Lietuvos krepšinio metai: moterų rinktinės renesansas ir pergalė prieš Europos čempiones

Atnaujintame FIBA reitinge Lietuvos moterų rinktinė 2026 m. pasitinka būdama tarp šešiolikos geriausių Europos komandų.
Lietuva – didžiausią šuolį atlikusi Europos rinktinė, per metus į viršų palypėjusi net per keturiolika pozicijų.
Asociacija „Lietuvos krepšinis“ kviečia prisiminti ryškiausias moterų rinktinės akimirkas 2025-ųjų kalendoriuje.
Vasario 6 d. Lietuvos rinktinė „Active Vilnius“ arenoje 72:69 palaužė Lenkijos krepšininkes. Netrukus paaiškėjo, kad būtent ši pergalė moterų rinktinei atvėrė duris į finalinį Europos čempionato etapą. Paskutinį kartą tarp geriausių šešiolikos Europos rinktinių Lietuva buvo patekusi 2015 m.
Po kelių dienų vykusiose paskutinėse atrankos rungtynėse Lietuva 69:70 nusileido Europos čempionėms belgėms, tačiau tai šventės „Twinsbet“ arenoje nesugadino.
Kovo 15 d. paskelbta, kad naujuoju vyriausiuoju rinktinės treneriu tapo Vilius Staniškauskas, o prie jo vadovaujamo štabo jungiasi ir viena geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkių Gintarė Petronytė.
Kontrolinių rungtynių cikle Lietuvos rinktinė pasidalijo po pergalę su Turkijos ir Švedijos krepšininkėmis, nugalėjo Didžiąją Britaniją ir pralaimėjo Graikijai.
Į Europos čempionatą po dešimtmečio pertraukos grįžusios lietuvaitės tai padarė su trenksmu. „EuroBaske“ starte Bolonijoje (Italijoje) V. Stanišausko auklėtinės 77:71 nugalėjo Slovėnijos krepšininkes.
Antrajame ture mūsiškės 74:63 ant menčių paguldė Serbijos krepšininkes. Vėliau paaiškėjo, kad tai lietuvėms atvėrė kelią į ketvirtfinalį.
Pirmąjį etapą lietuvės baigė pralaimėjimu grupės nugalėtojomis tapusioms italėms (51:65). Ketvirfinalyje 61:83 Lietuva neprilygo Prancūzijai.
Papildomame turnyre dėl 5–8 vietų lietuvės po atkaklios kovos 76:81 nusileido čekėms ir 87:99 pripažino turkių pranašumą.
Vis tik čempionato metu demonstruotas žaidimas, pergalės ir pasitikėjimas savimi aiškiai parodė – Lietuvos moterų krepšinio rinktinė išgyvena renesansą.
Spalį Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose surengta speciali spaudos konferencija, žyminti pasiruošimo 2027 m. Europos čempionatui pradžią.
Konferencijoje dalyvavusios „EuroBasket 2027“ ambasadorės Gintarė Petronytė ir Gintarė Grikštaitė džiaugėsi artėjančiu renginiu ir akcentavo atsakomybę:
„Tai yra džiaugsmas, bet kartu ir didžiulė atsakomybė. Norisi apie moterų krepšinį kalbėti kuo garsiau, plačiau ir skleisti žinią apie jį. Man niekada neteko sužaisti Europos čempionato namuose, todėl raginu krepšininkes išnaudoti šią galimybę ir ja pasimėgauti“, – kalbėjo G. Petronytė.
2027 m. Europos čempionatas vyks keturiose valstybėse – Švedijoje, Belgijoje, Suomijoje ir Lietuvoje. Būtent Lietuvoje mūsų šalies rinktinė žais grupės etapo kovas. Lietuvoje vyks ir svarbiausios atkrintamųjų kovos ir rungtynės dėl Europos čempionato medalių.
Šis čempionatas taps didžiausiu Lietuvos moterų sporto, socialiniu ir edukaciniu renginiu šalies istorijoje.
Lapkritį geriausios šalies krepšininkės rinkosi į pirmąjį Europos čempionato atrankos langą.
Nors V. Stanišausko auklėtinės jau turi vardinį kelialapį į Senojo žemyno pirmenybes, čempionato atranka išlieka labai svarbi tiek kovojant dėl aukštesnės vietos grupėje, palankesnių varžovų pirmajame Europos čempionato etape, tiek ir dėl komandinių ryšių stiprinimo.
Pirmosiose atrankos rungtynėse Lietuvos rinktinė 87:65 išvykoje nepaliko vilčių Švedijai.
Šiose rungtynėse reprezentacinėje Lietuvos komandoje debiutavo net trys jaunosios mūsų šalies krepšininkės – penkiolikmetė Gabija Galvanauskaitė, aštuoniolikmetė Danielė Paunksnytė ir devyniolikmetė Sintija Aukštikalnytė.
Antrosiose atrankos rungtynėse Vilniaus „Twinsbet“ arenoje mūsiškės įspūdingoje kovoje 73:69 nugalėjo dukart iš eilės Europos čempionėmis tapusias Belgijos krepšininkes.
Po šių rungtynių spaudos konferencijoje kalbinta Gabija Meškonytė teigė: „Tokios pergalės mums padeda dar labiau pasitikėti savo jėgomis. Manau, tą tikėjimą savimi mes po truputėlį auginamės nuo Europos čempionato, o pagrindinis tikslas – kuo geriau pasiruošti 2027 m. Lietuvoje vyksiančiam Europos čempionatui.“
Artimausias Europos čempionato atrankos rungtynes Lietuvos moterų rinktinė žais tik 2026 m. lapkričio 12 d., kai namų arenoje susitiks su Suomija.
Vis tik vyriausiasis rinktinės treneris V. Stanišauskas neabejoja – artėjančią vasarą Lietuvos moterų rinktinė susirinks į specialią stovyklą, kurioje toliau ruošis artėjančiam Europos čempionatui.
2027 m. Lietuvos krepšiniui bus jubiliejiniai metai – 1997 m. Lietuvos moterų rinktinė pirmą ir kol kas vienintelį kartą tapo Europos čempionėmis (treneris Vydas Gedvilas).
