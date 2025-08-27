Šaras lietuvių nemato tarp medalininkų Europos čempionate

Krepšinio portalas „Eurohoops“ pakalbino žymius krepšininkus ir trenerius ir paprašė jų pateikti prognozes, kas ant savo kaklo užsikabins medalius bei taps naudingiausiu turnyro žaidėju.
Tarp pakalbintų buvo ir Stambulo „Fenerbahče“ strategas Šarūnas Jasikevičius, kuris pirmą vietą skyrė Vokietijai, sidabrą atidavė serbams, o bronzą – turnyro organizatoriams latviams.
Naudingiausiu žaidėju 49-erių specialistas mato Serbijos lyderį Nikolą Jokičių.
Deja, bet tarp jo pasirinkimų nebuvo Lietuvos.
Niekas iš „Eurohoops“ kalbintų krepšinio žmonių Lietuvos tarp medalininkų nemato.
Įdomią versiją pateikė Atėnų „Panathinaikos“ naujokas ir Šiaurės Makedonijos natūralizuotas amerikietis T. J. Shortsas, kuris pirmą vietą skyrė Turkijos rinktinei, o trečią – Suomijai.
Europos krepšinio čempionatas vyks rugpjūčio 27 – rugsėjo 14 dienomis Suomijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Kipre.
