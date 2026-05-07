Kietas charakteris: klaipėdiečiai išplėšė lemiamą finalo mačą

Paskutinis penktasis mūšis dėl trofėjaus į Marijampolę sugrįš šeštadienį, gegužės 9 d.
Ketvirtojo kėlinio starte Kristupo Leščiausko 5 taškų paeiliui įkvėpti klaipėdiečiai surengė spurtą 10:0 ir atsiplėšė į priekį dviženkliu taškų pranašumu – 68:57.
Laikas tapo „Neptūno-Akvaservis“ sąjungininku, tačiau marijampoliečiai lengvai iš kovos nesitraukė ir su Tautvydo Kliučinyko baudų metimais likus 1,5 minutės braukė deficitą iki 5 taškų – 68:73.
Kitoje atakoje Eimantas Žilius pelnė dvitaškį, o Kliučinykas atsakė tritaškiu (71:75). Paskutinė minutė susiklostė chaotiškai, tačiau Leščiauskas likus 6 sekundėms uždarė nugalėtojo klausimą baudomis, o galop rungtynes vainikavo dėjimu – 79:71.
Klaipėdos komandą į pergalę vedė Žilius, kuris per 26 minutes generavo dvigubą dublį – 18 taškų (5/7 dvit., 0/2 trit., 8/8 baud.), 11 atkovotų kamuolių, 2 rezultatyvius perdavimus, 2 perimtus kamuolius bei 31 naudingumo balą.
Dvigubą dublį atliko ir Klaidas Metrikis, pridėjęs 12 taškų, 10 sugriebtų kamuolių bei 20 balų.
Marijampolės ekipoje išsiskyrė Matas Jucikas, kurio sąskaitoje per 30 minučių buvo 22 taškai (6/11 dvit., 2/7 trit., 4/6 baud.), 5 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 17 naudingumo balų.
Finale suvalkiečiams dėl traumos nepadeda lyderis Aurelijus Pukelis.
„Neptūnas-Akvaservis“: Eimantas Žilius 18 (5/7 dvit., 8/8 baud., 11 atk. kam., 31 naud.), Klaidas Metrikis 12 (2/4 trit., 10 atk. kam.), Ernestas Jonkus (3/6 trit., 3 per. kam., 4 kld.) ir Kristupas Leščiauskas (4 kld.) po 11, Matas Mačijauskas 10 (5/6 dvit.), Džiugas Remeikis 7 (1/5 trit.).
„Sūduva-Mantinga“: Matas Jucikas 22 (6/11 dvit., 2/7 trit., 5 atk. kam., 4 kld.), Tautvydas Kliučinykas 11 (3/7 trit., 6 atk. kam., 6 rez. perd., 5 kld.), Žygimantas Šimonis (2/7 trit., 4 rez. perd., 3 per. kam.), Ignas Labutis (2/4 trit.) ir Ernestas Sederevičius (2/3 trit., 5 atk. kam.) po 10.
