Sidabrinė vasara: U16 Lietuvos rinktinė – Europos krepšinio vicečempionė!

Nors po dviejų kėlinių Lietuvos rinktinė buvo arčiau aukso (53:43), koją lietuviams pakišo trečiasis kėlinys, kurį mūsiškiai pralaimėjo 15:32. Lietuviams itin brangiai kainavo neatsikovoti kamuoliai po savo krepšiu. Kovą po lenta Lietuvos rinktinė pralaimėjo 34:50, o puolime serbai nusiėmė net 24 kamuolius, lietuviai – 7.
Serbai antraisiais bandymais pelnė 22 taškus (lietuviai 7). Serbai dominavo baudos aikštelėje, iš kurios pelnė net 68 taškus (lietuviai 34).
Gabrielius Buivydas pateko į simbolinį geriausiųjų Europos čempionato žaidėjų penketą.
U16 Lietuvos vaikinų rinktinė į Vilnių grįžta sekmadienį, rugpjūčio 17 d., 10:45 val. reisu iš Stambulo. Skrydžio numeris TK1407.
Priminsime, kad šią vasarą sidabro medaliais Europos čempionatuose taip pat pasipuošė Dariaus Songailos (U20, vaikinai) ir Egidijaus Ženevičiaus (U20, merginos) treniruojamos Lietuvos rinktinės.
Sidabrą U16 Europos čempionatuose taip pat yra iškovoję Dariaus Dikčiaus (2009 m.), Arūno Visocko (2010 m.), Gedimino Petrausko (2015 m.) ir Manto Šerniaus (2016 m.) auklėtiniai, o bronzą pelnė Mariaus Linarto (2007 m.) vadovaujama Lietuvos rinktinė.
Auksą šioje amžiaus kategorijoje Lietuvai iškovojo Kazio Maksvyčio (2008 m.) ir Tomo Purlio (2022 m.) auklėtiniai.
Lietuvos jaunučių rinktinė: Gabrielius Buivydas 26 (7/12 dvit., 12/17 baud. met.), Lukas Šiškauskas 22 (5/6 dvit. 3/3 trit., 3/4 baud. met.), Jokūbas Kukta 10, Benas Biržinis 9, Rojus Stankevičius 9, Augustas Kičas 3, Simas Raščius 1, Paulius Veliulis 3, Arnas Erlickis 2, Kristupas Sabeckas 1.
Serbijos jaunučių rinktinė: Petaras Bjelica 25, Ognjenas Simjanovski 22, Nikolas Kusturica 18 (14 atk. kam.).
Rungtynių įvykiai
Lietuviai startavo nesėkmingai ir sužaidus kiek daugiau nei 2 min. leido serbams išsiveržti į priekį 11:2. Po T. Tarasevičiaus paprašytos minutės pertraukėlės mūsiškių žaidimas kardinaliai pasikeitė.
Lietuva laimėjo atkarpą 12:1 ir išsiveržė į priekį (14:12) – prie to labiausiai prisidėjo Luko Šiškausko ir Gabrieliaus Buivydo sėkmingi epizodai. Po pirmojo kėlinio lietuviai pirmavo 27:24.
Antrajame kėlinyje lietuviai meistriškai provokavo serbų pražangas ir jas sėkmingai išnaudojo.
Sužaidus 17 min. Lietuvos 16-mečiai po L. Šiškausko tritaškio įgijo dviženklį pranašumą (45:34).
Kėlinį užbaigė dar vienas L. Šiškausko dvitaškis – įpusėjus rungtynėms Lietuva didžiajame finale prieš Serbiją pirmavo 53:43.
Trečiajame kėlinyje serbai surengė savo spurtą ir išlygino rezultatą (58:58). Tuomet savo žodį tarė Benas Biržinis ir Arnas Erlickis, po kurių taiklių metimų lietuviai pirmavo 65:60.
Atkarpų krepšinis tęsėsi toliau – serbai vėl sugebėjo išlyginti rezultatą, o sužaidus 28 min. po labai ilgos pertraukos išsiveržė į priekį (67:65). Po trijų kėlinių Serbija pirmavo 75:68.
Lietuviams itin brangiai kainavo po savo krepšiu neatkovoti kamuoliai – sužaidus 35 min. serbai pirmavo 85:78. Nors lietuviai dėjo maksimalias pastangas, varžovų pasivyti nepavyko.
U16 Europos vicečempionais tapo: Gabrielius Buivydas, Arnas Erlickis, Kristupas Sabeckas, Lukas Lukošiūnas, Paulius Veliulis, Benas Biržinis, Jokūbas Kukta, Rojus Stankevičius, Simas Raščius, Lukas Šiškauskas, Joris Sinica, Augustas Kičas.
Komandos vyr. treneris Tomas Tarasevičius, asistentas Eligijus Vaitekūnas, skautas – Matas Juzeliūnas, fizinio rengimo treneris – Liutauras Kasparas, kineziterapeutė – Agnė Ginevičiūtė. Komandos vadovas – Rytis Anskaitis.
Naujausi komentarai