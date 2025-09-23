Paaiškėjo Citadele KMT formatas bei tvarkaraštis

Kaip įprasta, tarptautiniuose turnyruose žaidžiantys klubai (Kauno „Žalgiris“, Vilniaus „Rytas“, Panevėžio „Lietkabelis“ ir Klaipėdos „Neptūnas“) į turnyro kovas įsijungia nuo ketvirtfinalio etapo.
Likusias keturias vietas ketvirtfinalio etape išsidalins penkios LKL, kurią remia Betsson, ekipos: „Juventus“, „Jonava“, „Šiauliai“, „Gargždai“ bei Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“.
Jos Citadele KMT pirmajame etape varžysis vienoje grupėje dviejų ratų sistema – tarpusavyje visos komandos sužais po dusyk (namie ir išvykoje). Šis etapas startuos jau kitą savaitę – spalio 1 d., ir finišuos gruodžio 10 d., rungtynės vyks trečiadieniais ir ketvirtadieniais. Visus mačus tiesiogiai transliuos portalas LRT.lt
Pasibaigus pirmajam etapui, į ketvirtfinalį pateks keturios geriausios grupės komandos. Svarbu pažymėti, jog ekipų užimta vieta grupėje taip pat tampa svarbesnė dėl pasikeitusio ketvirtfinalio porų formavimo, kurio procese nebelieka burtų traukimo.
Pirmajame krepšelyje atsidurs jau minėtos tarptautiniuose turnyruose dalyvaujančios komandos, kurios išrikiuojamos pagal praėjusio LKL, kurią remia Betsson, sezono galutinę rikiuotę: „Žalgiris“, „Rytas“, „Lietkabelis“ ir „Neptūnas“.
Antrąjį krepšelį sudarys keturios geriausios Citadele KMT pirmojo etapo komandos, kurios išrikiuojamos būtent pagal šio etapo rezultatus – nuo 1 iki 4 vietos.
Tai reiškia, jog pirmąją vietą grupėje užimsianti ekipa varžysis su „Neptūnu“, antrąją – su „Lietkabeliu“, trečiąją – su „Rytu“, o ketvirtąją – su „Žalgiriu“.
Nuo ketvirtfinalio Citadele KMT turnyras vyks kaip įprasta – finalo ketverto dalyviai išaiškės dviejų mačų serijoje, kurioje triumfuos geresnį įmestų-praleistų taškų skirtumą užfiksuosianti komanda. Ketvirtfinalio etapas numatytas gruodžio 20-21 bei sausio 17-18 dienomis.
Citadele KMT finalo ketverto kovos vyks vasario 21-22 d. Šiauliuose.
Naujausi komentarai