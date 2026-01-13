Pajūryje – staigmena ir smūgis galva varžovui

G. Žibėnas atsiprašė
Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, čempionate gargždiškiai iškovojo kol kas skambiausią pergalę šį sezoną – 82:78 palaužė vicečempioną Vilniaus „Rytą“.
Tai buvo trečia iš eilės sostinės atstovų nesėkmė (anksčiau 73:84 nusileido Panevėžio „Lietkabeliui“ ir 81:90 – Kauno „Žalgiriui“).
„Gėda prieš mūsų sirgalius. Privalau jų atsiprašyti visos komandos vardu“, – po mačo Gargžduose pareiškė „Ryto“ vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas, pažadėjęs spręsti prasto žaidimo problemas.
Savo gerbėjus nudžiugino ir kita pajūrio komanda – Klaipėdos „Neptūnas“ 113:82 nugalėjo Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“.
Ketvirtą kėlinį įsiaudrinęs Kėdainių ekipos legionierius Jeanas Davidas Muila, pamėgdžiodamas legendinį Zinedine’ą Zidane’ą, galva į galvą smūgiavo klaipėdiečiui Radvilui Kneižiui. „Nevėžio-Paskolų klubo“ žaidėjas buvo išvarytas iš aikštės, lietuvis nubaustas technine pražanga.
Šią savaitę „Neptūnas“ ir „Nevėžis-Paskolų klubas“ susitiks dar kartą – sausio 17-ąją žais antras Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalio rungtynes, tačiau J. D. Muila dėl bausmės jas praleis.
Legionierius nepadės
Nigelas Williamsas-Gossas nepadėjo Kauno „Žalgiriui“ ne vien per mačą Šiauliuose – nepadės galbūt net visą sausį.
Amerikietis per Eurolygos dvikovą su Belgrado „Crvena zvezda“ pasitempė blauzdos raumenį. Tyrimų išvada: vėl į aikštę žaidėjas galės grįžti po dviejų ar trijų savaičių.
Šį mėnesį žalgiriečių laukia šešerios rungtynės: Eurolygos turnyre – su Tel Avivo „Maccabi“ (15 d.), Vilerbano ASVEL (20 d.), Milano „EA7 Emporio Armani“ (22 d.) ir Vitorijos „Baskonia“ (30 d.), Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalyje – su „Jonava Hipokredit“ (17 d.), LKL čempionate – su „Nevėžiu-Paskolų klubu“ (25 d.).
Kauniečiai, Šiauliuose žaidę be N. Williamso-Gosso, Ąžuolo Tubelio ir Maodo Lo, įveikė vietos komandą 75:71.
Abiejų ekipų žaidėjams nesisekė tritaškiai metimai: „Šiaulių“ taiklumas – 2/13 (15 proc.), „Žalgirio“ – 4/22 (18 proc.). Itin nesisekė Lietuvos čempionų lyderiui Sylvainui Francisco (0/8).
Laukia Šiaulių arena
Šią savaitę paaiškės Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalo ketvertas.
Duris į pusfinalį yra pravėręs „Žalgiris“ (per pirmas ketvirtfinalio rungtynes 118:73 sutriuškino „Jonavą Hipocredit“), „Rytas“ (97:82 nugalėjo „Šiaulius“), „Neptūnas“ (87:76 privertė kapituliuoti „Nevėžį-Paskolų klubą“) ir Utenos „Juventus“ (76:73 palaužė „Lietkabelį“).
Antros ketvirtfinalio rungtynės bus sužaistos sausio 15–18 d.
Finalo ketverto varžybos numatytos vasario 21–22 d. Šiaulių arenoje. Pernai Vilniuje taurę iškovojusių žalgiriečių šiemet pusfinalyje lauks akistata su „Neptūnu“ arba „Nevėžiu-Paskolų klubu“.
Rezultatai
„Gargždai“–Vilniaus „Rytas“ 82:78 (15:16, 21:15, 23:25, 23:22). 1 203 žiūrovai. J. Turneris 19 taškų (5 atkovoti kamuoliai) / J. Hardingas 23 taškai (5 atkovoti kamuoliai).
„Šiauliai“–Kauno „Žalgiris“ 71:75 (20:17, 14:15, 17:19, 20:24). 5 146 žiūrovai. C. Stanley 15 taškų / D. Sleva ir D. Sirvydis (1/5 tritaškių, 5 atkovoti kamuoliai) po 13 taškų.
Klaipėdos „Neptūnas“–Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“ 113:82 (29:24, 24:27, 33:13, 27:18). 1 657 žiūrovai. H. Cleary 18 taškų (5 rezultatyvūs perdavimai) / T. Petersonas 17 taškų.
Utenos „Juventus“–„Jonava Hipokredit“ 104:95 (24:18, 33:21, 22:27, 25:29). 1 003 žiūrovai. H. Diarra 18 taškų (4/5 tritaškių) / M. Ashtonas-Langfordas 22 taškai (5 rezultatyvūs perdavimai).
Turnyro lentelė
1. „Žalgiris“ 13 1
2. „Rytas“ 9 5
3. „Neptūnas“ 9 5
4. „Lietkabelis“ 8 6
5. „Šiauliai“ 7 7
6. „Juventus“ 6 8
7. „Gargždai“ 6 9
8. „Nevėžis-Pask. kl.“ 4 11
9. „Jonava Hipocredit“ 2 12
