatas ateities rinktinei, kuriai teks kautis pasaulio čempionato atrankoje ir 2028-ųjų olimpinėse žaidynėse. Nepamirškime, kad turime daugiau NBA žaidėjų: D. Sabonį, M. Buzelį, progresuojančius K. Jakučionį, A. Marčiulionį. Dar ir Ignas Brazdeikis, kiti patyrę krepšininkai. Rinktinės ateitis – šviesi.
Statistika
Lietuva–Graikija 76:87 (19:24, 19:20, 14:20, 24:23).
Ryga, „Xiaomi“ arena, 10 487 žiūrovai.
Lietuva: J. Valančiūnas 24 taškai (15 atkovotų kamuolių, 31 naudingumo balas), A. Velička 12 (3/5 tritaškių, 5 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai), G. Radzevičius 10, R. Giedraitis 7, D. Sirvydis 6 (2/5 tritaškių), M. Normantas 5 (4 rezultatyvūs perdavimai), M. Blaževičius ir I. Sargiūnas po 4, T. Sedekerskis 3 (5 atkovoti kamuoliai), Ą. Tubelis 1 (0/4 tritaškių), L. Birutis 0.
Graikija: G. Antetokounmpo 29 taškai (11/16 baudų metimų, 6 atkovoti ir 4 perimti kamuoliai, 5 klaidos), V. Toliopoulos 17 (3/4 tritaškių), K. Sloukas 11 (1/5 tritaškių, 4 rezultatyvūs perdavimai), K. Papanikolaou 8 (2/3 tritaškių, 7 atkovoti kamuoliai), T. Dorsey 6, K. Mitoglou (1/5 tritaškių) ir A. Samodurovas (1/5 tritaškių) po 5, K. Antetokounmpo 4, P. Kalaitzakis 2.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 18/37 (49 proc.) ir 19/30 (63 proc.), tritaškių – 8/22 (36) ir 9/29 (31), baudų metimų – 16/21 (76) ir 22/28 (79). Atkovota kamuolių – 35 ir 34, perimta – 5 ir 9. Rezultatyvūs perdavimai – 22 ir 15. Blokuota metimų – 1 ir 5. Klaidos – 13 ir 12.
Ketvirtfinalis
Turkija–Lenkija 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27). 3 463 žiūrovai. A. Sengunas 19 taškų (12 atkovotų kamuolių, 10 rezultatyvių perdavimų), S. Larkinas (5 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai) ir S. Hazeras po 13 / J. Loydas (4/4 dvitaškių, 1/7 tritaškių, 8/8 baudų metimų, 4 klaidos) ir M. Ponitka (6 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai) po 19 taškų, M. Sokolowskis 13 (5/5 dvitaškių).
