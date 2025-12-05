Dramatiškose rungtynėse – „Neptūno-Akvaservis“ pergalė

Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“ išvykoje rezultatu 75:72 (16:18, 20:21, 21:19, 18:14) nugalėjo Kėdainių sporto centro komandą.
Rungtynes „Neptūnas-Akvaservis“ pradėjo įgydami aštuonių taškų pranašumą. Vėliau po minutes pertraukėles grižę Kėdainių sporto centras spurtavo ir sumažino atsilikimą iki minimalaus. Likus žaisti minutę, šeimininkai išsiveržė į priekį ir persvarą išlaikė iki kėlinio pabaigos (16:18).
Antrajame ketvirtyje kėdainiečiai greitai padidino persvarą iki penkių taškų, bet „Neptūnas-Akvaservis“, vedamas Klaido Metrikio ir Ernesto Jonkaus, įpusėjus kėliniui susigrąžino dviejų taškų pranašumą. Likus žaisti minutę, šeimininkams pavyko išlyginti rezultatą, o kėlinio pabaigoje išsiveržė į priekį trimis taškais (36:39).
Po ilgosios pertraukos komandos keitėsi sėkmingomis atakomis, bet sužaidus keturias minutes klaipėdiečiai spurtavo ir, įpusėjus kėliniui, po E. Jonkaus tritaškio susigrąžino dviejų taškų pranašumą. Antroje kėlinio dalyje „Neptūnas-Akvaservis“ turėjo keturių taškų pranašumą, bet iki kėlinio pabaigos jo išlaikyti nepavyko (57:58).
Ketvirtajame kėlinyje keturias minutes „Neptūnui-Akvaservis“ nepavyko pelnyti taškų, o tuo pasinaudoję šeimininkai spurtavo ir įgijo aštuonių taškų persvara. Vėliau trijų minučių atkarpą klaipėdiečiai laimėjo 11-2 ir likus žaisti tris minutes išsiveržė į priekį minimalia persvara. Likus žaisti 40 sekundžių, E. Jonkus dvitaškiu išvedė klaipėdiečius į priekį. Likus žaisti šešias sekundes, K. Metrikis baudos metimu padidino persvarą iki trijų taškų. Per likusias šešias sekundes, šeimininkai neužpuolė ir „Neptūnas-Akvaservis“ šventė pergalę rezultatu 75:72.
„Neptūnas-Akvaservis“: K. Metrikis ir E. Jonkus pelnė po 19, Rokas Mačiulis – 10.
Kėdainių sporto centras: Paulius Semaška – 21, Arminas Kelmelis – 17, Medas Kuprijanovas – 11.
Naujausi komentarai