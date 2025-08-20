Kurtinaitis apie rinktinę: džiugu, kad mus jau laiko „mėsa“

Lietuvos vyrų rinktinė jau trečiadienį antrą kartą pasirengimo etape susikaus su Turkija.
O prieš vieną paskutinių draugiškų mačų, prasidedant Europos čempionatui, komandos strategas R. Kurtinaitis spinduliavo ramybe.
„Galvoju, kad turkai bus geresnės formos nei tada, kai žaidėme Turkijoje prieš juos. Aišku, kad jų pagrindinis ginklas turbūt yra priekinė linija“, – aiškino Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris R. Kurtinaitis.
Šią savaitę buvo paskelbtas ir atnaujintas Europos čempionato reitingas, kuriame Lietuvos rinktinė pakilo net iki ketvirtosios vietos. Nacionalinės komandos treneris R. Kurtinaitis neslėpė, kad tai malonus įvertinimas, tačiau viską reikės įrodyti jau pirmenybėse.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Viena, džiugina, kad mus pradėjo vertinti kaip „mėsą“. Džiugu, kad esame pakelti į tokį aukštį. Antra, tai įpareigoja tą poziciją apginti ar net viršyti. Kaip sakau, Garastas visada kartodavo: jei nori pasiekti maksimumą, turi išsikelti sau uždavinį – neįmanoma“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
Tiesa, R. Kurtinaitis atvirauja, kad net jau dešimtmetį niekaip ketvirtfinalio barjero neperkopiančiai Lietuvos rinktinei ketvirta vieta šiame Europos čempionate būtų per žema.
Imtume medalį, o ne ketvirtą vietą.
„Reitingas, ar jis toks, ar anoks. Aišku, reitingą duoda galinis rezultatas. Imtume medalį, o ne ketvirtą vietą“, – juokavo R. Kurtinaitis.
Lietuvos rinktinei pasirengimas Europos čempionatui iš tikrųjų klostosi labai palankiai. Šiuo metu iškovotos visos pergalės. Vis dėlto vienas rinktinės lyderių, R. Jokubaitis, per daug tokia laimėjimų serija nesidžiaugia.
„Reikia turėti kuo daugiau geresnių testų, galbūt net ir pralaimėjimų, kad ateitume į čempionatą su tokia nuotaika, kad „nešluosime“ visų su 20 taškų“, – tikino Lietuvos rinktinės žaidėjas R. Jokubaitis.
Anot R. Jokubaičio, rinktinei pats metas pasiekti aukštesnių tikslų, nei buvo pastaraisiais metais.
„Faktas, kad turime mentalitetą gal ir pakeisti aikštėje, nes dabar jau nebėra, kur eiti dar žemiau“, – sakė R. Jokubaitis.
Paskutines draugiškas rungtynes prieš Europos čempionato startą lietuviai sužais penktadienį Alytuje su Islandijos rinktine.
