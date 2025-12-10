Lietuvos krepšininkai įsitvirtino pasaulio elite

Traumos nesužlugdė
Kauno rajono krepšininkai po Kalėdų eglute gali tikėtis dosnių dovanų. Šiemet Raudondvario „Hoptrans“ komanda perrašė rekordinius pasiekimus ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėje arenoje.
Skambiausiu sezono akordu tapo prieš keletą savaičių Bahreine laimėti prestižinio „World Tour Final“ turnyro sidabro medaliai.
Komandos trenerio ir žaidėjo vaidmenį atliekantis kaunietis Paulius Beliavičius apsilankė tinklalaidėje „Lietuvos krepšinio pulsas“.
Jis sakė, kad 2025-ieji metai buvo kupini iššūkių. Raudondvario komanda susidūrė su svarbių žaidėjų netektimis. Paryžiaus olimpiados bronzos medalių laimėtojas Šarūnas Vingelis patyrė rimtą kelio traumą ir negalėjo tęsti sezono. Po kurio laiko Modestui Kumpiui atsirado širdies veiklos problemų. Pasak P. Beliavičiaus, komandai tai buvo rimti sukrėtimai.
„Sezono metu buvo pakilimų ir nuosmukių, bet pabaiga buvo labai iškalbinga. Antroji vieta pasauliniame taurės ture – rekordinė tiek mūsų klubui, tiek Lietuvai. Tikimės tokia aukšta nata startuoti ir kitą sezoną“, – vylėsi pašnekovas.
Spėja visur
Pats P. Beliavičius šiuo metu derina net tris pareigas: žaidėjo, trenerio ir vadybininko.
Paklaustas, kiek ilgai dar planuoja tęsti tokį maratoną ir žaisti krepšinį, pašnekovas tikino pats į aikštę jau nesiveržiąs.
„Bandau racionaliai save vertinti ir matyti iš šono, bet kartais situacija priverčia dar pažaisti. Stengiuosi treniruotis su krepšininkais, kad prireikus pagalbos aikštėje nebūčiau didelis inkaras“, – dėstė jis.
Vos 4 tūkst. gyventojų turinčio Raudondvario miestelio vardas šiandien žinomas visame 3x3 krepšinio pasaulyje. 2025 m. sezoną „Hoptrans“ baigė būdama antroji planetos klubinė komanda, o pasauliniame FIBA reitinge Lietuvos ekipa šiuo metu yra 5-oje pozicijoje.
Svarstydamas, kaip tokiame mažame miestelyje pavyko išauginti 3x3 krepšinį, P. Beliavičius pabrėžė, kad be Kauno rajono ilgametės meilės sportui nieko panašaus nebūtų pasiekta.
„Ne veltui iš Kauno rajono yra kilę daugybė aukščiausio lygio sportininkų. Kai buvo išreikštas noras turėti 3x3 krepšinio komandą, mes nedvejodami sutikome. Nors pradžia nebuvo lengva, dabar įsivažiavome ir puoselėjame bendrus ambicingus tikslus“, – pasakojo jis.
Medžioja taškus
Lietuvos 3x3 krepšinio krikštatėviu vadinamas Rolandas Skaisgirys. Buvęs LKL ilgametis žaidėjas 2018 m. įkūrė 3x3 krepšinio asociaciją, o 2024 m. visas darbas buvo vainikuotas Paryžiaus olimpinių žaidynių bronzos medaliu.
Jo dėka vadinamojo gatvės krepšinio atmaina įgavo iki tol neregėtą pagreitį, o pakilimą vainikavo Paryžiaus olimpinėse žaidynėse Lietuvos rinktinės iškovoti bronzos medaliai. Paklaustas, kokie tikslai keliami 3x3 krepšinio atstovams artimiausiais metais, P. Beliavičius paminėjo ir klubą, ir rinktinę.
„Norime, kad Lietuvos klubai sukauptų kuo daugiau taškų, nes jau prasidėjo jų medžioklė kvalifikacijai į Los Andželo olimpines žaidynes. Mūsų Raudondvario klubas generuoja apie 60 proc. visų Lietuvos taškų. Tai milžiniškas skaičius, bet norėtųsi, kad atsirastų ir daugiau komandų, kurios uždirbtų daugiau taškų, nes tai bendras Lietuvos tikslas. Kalbant apie moterų rinktinę, tikslai tokie patys – patekti į Los Andželo žaidynes“, – skaičiavo pašnekovas.
Jaunimo vilionės
P. Beliavičiaus nuomone, žvelgiant į perspektyvą labai svarbu skatinti jaunimą įsitraukti į 3x3 krepšinį.
„Mes, kaip klubas, tikrai matome dar daug vietos tobulėti ir plėstis. 3x3 krepšinis yra daug sveikatos ir kryptingo darbo reikalaujantis sportas. Man tai labai patinka ir gailiuosi, kad šios rungties neatradau anksčiau, kai buvau šiek tiek jaunesnis. Tai puiki galimybė ne tik laimėti titulus, užsidirbti, bet ir pakeliauti“, – pasakojo specialistas.
Jo manymu, prie jaunimo įsitraukimo labai prisideda Moksleivių krepšinio lygos iniciatyva rengti ne tik tradicinio krepšinio, bet ir 3x3 čempionatus įvairiose amžiaus grupėse. Taip dalis moksleivių ne tik susipažįsta su 3x3 krepšinio specifika ir kuo jis skiriasi nuo didžiojo krepšinio, bet ir atranda savo talentų būtent šiame sporte.
Krepšinio sostinė
Lietuvoje šiuo metu veiklą vykdo penki profesionalūs 3x3 klubai. Visi jų žaidėjai yra lietuviai. Šiuo atžvilgiu mūsų šalis yra išskirtinė pasaulio kontekste, nes vis daugiau valstybių remiasi legionieriais.
„Tikrai daug komandų turi legionierių. Dabar netgi FIBA pasaulio ture įprasta praktika, kad šalys investuoja didelius pinigus ir netgi nuperka visą komandą, kuri atstovautų tam tikram jų valstybės miestui. Ypač daug užsieniečių stengiasi prisitraukti Azija, – aiškino P. Beliavičius. – Mūsų klubo vizija šiuo metu remiasi vien lietuviais. Matau, kaip mūsų tauta mėgsta šį sportą ir gali gerai jį žaisti. Nematau būtinybės pritraukti užsieniečių, o kaip bus ateityje – pamatysime.“
Pašnekovo teigimu, Kauno rajonas yra paskelbtas 2026 m. Lietuvos krepšinio sostine, todėl čia netrūks sportinių, socialinių ir edukacinių renginių.
