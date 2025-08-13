Kuktos tritaškis į ispanų krepšį pasiuntė Lietuvos rinktinę į U16 Europos čempionato pusfinalį

Lemiamą tritaškį, esant lygiam rezultatui, likus 0,8 sek. pataikė Jokūbas Kukta. Iš viso krepšininkas pelnė 29 taškus, pataikė 3 tritaškius iš 5, 8 dvitaškius iš 12, 4 baudos metimus iš 6, atkovojo 4 kamuolius ir surinko 23 naudingumo balus.
Šiose rungtynėse pirmaujanti komanda keitėse 13 kartų ir abi komandos buvo įgijusios 9 taškų pranašumą.
Nors lietuviai pralaimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (33:49), tačiau tritaškius metė net 52 proc. tikslumu. Tikslą pasiekė net 11 tritaškių iš 21 bandymo. Tuo metu ispanai pataikė 7 tolimus metimus iš 29 (24 proc.).
Ispanijos rinktinei tai buvo pirmasis pralaimėjimas U16 Europos čempionate.
Pusfinalyje Lietuvos 16-mečių rinktinė susitiks su Italija, kuri 76:73 nugalėjo Prancūziją. Pusfinalis tarp Lietuvos ir Italijos rinktinių bus žaidžiamas penktadienį, o rungtynes kaip įprasta transliuos FIBA „YouTube“ kanalas.
Didysis ir mažasis finalai bus žaidžiami šeštadienį.
Lietuva: Jokūbas Kukta 29 (23 naud. bal.), Lukas Šiškauskas 14 (3/3 trit.), Augustas Kičas 14 (3/4 trit.), Gabrielius Buivydas 10, Rojus Stankevičius 7 (8 rez. perd.), Arnas Erlickis 5, Kristupas Sabeckas 5, Benas Biržinis 4, Paulius Veliulis 3, Simas Raščius 2.
Ispanija: Rogeris Villarejo 23, Osagioduwa Hadi 15 Humberto Ruizas 13, Janas Cerdanas 11.
Rungtynių įvykiai
Pirmajame kėlinyje Ispanijos rinktinė buvo įgijusi 9 taškų pranašumą (31:22), o po pirmojo kėlinio pirmavo 33:27.
Antrasis kėlinys jau priklausė Lietuvos krepšininkams, kurį T. Tarasevičiaus auklėtiniai laimėjo 27:15 ir po dviejų kėlinių buvo priekyje 54:48.
Trečiajame kėlinyje mūsiškiai sugebėjo išlaikyti iniciatyvą savo rankose, o po Kristupo Sabecko tritaškio ketvirčio pabaigoje Lietuva įgavo 8 taškų pranašumą (74:66).
Ketvirtąjį kėlinį ispanai pradėjo 6 taškais be atsako ir sumažino lietuvių pranašumą iki 74:72. Tuomet ypač svarbų tritaškį smeigė Augustas Kičas.
Sužaidus 35 min. ispanai po labai ilgos pertraukos vėl išsiveržė į priekį (81:79).
Iniciatyvos ėmėsi Gabrielius Buivydas, kuris dukart išlygino rezultatą, o vėliau sekęs Jokūbo Kuktos 5 taškų slalomas vėl išvedė lietuvius į priekį (88:83, 38 min.).
Paskutinė minutė prasidėjo dvejomis skaudžiomis lietuvių klaidomis ir ispanija vėl išsiveržė į priekį 89:88. Gabrielius Buivydas likus 24,4 sek. baudos metimais išvedė lietuvius į pirmaujančių gretas (90:89).
Rogeris Villarejo pataikė vieną baudos metimą iš dviejų ir išlygino rezultatą. Paskutinės 19 sek. ketvirtajame kėlinyje priklausė Lietuvos rinktinei, o Jokūbas Kukta šaltakraujiškai paskutinę sekundę smeigė tritaškį nuo lentos ir pasiuntė lietuvius į pusfinalį.
