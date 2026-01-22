Naujoko indėlio Ispanijoje "Neptūnui" nepakako

Pergalingo metimo paskutinę sekundę pareikalavusiose varžybose nusileista Manresos „Baxi“ – 96:97 (24:22, 29:24, 20:16, 23:35).
Dvikovą sėkmingiau pradėjo L. Olinde vedami šeimininkai (7:5). Manresos klubas ir toliau tęsė sėkmingą atkarpą puolime, kai po dviejų tolimų metimų skirtumą padidino iki 6 taškų (13:7). Ketvirčiui perėjus į antrąją dalį, uostamiesčio krepšininkai stabilizavo žaidimą bei po atkarpos 0:7 pirmą kartą išsiveržė į priekį (15:17). Kėlinį taikliu tolimu metimu atšokus uždarė A. Velička (22:24).
Antrajame ketvirtyje į žaidimą sėkmingai įsiliejo D. Tarolis, po kurio geros atkarpos klaipėdiečiams pavyko nutolti (29:34). Kuomet atrodė, kad „Neptūnas“ perima rungtynių kontrolę, šeimininkai atkuto ir po kelių rezultatyvių atakų susigrąžino turėtą pranašumą (37:35). Vis tik pajūrio ekipai atsirišo tolimi metimai – M. Girdžiūnas smeigė tris, o A. Velička – vieną tritaškį ir pajūrio ekipa išėjo ilsėtis būdama priekyje (46:53).
Antroji rungtynių pusė prasidėjo taikliu tolimu D. Tarolio šūviu ir klaipėdiečiai pirmą kartą pasiekė dviženklį pranašumą (46:56). D. Ocampo auklėtiniams ir toliau nesisekė užpulti prieš kibią „Neptūno“ gynybą, tuo tarpu pajūrio komanda smaginosi puolime ir po 8 taškų iš eilės nutolo iki 16 (48:64). Vis tik „Baxi“ sugebėjo dar kartą atsigauti – spurtas 9:0 ir iš uostamiesčio ekipos turėtos triuškinamos persvaros liko tik 7 taškai (62:69). Likusį laiką sėkmingiau sužaidęs „Neptūnas“ prieš lemiamą 10-ties minučių kovą susikrovė dviženklį pranašumą (62:73).
Ketvirtasis ketvirtis klaipėdiečiams prasidėjo labai blogai: M. Girdžiūnas buvo nubaustas technine, o V. Kozys nesportine pražanga ir Katalonijos klubas labai greitai rezultatą išlygino (74:74). Aikštelėje prasidėjo arši dvikova – nei vienai, nei kitai komandai nepavykdavo pasiekti labiau apčiuopiamo pranašumo. Penktąjį tritaškį smeigęs M. Girdžiūnas trumpam buvo vėl išvedęs į priekį svečius, bet šeimininkai greitai susigrąžino turėtą persvarą (84:81). Kurį laiką komandos keitėsi taikliais baudų metimais, tačiau likus žaisti 1 minutę Z. Watermanas smeigė tritaškį, kuris padėjo išsiveržti į priekį klaipėdiečiams (90:91). Į toliau sekusį taiklų „Baxi“ tolimą šūvį taikliomis baudomis atsakė tas pats Z. Watermanas (93:93). Likus žaisti kiek mažiau nei 7 sekundes, Z. Watermanas pataikė trečiąjį savo tritaškį ir dar kartelį išvedė į priekį uostamiesčio krepšininkus (95:96). Tačiau, tai nebuvo pabaiga – pergalingą metimą šeimininkams pataikė L. Olinde (97:96).
Klaipėdiečiams naujokas K. Silinšas įmetė 8 taškus ir atkovojo 5 kamuolius. Šis aukštaūgis sezoną pradėjo Turkijoje, kur atstovavo Trabzono „Medical Park“ klubui. Turkijos lygoje jo indėlis buvo kuklus - per 9 minutes įmesdavo po 4 taškus, atkovodavo po 1 kamuolį ir rinkdavo 3,3 naudingumo balo.
Klaipėdos „Neptūnas“: A. Velička 25 (11 rez.perd.), M. Girdžiūnas 21 (5/8 trit.), D. Tarolis 16 (6 atk.kam.), Z. Watermanas 11 (4 atk.kam.), Aurimas Majauskas 9.
Manresos „Baxi“: L. Olinde 24 (9 atk.kam.), P. Oriola 14 (7 atk.kam.), R. Obasohanas ir K. Akobundu-Ehiogu – po 11.
