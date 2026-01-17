Klaipėdos „Neptūnas“ liko ištikimas savo tradicijai

Gedimino Petrausko auklėtiniai namuose 87:67 susitvarkė su Kėdainių „Nevėžiu-Paskolų klubu“ ir ketvirtfinalio serijoje triumfavo bendru rezultatu 174:143.
Klaipėdiečiai prisijungė prie bilietą į Šiaulius jau iškovojusio Vilniaus „Ryto“. Tiesa, klaipėdiečių varžovu pusfinalyje taps Kauno „Žalgirio“ ir „Jonavos Hipocredit“ poros nugalėtojai.
Klaipėdos klubo gretose debiutavo Karlis Šilinis. Latvis per 15,5 minutės pelnė 4 taškus, atkovojo 5 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 1 naudingumo balą.
Į pergalę klaipėdiečius vedė K. Šilinio tautietis RIhardas Lomažas, kurio sąskaitoje – 19 taškų ir 21 naudingumo balas.
Rezultatyviausias ir naudingiausias tarp pralaimėtojų buvo Trentas McLaughlinas, pelnęs 16 taškų ir sukaupęs 13 naudingumo balų.
Dėl diskvalifikacinės pražangos praėjusiame mače, rungtynes praleido kėdainiečių atstovas J.D. Muila, rungtyniauti negalėjo ir Justinas Ramanauskas.
Antrąsias ketvirtfinalio serijos rungtynes kiek geriau pradėjo svečiai, tačiau pirmajam ketvirčiui einant į pabaigą šeimininkai spurtu 8:1 išsiveržė į priekį – 17:13.
Kėdainiečiai toliau neleido klaipėdiečiams anksti susikurti komfortabilaus gyvenimo ir neleido šiems atitrūkti. Nors „Neptūnas“ dar mėgino atitrūkti nuo varžovų prieš pertrauką, Laimono Eglinsko vyrai per paskutinę minutę iš deficito paliko vos tašką – 37:38.
Po pertraukos uostamiesčio krepšininkų pranašumas lėtai, bet užtikrintai augo, kol pasiekė dviženklę ribą (59:49). Netrukus G. Petrausko kariaunai dar labiau atsirišo rankos, o persvara kone padvigubėjo – 68:49. Tad prieš lemiamą kėlinį kėdainiečiams jau reikėjo stebuklo.
Mesti rimtesnio iššūkio svečiams jau nebepavyko. Šeimininkai nebarstė susikurto solidaus rezervo ir galiausiai užsitikrino kelionę į Šiaulius kovoje dėl pirmojo sezono trofėjaus.
„Neptūnas“: Rihardas Lomažas 19, Donatas Tarolis ir Arnas Beručka po 12, Arnas Velička 11, Zane'as Watermanas ir Aurimas Majauskas po 8, Mindaugas Girdžiūnas 6.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Trentas McLaughlinas 16, Seltonas Miguelis 13, Tyleris Petersonas 9, Justinas Marcinkevičius ir Ethanas Chargois po 7.
„Dėl varžovų taktikos kažkiek spėliojome, kaip jiems seksis be pagrindinio aukštaūgio. Kažkur atspėjome, kai kur nepataikėme. Dėl naujoko Šilinio negirsiu dienos be vakaro, bet pradžia nebloga“, - sakė G. Petrauskas.
„Klaipėdiečiai laimėjo pelnytai, bet ir mes sulūžome po ilgosios pertraukos. Pradžioje pataikėme metimus iš patogesnių padėčių, gal per daug norėjome atmesti tą skirtumą nuo pirmųjų rungtynių, todėl klydome“, - dėstė „Nevėžio“ treneris Laimonas Eglinskas.
Naujausi komentarai