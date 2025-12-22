Viena seniausių vaistinių – ant išlikimo ribos

„Valerijonas“ – seniausia vaistinė Šiauliuose, šiemet mininti 155-erių metų sukaktį. Vaistinės rūsyje įkurtas muziejus, kuriame saugomi daugiau nei prieš šimtą metų gamintų vaistų receptai.
„Čia – Unguentum basilica. Baziliko tepalas, pagamintas iš baziliko augalo prieš šitiek metų“, – pasakojo vaistininkė, ilgametė vaistinės „Valerijonas“ vadovė Almyra Girdenienė.
„Valerijonas“ – tai ne tik vaistų pardavimo vieta, bet ir istorinė miesto vertybė. Kaip ir anuomet, taip ir dabar „Valerijone“ vaistininkai patys gamina vaistus. Tiesa, pats procesas kiek pasikeitęs – rankomis kapsulių sukti ir pjaustyti nebereikia.
Kone kasdien „Valerijono“ arbatinėje rengiamos įvairios edukacijos. Tai vieta, kur rūpinamasi ne tik gydymu, bet ir bendru žmogaus sveikatinimu. Čia gaminami ir sveikuoliški, veganiški patiekalai.
„Dar vienas dalykas – mūsų kuriami kremai. Šiemet į Šiaulius parvežėme net septynis aukso medalius. Sukūrėme kremus, kurie juos laimėjo“, – pasidžiaugė A. Girdenienė.
„Valerijonas“ šiemet įtrauktas į Europos istorinių vaistinių ir vaistažolių sodų kultūros kelią. Lietuvoje šiame kelyje yra vos 4 veikiančios įmonės.
„Labai smagu, kad išlikome per visas negandas, kad vaistininkai atidavė viską, jog ši vaistinė išliktų – ir anuomet, ir šiais nelengvais laikais“, – kalbėjo A. Girdenienė.
Tačiau negandų vaistinėje netrūksta. Vaistininkus piktina gaminamų kompensuojamųjų vaistų įkainiai. Įmonei, kaip patys vaistininkai sako, valdžia moka tik skatikus.
„Pavyzdžiui, gaminame miltelius – 600 porcijų, trys receptai po 200. Kiekvieną dozę, nes ji skirta 3 mėnesių kūdikiui, sveriame atskirai. Gaminame 3 valandas, o vaistininkai gauna 5 eurus“, – aiškino A. Girdenienė.
Papildomą naštą sudaro ir šiemet gerokai išaugęs žemės nuomos mokestis.
„Buvo pritaikytas padidintas tarifas už 2025 metus – vietoje 0,8 proc. pritaikytas 4 proc. tarifas, nes nutrūko valstybinės žemės nuomos sutartis“, – teigė Šiaulių savivaldybės Žemės valdymo skyriaus vedėja Oksana Gruzdienė.
Dėl to vaistinei žemės mokestis išaugo beveik 700 eurų. Anot „Valerijono“ vadovų, kad mokestis sumažėtų, visi pastato bendraturčiai turi susitvarkyti dokumentus.
„Vienas savininkas susitvarkė, o kitas – ne. Jo sutartis baigiasi 2026 metais, o mes vietoje 90 eurų turime mokėti beveik 900. Mums tai – dideli pinigai“, – pabrėžė A. Girdenienė.
Vaistininkai kreipėsi į miesto tarybą, prašydami sumažinti mokestį. Tačiau valdininkai istorinės vaistinės nepalaikė.
„Tikrai jaučiamės teisūs – šioje vietoje esame daugybę metų, iš mūsų pusės niekas nesikeitė, visi dokumentai sutvarkyti, tačiau tampame įkaitais kitų, šalia esančių“, – kalbėjo vaistinės „Valerijonas“ vadovė Odeta Kirnienė.
„Buvo priimtas sprendimas mokesčio nemažinti, nes jei sumažinsime vienam, prašys ir visi kiti“, – aiškino A. Girdenienė.
Šiaulių savivaldybės atstovai teigia, kad mokestį pakeisti galima, tačiau dokumentų sutvarkymas pareikalautų ir laiko, ir papildomų lėšų.
„Tai kainuotų ne taip mažai vienai įmonei. Jei visi susidėtų kartu, suma nebūtų didelė“, – nurodė O. Gruzdienė.
Šiaulių miesto taryba iki šiol nuo žemės mokesčio buvo atleidusi tik vieną savivaldybei pavaldžią įmonę.
