„Neptūnas-Akvaservis“ užtikrintai nugalėjo Palangos „Olimpą“

Rungtynes „Neptūnas-Akvaservis“ pradėjo greitai įgydamas penkių taškų persvarą. Vėliau komandos keitėsi tiksliomis atakomis ir kėlinio pabaigoje šeimininkams buvo pavykę persverti rezultatą, tačiau Džiugo Remeikio baudos metimas leido klaipėdiečiams išlyginti rezultatą 17:17.
Antrasis ketvirtis prasidėjo labai nerezultatyviai, bet, įpusėjus kėliniui, po Ernesto Jonkaus dvitaškio „Neptūnas-Akvaservis“ įgijo trijų taškų pranašumą. Likus 90 sekundžių, rezultatas buvo lygus, bet Kristupo Leščiausko ir Eimanto Žiliaus pastangomis klaipėdiečiai į ilgąją pertrauką išėjo pirmaudami rezultatu 37:33.
Po penkių trečiojo kėlinio minučių „Neptūnas-Akvaservis“ spurtavo 8-2 ir, likus žaisti tris minutes, įgijo vienuolikos taškų pranašumą.
Kėlinio pabaigoje komandos keitėsi sėkmingomis atakomis, bet „Olimpui“ pavyko sušvelninti atsilikimą iki septynių taškų 57:49.
Ketvirtajame kėlinyje, sužaidus dvi minutes, „Neptūnas-Akvaservis“ po penkių iš eilės pelnytų E. Žiliaus taškų susigrąžino vienuolikos taškų persvarą. Per likusį laiką klaipėdiečiai neleido priartėti varžovams ir šventė pergalę rezultatu 77:56.
„Neptūnas-Akvaservis“: E. Žilius – 27, E. Jonkus – 13, K. Leščiauskas – 10.
„Olimpas“: Laurynas Mikalauskas – 15, Troy Barnies – 12.
