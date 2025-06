Patirties liudijimas: žiedų likimą lems milimetrai

Pataikė karjeros metimą

Akimirką, kai Sylvainas Francisco ketvirtadienį „Twinsbet“ arenoje švystelėjo paskutinį tritaškį, V. Ginevičiaus mintyse, matyt, sušmėžavo kitas šio sezono epizodas.

„Citadele-Karaliaus Mindaugo“ taurės finale analogiškoje situacijoje buvo atsidūręs jo bei Georgios Vovoro treniruojamas Klaipėdos „Neptūnas“. Tiesa, tąsyk „Žalgirį“ išgelbėjo netaiklus klaipėdiečio Deivido Gailiaus šūvis. Šįsyk kauniečių sezoną išgelbėjo jie patys – nesudrebėjusi S. Francisco ranka.

Ketvirtųjų „Betsafe-LKL“ finalo rungtynių scenarijų ilgai prisimins ne tik specialistai bei sirgaliai, bet ir jų dalyviai. Kauniečiai iškrapštė pergalę sostinėje 84:83 ir išlygino serijos rezultatą – 2:2.

S. Francisco tritaškis aidint sirenai nubraukė „Ryto“ dominavimą rungtynėse, kurių trečią kėlinį vilniečiai pirmavo beveik triuškinamai.

„Žinojau, kad jei man paliks erdvės, tiesiog mesiu. Prieš tai meldžiausi, kad vilniečiai pramestų bent vieną baudą, ir jie nepataikė“, – dėstė rungtynių didvyris.

Paklaustas, ar tai buvo svarbiausias jo karjeros metimas, prancūzas nedvejojo.

„Suknistai – taip! Ne aš išgelbėjau, mes visi išsigelbėjome. Sugebėjome nutraukti jų čempionišką vakarėlį, kuris jau buvo paruoštas“, – aiškino „Žalgirio“ lyderis.

Žino titulų kainą

„Skauda, bet turime šį skausmą paversti į energiją paskutinėse rungtynėse“, – po varžovų dūrio atsiduso „Ryto“ vidurio puolėjas Artūras Gudaitis.

32-ejų metų veteranas, kaip ir visą finalo seriją, buvo vienas kertinių ketvirtojo mačo žaidėjų, „Rytui“ pelnydamas 14 taškų, bei pataikydamas beveik visus metimus.

Šį vakarą, kai „Betsafe-LKL“ finalo dalyviai paskutinį kartą žengs ant Kauno arenos parketo, tiek A. Gudaičio, tiek V. Ginevičiaus mintys, ko gero, ne kartą nusikels į ankstesnius karjeros metus.

A. Gudaitis „Žalgirio“ marškinėlius vilkėjo 2014-2015 m. bei dusyk tapo LKL čempionu. 47-erių V. Ginevičius su „Žalgiriu“ yra laimėjęs net keturis LKL čempiono žiedus, o 2010-aisiais tą patį padarė atstovaudamas Vilniaus klubui.

Šį sezoną „Netūno“ vyriausiojo trenerio pareigose pabaigęs V. Ginevičius prognozuoja: lemiamas mūšis bus ne mažiau dramatiškas nei ketvirtadienio trileris.

Komplimentai G. Žibėnui

– Kas ketvirtą mačą padėjo vilniečiams atsiplėšti nuo „Žalgirio“ ir trečią kėlinį susikrauti solidžią persvarą?

– Iš pradžių „Rytas“ pataikė sunkius metimus. Tai padėjo atitrūkti. Parkeris Jacksonas-Cartwrightas pataikė paskutinę atakos sekundę, nors nėra snaiperis. Roberto Cole'o metimai jau nieko nebestebina. Jis fantastiškai žaidžia visą seriją. Apkritai, vilniečiai rungtyniauja laisviau bei spinduliuoja pasitikėjimu savo jėgomis.

– Kaip žalgiriečiams pavyko perlaužti rungtynių eigą ir laimėti ketvirtą kėlinį 30:15?

– Pirmiausia, aktyvesnė gynyba. Paskutinį kėlinį kauniečiai gynėsi kur kas agresyviau, atkirto „Rytą“ nuo jų ginklo – antrųjų šansų. Vilniečių stilius toks, kad jie drąsiai meta ir „lipa ant lentos“, tikėdamiesi atkovoti kamuolį ir gauti papildomą galimybę. Tai jiems neblogai sekėsi iki paskutinio kėlinuko. Klausimas: kas trukdė žalgiriečiams taip gintis iki tol? Bet kuriuo atveju, gynyba yra juodas darbas, bet finale jį privaloma atlikti maksimaliai.

– Kol kas serijoje abi komandos pralaimi rungtynes namuose, bet laimi išvykose. Kas lemia šį paradoksą?

