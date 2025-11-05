Pabudęs „Neptūnas“ patiesė garsų Ispanijos klubą

Prasta atkarpa Europos taurės turnyre startavęs Klaipėdos "Neptūnas" verčia situaciją aukštyno kojomis. Po dviejų pergalių iš eilės klaipėdiečiai savo arenoje patiesė ir pajėgius priešininkus iš Ispanijos.
Rungtynes sėkmingiau pradėjo aikštės šeimininkai. Jie pirmavo 5:0, 19:13, o pirmąjį kėlinį laimėjo 10 taškų persvara (27:17). Antrajame kėlinyje svečiai buvo priartėję iki trijų taškų, tačiau klaipėdiečiai greitai vėl atitrūko, o komandos išėjo ilsėtis „Neptūnui“ pirmaujant 58:44.
Po pertraukos „Neptūno“ persvara išaugo iki 21 taško (67:46). Po trijų kėlinių G. Petrausko auklėtiniai turėjo solidžią 16 taškų persvarą (80:64), o rungtynes laimėjo 100:87.
Nugalėtojų gretose itin rezultatyviai rungtyniavo vidurio puolėjas Jamesas Karnikas, kuris pelnė 25 taškus.
„Neptūnas“: Jamesas Karnikas 25, Donatas Tarolis 20, Rihardas Lomažas 18, Arnas Velička 12, Martynas Pacevičius 8.
BAXI: Retinas Obasohanas 18, Alexas Reyesas 12, Hugo Benitezas ir Augustinas Ubalas po 10.
„Rungtynių planą lemia ir varžovas. Matėme, kaip jie stipriai spaudžia kamuolį, matėme erdves, kurias duoda. Visos pagyros tenka žaidėjams. Kai stovi keli varžovai, kurie pašokę pasiekia lentos viršų, nėra taip paprasta įmesti taškus. Bet tikrai šiandien pasinaudojome varžovų silpnybėmis, - , - sakė G. Petrauskas. - Pirmą kartą šį sezoną žaidėme prieš tokią komandą, kuri taip agresyviai dusina gynėjus ir net aukštaūgius, kurie pakildavo aukščiau. Taip jie palikdavo erdves baudos aikštelėje. Džiaugiuosi, kad žaidėjai per kelias treniruotes persikvalifikavo ir suprato mintį, kad reikia žaisti agresyviai“.
Naujausi komentarai