NBA siekiant savo turnyro Europoje, Gitanas Nausėda ragina nekonkuruoti, investuoti į Eurolygą

Pasak jo, Lietuva yra už tai, kad „dvi transatlantinės krepšinio bendruomenės bendradarbiautų visų bendrai gerovei“.
„Susiskaldymas – regresas. O ir šiaip susiskaldymo Europoje tikrai netrūksta, neužkrėskime šiuo virusu dar ir krepšinio. Eurolyga su FIBA skausmingus ginčus praeityje jau išsisprendė, ir vietoje to, kad būtų beriama druska ant senų žaizdų, kviečiu NBA investuoti į Eurolygą“, – įraše feisbuke ketvirtadienį sakė G. Nausėda.
„Produktyvus bendradarbiavimas, o ne konkuravimas tarp Eurolygos, FIBA ir NBA vestų į pažangą ir Europos krepšinio vieningumą“, – pridūrė jis.
Prezidento teigimu, Europos krepšinio rinkos susiskaldymas – būtų blogiausia, kas galėtų nutikti Europos ir Lietuvos krepšiniui.
„O krepšinis – juk Lietuvos identitetas, tradicija iš kartos į kartą, Lietuvos sporto diplomatijos ramstis. Eurolyga apima socialinę dimensiją, kai lygoje rungtyniauja tiek didelių šalių klubai, tiek ir mažų savo teritorija, bet milžiniškų savo krepšinio identitetu, kaip Lietuva“, – rašė šalies vadovas.
G. Nausėda įraše taip pat linkėjo sėkmės Kauno „Žalgiriui“ ketvirtadienį namuose priimat Vilerbano ASVEL.
„Kai laikai, kuomet buvo galima ramiai ir užtikrintai miegoti, seniai baigėsi. Kai geopolitiniai iššūkiai kasdien atneša naujų rizikos grėsmių, ir valstybės institucijos jas intensyviai sprendžia. Nepraleiskime pozityvių emocijų užtaisų, kurių kiekvienas ir kiekviena semiamės iš skirtingų šaltinių. Mane šiais metais vis labiau emocionaliai įkrauna Kauno žalgiriečių noras laimėti“, – rašė prezidentas.
„Yra pakilimų, yra nuopuolių – tik vienas deja vu jausmas vis dažniau aplanko. Kurgi aš jau mačiau tokias degančias žalgiriečių akis, gal 1999 m.? Linkiu šį vakarą žalgiriečiams sukurti dar vieną emocijų ir pasididžiavimo dėl kovos vakarą!“ – rašė jis.
