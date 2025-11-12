 Pagirtinai kovojęs „Neptūnas” nusileido Jeruzalės komandai

Pagirtinai kovojęs „Neptūnas" nusileido Jeruzalės komandai

2025-11-12
bcneptunas.lt inf.

Pavyzdingai tris kėlinius kovojęs Klaipėdos „Neptūnas” nesugebėjo iškovoti ketvirtosios pergalės paeiliui Europos taurėje ir išvykoje krito prieš Jeruzalės „Hapoel Bank Yahav”. Galutinis rungtynių rezultatas 110:93 (29:28, 25:28, 28:27, 28:10).

Rungtynes komandos pradėjo įspūdingu tempu. Klaipėdiečiai sužaidus tris su puse minutės įgijo 5 taškų persvarą (6:11), bet šeimininkai atsakė greita 8:0 atkarpa ir šoktelėjo į priekį (14:11). Likusį ketvirčio laiką komandos keitėsi taikliais metimais, o tai žymėjo ir pirmųjų dešimties minučių rezultatas (29:28).

Antrojo kėlinio pradžia vėlgi buvo itin rezultatyvi ir atkakli, o M. Girdžiūno ir R. Lomažo vedamas „Neptūnas” neleido varžovams spurtuoti. Po Z. Watermano taiklaus tolimo šūvio Lietuvos komanda įgijo minimalų pranašumą (38:39). Savo ruožtu Izraelio klubas atsakė spurtu 7:0 ir išsiveržė į priekį turėdami rekordinę persvarą (45:39). Charakterį per likusią pirmąją dvikovos dalį pademonstravę Klaipėdos krepšininkai sugebėjo ištirpdyti deficitą, o R. Kneižio taiklūs baudos metimai leido jo komandai grįžti į priekį (52:54).

Antrojo kėlinio viduryje, po susidūrimo su varžovu, traumą patyrė komandos kapitonas M. Pacevičius.

Užtikrintai po ilgosios pertraukos rungtyniavę G. Petrausko auklėtiniai sparčiai didino pranašumą, o po taiklaus M. Mačijausko dvitaškio susikrovė dviženklę persvarą (64:74). Šeimininkams pavyko mobilizuotis likusiose kėlinio dalyje, o po C. Winstono 5 taškų iš eilės Jeruzalės komanda atsilikimą sumažino iki 1 (82:83).

Pirmosios lemiamo ketvirčio minutės nieko gero nežadėjo Klaipėdos klubui – puolimas strigo, o varžovai lengvai rinko taškus. Sužaidus dvi minutes šeimininkai buvo pelnę 9 taškus be atsako (91:83). A. Beručka smeigė du tritaškius ir sumažino atsilikimą iki keturių (95:91). Jėgų pabaigoje pritrūkę svečiai sugėrė atkarpą 13:0 ir turėjo pripažinti varžovų pranašumą.

Klaipėdos „Neptūnas”: Z. Watermanas 18 (6 atk.kam.), A. Beručka ir M. Girdžiūnas – po 17, D. Tarolis 16, R. Lomažas 14 (8 atk.kam, 7 rez.perd).

Jeruzalės „Hapoel Bank Yahav”: C. Winstonas 35, J. Harperis 21 (8 rez.perd.), A. Lambas 17 (8 atk.kam.), Y. Zoosmanas 13 (5 atk.kam.), A. Wiley 10 (9 atk.kam.).

