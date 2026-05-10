Lyderius patausojęs „Žalgiris“ nepasigailėjo „Lietkabelio“

Tomo Masiulio kariauna namie 87:70 (17:15, 26:19, 24:11, 20:25) nepaliko vilčių Panevėžio „Lietkabeliui“ (15-16), kuris lieka penktas.
Panevėžiečiams lieka tik rungtynės su „Šiauliais“, o „Žalgiris“ dar sužais tris mačus: su Klaipėdos „Neptūnu“, Utenos „Juventus“ bei Kėdainių „Nevėžiu-Paskolų klubu“.
Po šio mačo paaiškėjo, kad „Lietkabelis“ užsitikrina penktą poziciją, kadangi aukščiau esantys „Šiauliai“ (16-15) turi tarpusavio pranašumą, žemiau panevėžiečiai jau irgi nebenukris.
„Žalgiriui“ šiame mače nepadėjo Nigelas Williamsas-Gosas, Sylvainas Francisco, Ąžuolas Tubelis ir Mosesas Wrightas.
Panevėžio ekipai nepadėjo Danielius Lavrinovičius, Gabrielius Maldūnas.
Susitikimas prasidėjo lygia kova, o į Dustino Slevos tritaškį atsakęs Paulius Danusevičius išvedė į priekį Panevėžio ekipą – 6:5. Justas Furmanavičius pranašumą augino (9:5) bet greitai rezultatą lygino Arnas Butkevičius, realizavęs baudas – 9:9. Maodo Lo grąžino persvarą kauniečiams (11:9), vėliau dar pataikė tritaškį ir po pirmo kėlinio „Žalgiris“ pirmavo 17:15.
Kristianas Kullamae realizavo kelias atakas (20:18), bet prabilo ir tritaškį smeigęs Dovydas Giedraitis. Vis tik iniciatyvos šeimininkai tvirčiau neperėmė, nors tai daryti bandė Deividas Sirvydis bei Dustinas Sleva. Susikurtas 5 taškų pranašumas (33:28), buvo kol kas didžiausias, kokį įgiję buvo žalgiriečiai, bet jį greitai padidino Mantas Rubštavičius – 37:30. Liko pustrečios minutės kėlinyje, per kurias savo pozicijas „Žalgiris“ sutvirtino – 43:34.
Ignas Brazdeikis trečią kėlinį atidarė taikliu tritaškiu, o gerą atkarpą žalgiriečiams pratęsė D. Sirvydis bei D. Sleva – 51:36. Atotrūkis po truputį ėmė augti (58:40), o M. Rubštavičius sviedė taiklų tritaškį ir skirtumą vertė triuškinamu – 61:40. Pasibaigus trečiam ketvirčiui kauniečiai buvo priekyje 67:45.
Paskutinis ketvirtis buvo visiškas formalumas. A. Butkevičius smaginosi dėjimu ir tritaškiu, L. Birutis ir D. Sleva taip pat išnaudojo progas (77:53), o Lazaro Mutičiaus tolimas šūvis menkai guodė „Lietkabelį“ – 56:77. Galiausiai beliko sulaukti susitikimo pabaigos. Į aikštę jau žengė ir jaunuoliai – Dominykas Daubaris, Kajus Mikalauskas, Majus Bulanovas.
„Žalgiris“: Dustinas Sleva 20 (4/6 trit., 6 atk. kam.), Mantas Rubštavičius 14 (3/4 trit.), Deividas Sirvydis 12 (5 atk. kam., 5 rez. perd.), Arnas Butkevičius ir Laurynas Birutis – po 9.
„Lietkabelis“: Kristianas Kullamae 13, Warrenas Washingtonas 12, Paulius Danusevičius ir Justas Furmanavičius 11, Lazaras Mutičius ir Nikola Radičevičius – po 7.
Naujausi komentarai