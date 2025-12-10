„Neptūnas” turi naują dalininką

Devynias dalis ir toliau valdo Klaipėdos miesto savivaldybė, S. Ambrazevičiui priklauso keturios, o po vieną – Marius Girčys, Arūnas Tuma, Vytautas Lygnugaris ir Vidas Augaitis.
Klaipėdos „Neptūno” rėmėjų gretas taip pat papildė UAB „Lithutec“ įmonė, kuri priklauso „PIT“ grupei – kompleksinių elektroninių komponentų gamybos įmonė, kurios steigėjas ir yra T. Stoeckeris.
„Tai yra ne tik krepšinio klubas, bet ir flagmanas Klaipėdoje bei visame regionui, – sakė naujasis „Neptūno” dalininkas Thorstenas Stoeckeris. – Tokių partnerysčių dėka įmonės turi galimybę prisijungti prie komandos, kuri varžosi Lietuvos krepšinio lygoje, Karaliaus Mindaugo taurėje ir Europos taurės varžybose. Tai reiškia matomumą aukščiausiu lygiu – vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Be to, tai stiprina bendruomenę: krepšinis Lietuvoje yra nacionalinė sporto šaka, o „Neptūnas“ jungia žmones, verslą ir miestą.”
Klubo direktorius Martynas Mažeika džiaugiasi naujojo dalininko prisijungimu ir jo noru prisidėti prie einamųjų komandos reikalų.
„Thorsteno prisijungimas prie mūsų organizacijos yra tvirtas žingsnis į priekį. Tai yra žmogus, kuris turi gausybę minčių ir idėjų, kaip klubas gali augti ir siekti dar daugiau. Jo pozityvumas, noras spręsti problemas ir iškilusius iššūkius parodo, kad jam tikrai rūpi mūsų komanda ir apskritai Klaipėdos miestas. Džiaugiamės, jog Thorstenas ir jo valdoma įmonė „Lithutec“ prisijungė prie mėlynai baltos „Neptūno” šeimos”, – sakė M. Mažeika.
T. Stoeckeris sutiko pasidalinti savo mintimis apie tai, kodėl tapo Klaipėdos komandos dalininku ir rėmėju, kodėl kiti verslai ir įmonės turėtų prisijungti prie uostamiesčio klubo rėmėjų gretų ir kaip jis pats tobulintų „Neptūno“ organizaciją.
– Kas jus paskatino tapti „Neptūno“ klubo dalininku ir rėmėju?
– Klaipėdoje gyvenu jau daugiau nei trylika metų, čia gimė mano vaikai, o sūnus pats žaidžia krepšinį. Man „Neptūnas“ yra miesto tapatybės dalis. Kaip verslininkas, matau galimybę per sportą pristatyti Klaipėdą Europoje. Krepšinis Lietuvoje yra daugiau nei žaidimas – tai kultūra. Todėl man buvo logiškas žingsnis ne tik tapti rėmėju, bet ir aktyviai prisijungti prie valdybos.
– Verslams ir įmonėms, kurie vis dar svarsto, ar verta prisijungti prie klubo rėmėjų gretų, ką pasakytumėte?
– Pasakyčiau taip: tai investicija į miesto ateitį ir į jūsų pačių prekės ženklą. „Neptūnas“ siūlo platformą, kuri peržengia Lietuvos ribas – dalyvauja Europos taurėje, yra LKL ir taurės varžybose. Rėmimas – tai ne tik reklama, tai dalyvavimas sėkmės istorijoje, kuri iškelia Klaipėdą į Europos žemėlapį. Prisijungusieji rodo atsidavimą sportui, bendruomenei ir tarptautiniam žinomumui.
– Kadangi pats esate verslininkas, kaip patobulintumėte mūsų organizaciją?
– Matau didelį potencialą gerinant rinkodarą ir stiprinant tarptautinį įvaizdį. Turime stipriau pozicionuoti „Neptūno“ prekės ženklą Europoje, plėsti skaitmeninius kanalus ir aktyviai įtraukti sirgalių bendruomenę. Taip pat svarbu skatinti jaunus talentus ir įtvirtinti klubą kaip jaunimo ugdymo platformą. Tai sukuria tvarų pagrindą sportinei ir ekonominei sėkmei.
– Ką jums apskritai reiškia krepšinis?
– Krepšinis man reiškia aistrą, komandinę dvasią ir tapatybę. Lietuvoje krepšinis yra beveik religija – jis jungia kartas ir kuria bendruomenę. Man asmeniškai tai taip pat laikas su šeima: žaidžia mano sūnus, ir aš matau, kaip šis sportas moko tokių vertybių kaip disciplina, sąžiningumas ir komandinis darbas. Krepšinis yra ne tik žaidimas, tai teigiamo vystymosi variklis – tiek žmonėms, tiek miestams.
Naujausi komentarai