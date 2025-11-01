Nuo ryto iki pusiaunakčio – šimtai metimų į krepšį

Misija Lietuvoje
Buvęs ilgametis Kauno „Žalgirio“ ir Lietuvos rinktinės kapitonas V. Chomičius mintimis apie savo karjerą ir nūdienos krepšinio aktualijas pasidalijo Balio Šmigelsko rengiamoje tinklalaidėje „Lietuvos krepšinio pulsas“.
Šiuo metu V. Chomičius vadovauja Lietuvos krepšinio veteranų lygai, kartu su buvusiu krepšininku, Europos čempionu Virginijumi Praškevičiumi rūpinasi asociacijos „Lietuvos krepšinis“ projektu „Diena su legenda“ – keliauja po šalį, pasakoja jaunimui apie krepšinį, sveiką gyvenseną, kviečia sportuoti. Tarp šiemečių maršrutų – Visaginas ir Lazdijai, Joniškis ir Marijampolė, Mažeikiai ir Švenčionys, Šilutė ir Anykščiai.
„Jeigu į susitikimą atėjusių moksleivių gretose būna jau žaidžiančių krepšinį, su jais atskirai išsamiau pasikalbame“, – sakė V. Chomičius.
Olimpinis čempionas, be kita ko, prisiminė, kaip ir kiek pats treniravosi, 1990–1991 m. atstovaudamas tuometei Bolonijos „Fortitudo“ komandai.
„Kančia mus padaro tokius, kokie iš tikrųjų esame arba kokie galėtume būti. Stefano Pillastrini treniruotės trukdavo po tris valandas. Rytinė – nuo 9 iki 12 val., vakarinė – nuo 16 iki 19 val. Metimus treniruodavausi individualiai – ryte nuo 6 iki 7.30 val. Atlikdavau 300–400 metimų. Po vakarinės treniruotės nuo 22 iki 23.30 val. vėl eidavau pamėtyti. Sporto salės šeimininkai pagamino man atskirą raktą, suderino, kad budėtojai įleistų. Toks buvau – labai norėjau pataikyti, todėl daug dirbau“, – sakė V. Chomičius.
Prioritetas – sveikata
Paklaustas, į ką patartų investuoti – nekilnojamąjį turtą, auksą, fondus ar savo sveikatą, Lietuvos krepšinio legenda atsakė: „Turint pinigų – į viską. Vis dėlto sveikata – svarbiausia. Jei būsime sveiki, visos kitos investicijos irgi bus sėkmingos.“
V. Chomičius kiekvieną rytą pradeda mankšta su papildomais pratimais – tai trunka beveik pusantros valandos.
„Kai oras buvo palankus, su žmona dviračiais Panemunėje numindavome 10 km ratą, kai sąlygos nekokios – traukiame į „Žalgirio“ arenoje įsikūrusį „Lemon Gym“ klubą. Kai yra galimybė – einu prie vandens, išsimaudau. Labiau patinka vėsus vanduo“, – vardijo olimpietis.
Emocinga dokumentika
V. Chomičius olimpinį auksą iškovojo 1988-aisiais Seule. Tąkart tuometei SSRS rinktinei taip pat atstovavo Arvydas Sabonis, Rimas Kurtinaitis, Šarūnas Marčiulionis.
„Kartu neatostogaujame, bet susitinkame. Kai Arvydas būna Lietuvoje – susibėgame Palangoje, renginiuose. Dažnai susitinku su Rimu, matomės ir su Šarūnu“, – vardijo Barselonos olimpiados bronzą su šiais bendražygiais pelnęs kaunietis.
Apie Lietuvai istorines 1992-ųjų žaidynes režisierius Marius Markevičius yra sukūręs dokumentinį filmą „The Other Dream Team“ („Kita Svajonių komanda“).
„Labai geras filmas. Kiekvieną kartą, kai jį žiūriu, užplūsta emocijos, būna sunku jas suvaldyti“, – pripažino V. Chomičius.
Mintimis – su rinktine
Svarstydamas, ar R. Kurtinaičio treniruojama rinktinė būtų iškovojusi Europos čempionato medalį, jeigu nebūtų susižeidęs Rokas Jokubaitis, buvęs vienas nacionalinės ekipos lyderių sakė, kad galutinis rezultatas tikriausiai būtų geresnis.
„Rokas buvo komandos vedlys, ne individualistas. Prireikus ir pats imdavosi iniciatyvos, ir kitus sutelkdavo“, – teigė V. Chomičius.
Lapkritį mūsų šalies krepšininkai pradės atrankos į 2027 m. pasaulio čempionatą varžybas. 30 d. Klaipėdoje, „Švyturio“ arenoje, numatytas mačas su Italijos rinktine.
„Ne visi žaidėjai, rungtyniavę Europos čempionate, dėl savo klubų interesų šįkart galės padėti, bet komandos žaidimo braižas, manyčiau, nesikeis. Be to, šiuo metu krepšininkai – geros sportinės formos, tad papildomo fizinio rengimo neprireiks. Linkiu susikoncentruoti ir sužaisti iš širdies, nes, savo aikštėje neįveikus italų, vėliau reikalai komplikuotųsi“, – sakė V. Chomičius.