– Įdomi tendencija… Gal namuose, kur didžiulė minia savų sirgalių, krepšininkus slegia didesnė atsakomybė. Kiek klaidų žalgiriečiai padarė per pirmas ir trečias rungtynes? Keista. Krentama į gilią duobę, po to beveik išsikapstoma, bet tos herojiškos pastangos kainuoja per daug jėgų. Tada – į Vilnių ir ten jau atrodo, kad padarytos reikiamos išvados, mobilizuojamasi.

– Ar vilniečiams pirmaujant dviem taškais nebuvo tikslinga saugotis S. Francisco tritaškio, leisti jam veržtis po krepšiu ir jau ten aukštaūgių pagalba dorotis su mažesne grėsme?

– Paskutinė ataka dažnai būna sunkiai nuspėjama. Maksimali įtampa, triukšmas, visi žaidžia „va bank“. Galbūt tuo paaiškinamas vilniečių nesusikalbėjimas. Margiris Normantas bandė iššokti prieš S. Francisco, bet aiškiai vėlavo. Žinoma, ir pats metimas buvo gana sudėtingas – atšokus, po staigaus driblingo. Galbūt, atidavus prasiveržimą, žalgiriečiai būtų net nespėję išmesti dvitaškio. Kažkas panašaus buvo ir mūsų atakoje KMT finale, tik tada „Žalgirio“ krepšį atakavo mūsiškis D. Gailius ir jis tai darė iš kur kas patogesnės padėties. Tada mums neįkrito, o šį sykį žalgiriečiai pataikė.

Kol kas vienintelis akivaizdus finalo nugalėtojas – sirgaliai.

– Kaip vertinate Andrea Trinchieri ir Giedriaus Žibėno taktinę tarpusavio kovą finale?

– Kol kas G. Žibėnas įrodinėja, kad jis akistatą laimi ir tai daro ne pirmą sezoną. Žinant biudžetų skirtumus ir kokio meistriškumo krepšininkus turi Andrea, žalgiriečiai turėtų dominuoti finale. Tą prognozavau prieš finalo serijos pradžią, o G. Žibėnas įrodė, kad klydau, kaip turbūt ir dauguma specialistų.

– Kas galiausiai iškels čempionų taurę Kaune?

– Dabar nedidelę psichologinę persvarą turi „Žalgiris“, bet liko vienintelės rungtynės. Jos gali pasisukti bet kaip. Žinant, kad „Rytas“ didžiąją mačų dalį pirmauja ir tai daro užtikrintai, šansai – lygūs, o nugalėtoją lems milimetrai. Kol kas vienintelis akivaizdus finalo nugalėtojas – sirgaliai. Tokia fantastiška serija – geriausia reklama Lietuvos krepšiniui. Noriu palinkėti, kad ir pabaigtuvės būtų pasakiškos. Svarbiausia, kad mūsų rinktinės kandidatai išvengtų traumų ir spėtų atsikvėpti iki treniruočių stovyklos.

Statistika

„Rytas“–„Žalgiris“ 83:84 (24:15, 22:26, 22:13, 15:30).

Vilnius, „Twinsbet“ arena, 9 310 žiūrovų.

„Rytas“: R. J. Cole'as 22 taškai (4/6 tritaškių, 5 rezultatyvūs perdavimai), A. Gudaitis 14, I. Sargiūnas 10, P. Jacksonas-Cartwrightas 7, S. Enochas (4 atkovoti kamuoliai), M. Normantas (0/4 tritaškių) ir J. Gravesas po 6, G. Radzevičius 5 (1/4 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 5 atkovoti kamuoliai), G. Masiulis 4, A. Tubelis 3 (1/7 dvitaškių, 8 atkovoti kamuoliai), M. Paliukėnas 0.

„Žalgiris“: S. Francisco 29 taškai (4/7 tritaškių, 9/9 baudų metimų, 5 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai, 34 naudingumo balai), I. Brazdeikis 26 (2/3 tritaškių), D. Giedraitis 7 (0/3 tritaškių), E. Ulanovas ir L. Birutis (5 atkovoti kamuoliai) po 6, A. Smailagičius 4 (0/3 tritaškių, 4 atkovoti kamuoliai), B. Dunstonas ir D. Sirvydis po 3, I. Wongas, M. Mitchellas ir A. Butkevičius po 0.

Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 18/38 (47 proc.) ir 19/36 (52 proc.), tritaškių – 8/19 (42) ir 6/18 (33), baudų metimų – 23/28 (82) ir 28/35 (80). Atkovota kamuolių – 33 ir 30, perimta – 5 ir 3. Rezultatyvūs perdavimai – po 13. Blokuota metimų – 3 ir 2. Klaidos – 8 ir 6.