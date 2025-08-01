Pirmiausia – į Suomiją, vėliau lauks Latvija

Išvyko be E. Bendžiaus
R. Kurtinaičio ir jo vadovaujamo štabo sprendimu, į „EuroBasket“ varžybas Suomijoje neišvyko Mantas Rubštavičius, Kristupas Žemaitis ir Eimantas Bendžius.
42-ojo Europos čempionato trofėjų bandys siekti Arnas Velička, Ąžuolas Tubelis, Deividas Sirvydis, Gytis Radzevičius, Ignas Sargiūnas, Jonas Valančiūnas, Laurynas Birutis, Marekas Blaževičius, Margiris Normantas, Rokas Giedraitis, Rokas Jokubaitis ir Tadas Sedekerskis.
„Nenoriu įžeisti nė vieno krepšininko, tačiau mes neturime dvylikos superžaidėjų, kurie iškart žinotų, kad bus pagrindinėje sudėtyje. Visus kandidatus vienodai treniruojame, stebime, vertiname jų pranašumus ir trūkumus“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
Vyriausiojo trenerio pasirinkimas sulaukė skirtingų atgarsių. Kai kuriems šalies krepšinio žinovams bene labiausiai užkliuvo sprendimas atsisakyti E. Bendžiaus – vieno taikliausių tarp tritaškininkų (47 proc.) per kontrolines rungtynes.
„Susidėliojome bazinę komandą, bet tebėra klaustukų. Pavyzdžiui, kaip reiktų elgtis, jeigu susižeistų Jonas (Valančiūnas – red. past.)? Koks variantas? Arba – jeigu iš rikiuotės iškristų Rokas (Jokubaitis – red. past.), pagrindinis mūsų įžaidėjas? Reikia numatyti galimas rizikas, kaip spręstume tokias situacijas. Turime žaidėjų, kurie priklausys būtent nuo tokių faktorių“, – svarstė R. Kurtinaitis, kai rinktinė užbaigė pasirengimo Europos čempionatui etapą.
Nesėkmės neišvengė
Mūsiškiai laimėjo šešerias kontrolines rungtynes ir patyrė vieną nesėkmę.
Lietuvos krepšininkai nugalėjo estus (89:68), kartvelus (77:54), latvius (109:105), slovėnus (94:72), islandus (96:83) bei pasidalijo po pergalę su turkais (91:70 ir 81:84).
„Rinktinė atrodė labai simpatiškai – agresyvi gynyba, greitas puolimas, daug atakų, akiai patrauklus krepšinis. Kita vertus, tai buvo tik draugiškos varžybos, o rezultatą didžiuosiuose turnyruose dažniausiai nulemia vienas ar du atkrintamieji mačai. Reikia palinkėti, kad mūsų komanda geriausiai sužaistų tada, kai to labiausiai reikės“, – dalijosi mintimis buvęs ilgametis nacionalinės ekipos krepšininkas Mindaugas Kuzminskas.
Nė vienos kontrolinės dvikovos nepralaimėjo serbai (7 pergalės), prancūzai (5) ir suomiai (4). Kartą suklupo vokiečiai, po du kartus – italai, estai, Izraelio atstovai, portugalai ir turkai. Nė vieno mačo nelaimėjo kartvelai (6 nesėkmės) ir Kipro krepšininkai.
Bilietai tirpsta
„EuroBasket“ kovas lietuviai pradės B grupėje Tamperėje, kur varžysis su Didžiosios Britanijos, Juodkalnijos, Vokietijos, Suomijos ir Švedijos komandomis.
Rugpjūčio 27 d. 13.30 val. – akistata su britais, 29 d. 16.30 val. – su juodkalniečiais, 30 d. 13.30 val. – su vokiečiais, rugsėjo 1 d. 20.30 val. – su suomiais, 3 d. 16.30 val. – su švedais.
Organizatorių teigimu, į varžybas parduota jau beveik 90 tūkst. bilietų. Pirmiausia buvo išpirkti visi bilietai į Suomijos ir Didžiosios Britanijos bei Suomijos ir Juodkalnijos komandų rungtynes, beveik 90 proc. bilietų – į lietuvių ir vokiečių, suomių ir švedų, suomių ir lietuvių mačus.
Į kitą varžybų etapą (aštuntfinalį) pateks 1–4 vietas užėmusios ekipos (B grupės ketvertas Rygoje, „Xiaomi“ arenoje, susitiks su A grupės atstovais: portugalais, estais, latviais, turkais, serbais arba čekais).
C grupėje Limasolyje rungtyniaus Kipro, Italijos, Sakartvelo, Ispanijos, Graikijos, Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės, D grupėje Katovicuose – Islandijos, Prancūzijos, Slovėnijos, Lenkijos, Belgijos ir Izraelio komandos.
Rinktinė
Gynėjai: Margiris Normantas (ūgis 194 cm), Arnas Velička (195 cm), Rokas Jokubaitis (192 cm), Ignas Sargiūnas (196 cm), Deividas Sirvydis (204 cm).
Puolėjai: Gytis Radzevičius (197 cm), Tadas Sedekerskis (206 cm), Ąžuolas Tubelis (208 cm), Rokas Giedraitis (200 cm).
Vidurio puolėjai: Marekas Blaževičius (211 cm), Laurynas Birutis (213 cm), Jonas Valančiūnas (211 cm).
