Liūdną Brazdeikio situaciją apžvelgęs Lekšas mato atsigaunantį „Žalgirį“ Madride

Šio antradienio tinklalaidė prasidėjo itin smagia nata. Iš Niujorko grįžęs Paulius Vaitiekūnas savo kolegą apipylė įspūdžiais iš „Didžiojo obuolio“. Ryškiausiu momentu visuomenininko kelionėje tapo vizitas į „Madison Square Garden“, kur jis stebėjo „Knicks“ rungtynes. Nors krepšinis nedžiugino intriga, pozityvo lietuviui atnešė puikūs šou elementai bei garsenybės parketinėse arenos vietose.
Patvirtinęs savo kolegai, kad tikrai norėtų grįžti į Niujorką dar kartą, P. Vaitiekūnas užvedė temą apie Europos krepšinio aktualijas. Duetas pasidžiaugė Lietuvos moterų krepšinio rinktinės pergale prieš Europos čempiones belges bei nagrinėjo vyrų rinktinės potencialą netolimoje ateityje.
Kai P. Vaitiekūnas vyrų rinktinę pavadino „užstrigusia“, J. Lekšas iš karto paprieštaravo ir ant stalo tėškė drąsią prognozę.
„2028 metais Olimpinėse medalį turėsim. Pažiūrėk, kas auga, pažiūrėk, kas ateina. <...> Buzelis, Jakučionis, Sabonis pikinis, JV dar „gyvas“ bus, Murauskas, Krivas...“ – talentus vardino komentatorius ir galų gale įtikino savo pašnekovą, kad perspektyva yra fantastiška.
Po optimizmo proveržio duetas surimtėjo, nes teko prisiminti „Žalgirio“ ir „Olympiacos“ rungtynes. Lekšas atviravo, kad „su šiurpais“ stebėjo buvusio „Žalgirio“ lyderio Keenan Evans patirtą achilo sausgyslės traumą. Tuo tarpu jo kolega domėjosi, kaipgi galėtų atrodyti tolesnė amerikiečio karjeros trajektorija.
„Ar bus dar sugrįžimas? Ar verta sugrįžti?“ – retoriškai mintis dėstė Vaitiekūnas.
Smalsaujančiam kolegai Lekšas pateikė daugiau įžvalgų apie tai, kokia sunki gali būti gynėjo reabilitacija.
„Žinai, po tų traumų pradžioje būna tas savęs drąsinimas ir pozityvas <...> bet, jeigu paimtum realius faktus, kad po tokių traumų grįžtum į geriausią, aukščiausią lygį, nelabai yra buvę atvejų,“ – situaciją apžvelgė J. Lekšas.
Užbaigdamas mintį, komentatorius stengėsi išlikti pozityvus. Jis neabejoja, jog jei norės – Evansas galės grįžti į elitinį krepšinį.
Didžiąją laidos dalį užėmė įdomiausių Eurolygos komandų situacijų apžvalga. Pirmasis po padidinamuoju stiklu pateko Belgrado „Partizan“ ir jų treneris Željko Obradovičius. Anot serbų stratego, rūbinėje visi žaidėjai sutelkę dėmesį į telefonus ir nepergyvena dėl prastų rezultatų.
Seno sukirpimo trenerio požiūriui J. Lekšas buvo kritiškas, primindamas Miško Ražnatovičiaus žodžius. Krepšinio agentas iš Serbijos savo „X“ paskyroje rašė, kad jei prieš 20 metų problema buvo naktiniai krepšininkų pasilinksminimai klubuose, dabar ja tapo telefonai.
Savo ruožtu, Paulius Vaitiekūnas pirštu bedė į kitą „Partizan“ bėdą. Belgrado klubo žaidimas visuomenininkui primena „balaganą“. Vedėjui labiausiai į akis krinta du dalykai: Vokietijos rinktinėje žibantis Isaac Bonga nėra tinkamai išnaudojamas, o komanda atrodo nesusižaidusi.
Po Željko atėjo Atėnų „Panathinaikos“ eilė atlaikyti kritikos laviną. Apie perpildytą aukštaūgių grandį ir Kenneth Faried pasirašymą Graikijos sostinėje Vaitiekūnas kolegos klausė: „Kelintas čia centras? Penktas?“
Pajuokavę, pašnekovai rimtai pyktelėjo ant PAO trenerio Ergino Atamano. Ekspertų nuomone, skubotas Mathias Lessort grąžinimas į aikštelę praėjusiame Eurolygos finalo ketverte galbūt sugriovė jo karjerą.
„Aš manau, kad bus sunku jam. Manau, kad ne tik šitam sezonui, o karjerai. <...> Ačiū Atamanui.“ – be užuolankų dėjo Lekšas, atskleidęs, kad domėjosi prancūzo situacija iš labai arti.
Labai drąsiai kalbėta ir apie Stambulo „Anadolu Efes“. Ryškiomis mintimis čia vėl išsiskyrė Lekšas. Lyg tikras Terminatorius, sporto žurnalistas drąsiai prognozavo artėjantį atleidimą Turkijos didmiestyje: „Igorio (Kokoškovo) laikas suskaičiuotas.“.
Tik legendinį Xavi Pascualį susigrąžinusi Barselonos komanda iš dueto gavo daugiau liaupsių nei kritikos. Kaip sutarė abu vyrai – su nauju strategu katalonų ekipa dar gali patriukšmauti.
Įdomia tema šios savaitės tinklalaidėje tapo buksuojanti Igno Brazdeikio forma „Žalgiryje“. Vos 3,1 taškų vidurkį Eurolygoje (žemiausią per savo karjerą) fiksuojančio Iggy situaciją reziumuoti apsiėmė Paulius Vaitiekūnas: „Jis tiesiog negali būti stabilus antras žmogus komandoje.“.
Jam pritarė ir Lekšas. Jo nuomone, kitapus Atlanto Iggy neišmoko krepšinio pagrindų, kurie labai svarbūs Europoje. Komentatorius mato 201 cm ūgio krepšininko sėkmę nebent nesisteminėje Eurolygos komandoje, o dabartiniam „Žalgiriui“ daugiau naudos tikrai duoda Dovydas Giedraitis ir Arnas Butkevičius. Kaip teigė Lekšas, tai - mažiau talentingi, bet juodą, svarbų darbą atliekantys žaidėjai.
Atėjus laikui prognozuoti, temperatūra studijoje kilo iki maksimumo, nes visose penkiose prognozėse pasirinkti skirtingi laimėtojai. Kauno „Žalgirio“ ir Madrido „Real“ kovoje Lekšas prognozavo kauniečių pergalę, o Vaitiekūnas nesitiki, jog dviejų pralaimėjimų serija Ispanijos sostinėje nutrūks.
Šioje tinklalaidėje dar išgirsite, ką į savo „Fantasy“ komandas pasirinko abu vedėjai bei kuris Eurolygos aukštaūgis patyrė kuriozišką, bet kraupią traumą. Taip pat bus atskleista, kodėl Paulius taip pyksta ant Nikola Milutinovo ir kur siųstų dirbti Lekšą, jei vyktų Eurolygos žurnalistų mainai. Nepraleiskite smagios „Eurolygos turo“ laidos!
