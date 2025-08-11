Lietuvą įkvėpusi 20-mečių merginų rinktinė – Europos vicečempionė!

Finalinėse rungtynėse dėl Senojo žemyno titulo mūsiškės 50:102 (19:19, 12:37, 6:24, 13:22) turėjo pripažinti Ispanijos rinktinės pranašumą.
Pirmąjį kėlinį sėkmingiau pradėjo ispanės (5:0), tačiau lietuvės nesutriko – Sintijos Aukštikalnytės ir Danielės Paunksnytės tritaškiai bei visos komandos kovingumas leido Lietuvai išsiveržti į priekį 14:10.
Po pirmojo kėlinio vyravo absoliuti lygybė – 19:19. Per pirmąsias 10 minučių lietuvaitės pataikė 4 tritaškius iš 8.
Antrojo kėlinio pradžioje D. Paunksnytė pelnė tris taškus su pražanga. Po Danielės realizuoto baudos metimo rezultatas vėl tapo lygus – 25:25.
Vis dėlto tada sekė ispanių atkarpa 7:0 ir tai privertė Egidijų Ženevičių prašyti minutės pertraukėlės.
Įpusėjus kėliniui Ispanijos rinktinė įgijo 10 taškų pranašumą (37:27, 15 min.).
Nors lietuvės kovėsi pavyzdingai, pralaimėta kova dėl atšokusių kamuolių ir varžovių tritaškiai po dviejų kėlinių signalizavo 25 taškų ispanių pranašumą (56:31).
Po trijų kėlinių lietuvės varžoves vijosi 37:80, o galutinis rungtynių rezultatas skelbė Ispanijos triumfą (102:50).
Lietuvos merginų rinktinė: Danielė Paunksnytė 21 (4/8 trit.), Sintija Aukštikalnytė (2/5 trit.), Victoria Matulevičius 5, Rosita Rusovičiūtė 5, Miglė Kisarauskaitė 3 (6 atk. kam.), Gabija Strolytė 2, Urtė Ratavičiūtė 2.
Ispanijos merginų rinktinė: Carla Viegas 17, Judit Rodriguez 16, Somtochukwu-Blessed Okafor 16, Marina Mata 14.
Lietuvos merginų rinktinė pirmajame etape pralaimėjo belgėms (80:91), ispanėms (89:48) ir 101:95 šventė dramatišką pergalę prieš Izraelį.
Būtent šios rungtynės tapo gražios istorijos atspirties tašku – aštuntfinalyje lietuvės 62:61 palaužė Slovėniją, ketvirtfinalyje 96:76 nepaliko vilčių islandėms, o pusfinalyje po pratęsimo 80:78 nugalėjo Švediją.
Rungtynėse su Izraeliu Danielė Paunksnytė pelnė net 43 taškus, pataikė 8 tritaškius iš 11, surinko 48 naudingumo balus ir pasiekė U20 Europos čempionato rezultatyvumo rekordą.
D. Paunksnytė taip pat išrinkta į simbolinį Europos čempionato penketuką.
Priminsime, kad tai yra aukščiausias Lietuvos merginų pasiekimas U20 Europos čempionate ir tuo pačiu pirmieji medaliai šioje amžiaus kategorijoje.
Prieš tai mūsiškių aukščiausias rezultatas U20 Europos čempionatuose buvo užimta 6 vieta (2010 m.).
Egidijaus Ženevičiaus auklėtinių iškovotas sidabras – penktasis medalis Lietuvos merginų krepšinio istorijoje ir trečiasis nuo 2019-ųjų.
