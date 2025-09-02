„EuroBasket“ žiežirbos – ne vien aikštėse

Varžovai – iš A grupės
„EuroBasket“ dalyviams sužaidus po trejas rungtynes, vietas kitame etape buvo užsitikrinusios šešios komandos, kol jas nepatyrusios nesėkmių.
Tai – Turkijos ir Serbijos (A grupė), Vokietijos ir Suomijos (B), Graikijos (C) ir Lenkijos (D) ekipos.
Lietuvos rinktinei svarbi A grupė, nes aštuntfinalyje tektų varžytis su 1–4 vietas užėmusiomis rinktinėmis. Į trečią ir ketvirtą pozicijas pretenduoja kol kas po vieną pergalę iškovoję latviai, estai ir portugalai.
Rimo Kurtinaičio vadovaujamus Lietuvos krepšininkus B grupėje pristabdė pasaulio čempionai vokiečiai – 107:88. Vakar mūsiškiai kovėsi su suomiais.
Įžeidė D. Schröderį
Trečią „EuroBasket“ turą aptemdė skandalai, vienas jų įsiplieskė per Lietuvos ir Vokietijos komandų mačą Tamperėje.
Pasaulio čempionų lyderis Dennisas Schröderis savo šalies reporteriams pareiškė, kad, jam einant iš aikštės į drabužinę, tribūnoje, kurioje buvo Lietuvos sirgalių, kažkas skleidė beždžionę imituojančius garsus.
„Su tuo negaliu susitaikyti. Šiame pasaulyje nėra vietos rasizmui. Tokie dalykai nepriimtini nei krepšinyje, nei futbole, nei kitose sporto šakose. Man tai – pirmas toks incidentas su sirgaliais iš Lietuvos ir tai liūdna“, – sakė D. Schröderis.
Skandalas sulaukė didelio atgarsio ir komentarų pasaulio žiniasklaidoje.
Tarptautinės krepšinio asociacijų federacijos (FIBA) pranešime teigiama, kad rasistiškai D. Schröderį užgauliojęs Lietuvos sirgalius identifikuotas iš vaizdo įrašų, jam uždrausta lankytis likusiose Europos čempionato rungtynėse, įvykį toliau tiria Suomijos teisėsaugos institucijos.
„Vienareikšmiškai smerkiame neapykantos kalbą, diskriminacinį elgesį ir rasistinius išpuolius bet kokia forma“, – pabrėžė FIBA.
Išsiaiškino, atsiprašė
Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ pareiškime teigiama, kad incidentą iš arti matęs Lietuvos rinktinės vadovas Linas Kleiza iškart ėmėsi veiksmų – pranešė apie netoleruotiną sirgaliaus elgesį apsaugos darbuotojams ir paprašė jį ir kartu rungtynes stebėjusią žiūrovo draugę nedelsiant išvesti iš arenos.
Vėliau L. Kleiza atsiprašė Vokietijos delegacijos ir krepšininkų už nepateisinamą sirgaliaus elgesį.
„Mums tai visiškai nepriimtina ir nedera nei su krepšinio, nei su mūsų visuomenės vertybėmis. Tokie įvykiai ne tik žeidžia sportininkus, bet ir kenkia Lietuvos, kaip krepšinio šalies, reputacijai tarptautinėje arenoje. Kiekvienas sirgalius turi jausti atsakomybę už tai, kad mūsų palaikymas komandai būtų garbingas ir įkvepiantis, o ne žeidžiantis ar griaunantis“, – teigė asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas.
Anot L. Kleizos, D. Schröderis ir kai kurie kiti Vokietijos rinktinės žaidėjai per rungtynių pertrauką dėl sirgaliaus elgesio pareiškė pretenzijų mūsų šalies ekipos kapitonui Jonui Valančiūnui – esą ir jis už tai atsakingas.
Neteisinga dėl vieno sirgaliaus poelgio sutapatinti rasizmą su Lietuva.
„Išsiaiškinome, atsiprašiau, tačiau neteisinga dėl vieno sirgaliaus poelgio plačiai užmesti atsakomybę, sutapatinti rasizmą su rinktine ir jos žaidėjais, su visais mūsų krepšinio aistruoliais, galiausiai ir su Lietuva“, – reziumavo L. Kleiza.
Dvitaškis ir padariniai
Rasistinio pobūdžio užgauliojimų sulaukė ir Prancūzijos rinktinei atstovaujantis Kauno „Žalgirio“ legionierius Sylvainas Francisco.
Žalgirietis per rungtynes su slovėnais surinko 32 taškus ir 40 naudingumo balų, tačiau, mačui baigiantis ir Slovėnijos krepšininkams jau nebesiginant, dar nubėgo prie jų krepšio ir pelnė du taškus.
Įtūžę slovėnai šoko auklėti nerašytą taisyklę ignoravusį prancūzą. Sąmyšį sutramdė arbitrai: S. Francisco ir Slovėnijos ekipos puolėjui Gregorui Hrovatui skyrė technines pražangas, prancūzui Nadirui Hifiui ir slovėnui Martinui Krampeljui – diskvalifikacines.
Socialiniuose tinkluose ant S. Francisco plūstelėjo užgauliojimų cunamis.
„Galite mane įžeidinėti ar nekęsti dėl to, ką padariau, bet rasistiniai komentarai prieštarauja šio sporto ir bendruomenės vertybėms, meta neigiamą šešėlį komandai, organizacijai ir net šaliai, – į anonimų replikas atkirto krepšininkas. – Būti išvadintam beždžione ar skaityti vergovės laikų terminus – ne vien išpuolis prieš mane, tai išpuolis prieš mano rasę ir žmogiškumą. Niekada to nenutylėsiu.“
Palaikymą S. Francisco pareiškė Prancūzijos krepšinio federacija, „Žalgirio“ klubas.
Rezultatai
A grupė. Turkija–Čekija 92:78, Estija–Latvija 70:72, Portugalija–Serbija 69:80, Čekija–Estija 75:89, Latvija–Serbija 80:84, Turkija–Portugalija 95:84.
B grupė. Vokietija–Švedija 105:83, Lietuva–Juodkalnija 94:67, Suomija–Didžioji Britanija 109:79, Lietuva–Vokietija 88:107, Didžioji Britanija–Švedija 59:78, Juodkalnija–Suomija 65:85.
C grupė. Italija–Sakartvelas 78:62, Kipras–Graikija 69:96, Ispanija–Bosnija ir Hercegovina 88:67, Sakartvelas–Graikija 53:94, Ispanija–Kipras 91:47, Bosnija ir Hercegovina–Italija 79:96.
D grupė. Islandija–Belgija 64:71, Prancūzija–Slovėnija 103:95, Lenkija–Izraelis 66:64, Slovėnija–Belgija 86:69, Izraelis–Prancūzija 82:69, Lenkija–Islandija 84:75.
