Prastas „Neptūno” ketvirtasis kėlinys privertė pripažinti svečių iš Italijos pranašumą

Rungtynės prasidėjo taikliais R. Lomažo ir A. Majausko metimais (7:0). Svečiai į klaipėdiečių spurtą rungtynių pradžioje atsakė savąja šešių taškų atkarpa (7:6). Vieną po kito tritaškius laidžiusios komandos demonstravo įspūdingą puolimą ir po 5 minučių priekyje buvo šeimininkai (20:15). Iki ketvirčio pabaigos likus žaisti 2 minutėms, Venecijos komanda po S. Nikoličiaus baudų metimų pirmą kartą išsiveržė į priekį (28:29). Vis tik per likusį laiką „Neptūnas“ surengė 7 taškų atkarpą be atsako ir po pirmųjų 10-ties minučių buvo priekyje (35:29).
Antrojo ketvirčio starte klaipėdiečiai po taiklių A. Veličkos ir Z. Watermano metimų padidino savo persvarą iki 9 taškų (40:31). D. Valentine‘o į priekį tempiamiems italams pavyko vėl priartėti iki ranka pasiekiamo atstumo (47:44). Pajūrio komandą traukti pradėjo D. Tarolis, po kurio 4 taškų „Neptūnas“ nutolo (54:46). Gynybą suaktyvinę svečiai surengė spurtą 0:12 ir po ilgo laiko išsiveržė į priekį (54:58). Daugiau nei 3 minutes trukusį klaipėdiečių taškų badą nutraukė M. Girdžiūnas (56:58)
Po pertraukos abi komandos ir toliau demonstravo neįtikėtiną puolimą. Į sėkmingus R. Lomažo ir H. Cleary tritaškius, varžovų gretose atsakymus taip pat tolimais metimais rasdavo K. Wiltjeras (68:71). Įpusėjus kėliniui, nesportine pražanga buvo nubaustas RJ. Cole‘as ir „Neptūnas“ po R. Lomažo 4 taškų paeiliui išsiveržė į priekį (78:76). Antroje kėlinio pusėje toliau vyko atkakli ir apylygė kova, svečius gelbėjo puolime atkovoti kamuoliai ir prieš lemiamą ketvirtį jie buvo priekyje (87:89).
Lemiamas rungtynių kėlinys prasidėjo taikliu E. Mockevičiaus dvitaškiu (89:89). Po šio metimo svečiai pradėjo provokuoti pražangas ir visiškai perėmė rungtynių kontrolę (89:101). Namų aikštelės šeimininkus į rungtynes grąžinti bandė latvis R. Lomažas, pataikęs sudėtingą dvitaškį su pražanga (94:103). Visas viltis sugrįžti galutinai sugniuždė K. Wiltjero 5 taškų atkarpa (96:109). Likęs rungtynių laikas buvo tik formalumas ir svečiai išsivežė triuškinamą pergalę – 103:118.
Klaipėdos „Neptūnas“: R. Lomažas 28 (5 rez.perd.), D. Tarolis 21 (6 atk.kam.), A. Velička 12 (12 rez.perd.), E. Mockevičius 10 (8 atk.kam.).
Venecijos „Umana Reyer“: K. Wiltjeras 28 (4 rez.perd.), C. Hortonas 16 (4 atk.kam.), C. Wheatle‘as 14 (5 rez.perd.).
