„Juventus“ parklupdė „Neptūną“

Laimono Eglinsko auklėtiniai namuose 102:91 (20:20, 27:23, 30:18, 25:30) parklupdė Klaipėdos „Neptūną“ (16-13) ir po 11-os nesėkmių įsirašė pergalę.
Paskutinį sykį uteniškiai triumfą patyrė dar sausio pabaigoje, kuomet įveikė „Šiaulius“. Po to sekė net 11 pralaimėjimų, kurių įkarštyje klubas pasuko skirtingais keliais su Kęstučiu Kemzūra. Tai buvo ilgiausias pralaimėjimų ruožas klubo istorijoje.
Ilgai lauktą pergalę „Juventus“ atnešė nuostabus Luko Ulecko pasirodymas. Puolėjas surinko trigubą dublį – pelnė 11 taškų, atkovojo net 15 kamuolių, atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir sukaupė 28 naudingumo balus.
Tai – 13-asis trigubas dublis LKL, kurią remia „Betsson“, istorijoje. Pastarieji tokį statistinį pasiekimą užfiksavo Jaylonas Scottas (2023 m.) bei Amitas Ebo (2024 m.).
Taip pat nugalėtojų gretose išsiskyrė kapitonas Šarūnas Beniušis (18 tšk., 4 atk. kam., 22 naud. bal.) bei Maxwellas Lewisas (24 tšk., 7 atk. kam. 25 naud. bal.).
Pralaimėtojų negelbėjo balandžio MVP Arnas Velička, prie 21 taško pridėjęs 8 rezultatyvius perdavimus, 6 atkovotus kamuolius ir surinkęs 25 naudingumo balus. Šalia dvigubų dublių liko Vitalijus Kozys (9 tšk., 9 atk. kam., 18 naud. bal.) bei Karlis Šilinis (9 tšk., 8 atk. kam., 20 naud. bal.).
Rungtynės prasidėjo permaininga kova, kurioje abi komandos sunkiai ieškojo savo ritmo, o kėlinio viduryje po Arno Beručkos tritaškio „Neptūnas“ pirmavo 11:6. Utenos ekipa sugebėjo atsitiesti kėlinio pabaigoje, kai Eriko Venskaus baudos metimai išlygino rezultatą – 20:20.
Antrajame ketvirtyje „Juventus“ ėmė tolti po taiklių M. Lewiso ir Luko Ulecko metimų, susikurdami dviženklį pranašumą 35:25. Nors „Neptūnas“ nuosekliai naikino savo deficitą, kol kėlinio pabaigoje iš jo beliko taškas (43:44). Vis tik Evaldas Šaulys įspūdingu tolimu metimu uždarė pirmąją dalį ir į ilgąją pertrauką komandos išėjo Utenos ekipai pirmaujant rezultatu 47:43.
Trečiajame kėlinyje šeimininkai mėgino galutinai perimti kontrolę, o po dviejų iš eilės M. Lewiso tritaškių jų persvara išaugo iki 16 taškų (63:47). Klaipėdiečiams sunkiai sekėsi stabdyti varžovų puolimą, o uteniškiai užtikrintai išnaudojo progas baudos aikštelėje per Š. Beniušį. Negana to, dar trečiajame ketvirtyje penktą asmeninę pražangą užsidirbo Donatas Tarolis. Po trijų kėlinių „Juventus“ užtikrintai pirmavo tuo pačiu 16 taškų skirtumu – 77:61.
Svečių gynyba sugebėjo kelias minutes nepraleisti taškų, tačiau patiems pasistūmėti puolime nepavyko. Utenos krepšininkai išlaikė mačo kontrolę iki pat finalinės sirenos ir šventė išsvajotąją pergalę.
„Juventus“: Maxwellas Lewisas 24, Šarūnas Beniušis 18, Paulius Valinskas 15, Lukas Uleckas, Evaldas Šaulys ir Ivanas Vranešas po 11.
„Neptūnas“: Arnas Velička 21, Arnas Beručka 12, Mindaugas Girdžiūnas, Vitalijus Kozys, Karlis Šilinis, RIhardas Lomažas ir Harrisonas Cleary po 9.
