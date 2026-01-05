„Juventus“ naujuosius metus pradėjo nesėkme Panevėžyje

Nenado Čanako kariauna savo sirgalių akivaizdoje 89:83 (20:19, 26:18, 22:18, 21:28) parklupdė Utenos „Juventus“ (5–8) ir atsitiesė po praeitą savaitę patirto pralaimėjimo Kėdainiuose.
Panevėžiečiai atsirevanšavo kitam Aukštaitijos klubui už pirmajame rate patirtą nesėkmę (73:82). Be to, uteniškiams „Lietkabelis“ pralaimėjo ir Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) ketvirtfinalio pirmajame mače (73:76). Atsakomasis mačas vyks lygiai po dviejų savaičių – sausio 18 d.
Susitikimą kiek sėkmingiau pradėjo svečiai, bet Panevėžio krepšininkai greitai atstatė lygybę (7:7). Komandos žengė koja kojon, bet minimalų pranašumą į antrąjį kėlinį nusinešė „Lietkabelis“ – 20:19
Po trumpos pertraukėlės šeimininkai atrodė užtikrinčiau ir netrukus perėmė iniciatyvą, o dar neįpusėjus antrajam ketvirčiui komandas jau skyrė dviženklis skirtumas (33:23). Paskutinę minutę „Juventus“ pelnė penkis taškus paeiliui ir atrodė, jog pertrauką pasitiks pozityviomis nuotaikomis, tačiau paskutinę sekundę tritaškį smeigė Michaelas Flowersas ir „Lietkabelis“ toliau kontroliavo rungtynes – 46:37
Komandoms sugrįžus iš rūbinių, vaizdas ant parketo kardinaliai nesikeitė – skirtumas tarp ekipų svyravo ties dviženkle riba. Trečiojo ketvirčio pabaigoje dažnai klydo ir vieni, ir kiti, tačiau panevėžiečiai po Ivano Vranešo techninės pražangos realizavo baudos metimą ir sugebėjo išsaugoti nežymiai paaugusį pranašumą – 68:55.
Nors Kristianas Kullamae lemiamą mačo atkarpą pradėjo dvitaškiu, uteniškiai nesudėjo ginklų ir pamažu pradėjo lipti iš duobės. Iškart po reklaminės šarminės „Akvilės“ pertraukėlės Luko Ulecko tritaškis leido jo komandai grėsmingai priartėti (72:77). Vis tik laikas negailestingai bėgo, o perlaužti rungtynių Kęstučio Kemzūros auklėtiniams nepavyko.
Maliko Johnsono tolimas metimas paskutinę minutę tarp komandų galėjo palikti vos kelis taškus, bet šis šūvis skriejo pro šalį. Viltį sugrąžinti mėgino Hassanas Diarra, realizavęs tritaškį ir išprovokavęs pražangą. Visgi baudos metimas skriejo pro šalį, o penktoji L. Ulecko pražanga nusiuntė prie baudų metimo linijos Fardawsą Aimaqą, kuris neklydo. Į dar vieną H. Diarros tritaškį baudomis atsakė ir pergalę įtvirtino M. Flowersas.
„Lietkabelis“: Michaelas Flowersas 25, Kristianas Kullamae 19, Justas Furmanavičius 13, Paulius Danusevičius 12, Fardawsas Aimaqas 10.
„Juventus“: Hassanas Diarra 22, Ivanas Vranešas 14, Lukas Uleckas 10, Erikas Venskus 9, Donatas Sabeckis 7, Evaldas Šaulys 6.
Naujausi komentarai