Klaipėdos regiono merginoms – aukšto lygio nemokama krepšinio stovykla

Nemokama krepšinio stovykla „JJ Camp“ tampa tikra švente 13–16 metų merginoms iš visos šalies. Jaunosios sportininkės čia renkasi tam, kad pagerintų savo krepšinio įgūdžius ir pasisemtų motyvacijos ateičiai bei užmegztų naujas pažintis su bendramintėmis iš įvairių Lietuvos miestų.
Organizatoriai džiaugiasi galėdami Klaipėdos regiono merginoms pasiūlyti aukšto lygio nemokamą krepšinio stovyklą, kuri suteikia galimybę mokytis iš geriausių šalies specialistų, semtis įkvėpimo iš profesionalių sportininkių bei ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis tiek aikštelėje, tiek už jos ribų.
Stovyklos dalyvės ne tik liejo prakaitą sporto salėje, bet ir gavo neįkainojamų patarimų. Su jomis dirbo žinomi Lietuvos krepšinio treneriai – Vilius Stanišauskas, Lina Brazdeikytė, Aurimas Andrušaitis, Milda Sauliūtė. Treniruočių metu mergaitės tobulino metimo techniką, mokėsi kitų krepšinio gudrybių. Šios stovyklos vienas vadovų ir organizatorių Saulius Kuzminskas taip pat noriai dalijosi savo patirtimi su krepšininkėmis, mokė jas kaip teisingai atlikti vieną ar kitą pratimą.
Šiais metais stovykloje svečiavosi ir krepšinio treneris iš Šilutės Jonas Gavėnia, kuris stebėjo kaip krepšinio įgūdžius tobulina trys VšĮ „Šilutės sportas“ krepšininkės – Ieva Einikytė, Ieva Raukaitė ir Austėja Mažutytė. Po stovyklos treneris šiltai atsiliepė apie pačią stovykloje vyravusią atmosferą ir galėjo iš arti pamatyti kaip šilutiškės krepšininkės dirba treniruotėse, tobulina savo įgūdžius ir semiasi vertingos patirties iš geriausių Lietuvos merginų krepšinio trenerių.
J. Gavėnia padėkojo stovyklos rengėjams už kvietimą ir patvirtino, kad tai jam padėjo susipažinti su naujais treniruočių metodais, kuriuos jis pritaikys grįžęs namo.
Didelę staigmeną stovyklos dalyvėms savo pasirodymu padarė ilgametis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės žaidėjas Mindaugas Kuzminskas, kuris nepaisant savo užimto grafiko, atrado laiko apsilankyti stovykloje bei savo motyvacine kalba dar labiau sustiprino tikėjimą mergaitėms, kad tik sunkiu darbu per treniruotes galima pasiekti aukščiausių tikslų.
Po treniruotės mergaitės turėjo galimybę pasidaryti atminimo nuotrauką su žymiu krepšininku.
Stovyklos dalyvės turėjo galimybių sudalyvauti įvairiuose smagiuose krepšinio konkursuose ir gavo išskirtinių dovanų, kuriomis pasirūpino pati Justė ir kiti rėmėjai. Projektas, kurį palaiko asociacija „Lietuvos krepšinis“, skirtas jaunoms merginoms.
Pati J. Jocytė ne kartą pabrėžė, kad jos tikslas – padėti moterų krepšiniui būti labiau matomu Lietuvoje ir ne tik, ir nenusileisti populiarumu vyrų krepšiniui.
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