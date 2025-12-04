Papildymo laukiantis „Žalgiris“ stabdys „Maccabi“ siautulį

Kėdė kliba
Lietuvos čempionai su aštuoniais laimėjimais ir penkiomis nesėkmėmis yra pakibę tarp itin aukštos ketvirtos ir gana vidutinės devintos pozicijos. Esant tokiam rezultatui šio vakaro nesėkmė kauniečius gali nublokšti net šešiais ar septyniais laipteliais žemyn.
Tel Avivo „Maccabi“ apie žalgiriečių situaciją gali tik pasvajoti. Vos tris pergales per trylika turų sukrapštę Izraelio krepšininkai dalijasi paskutinę 20 vietą su Vilerbano ASVEL (Prancūzija) ekipa.
Pagal puolimą „Maccabi“ – viena geriausiai organizuotų lygos ekipų, bet gynyboje švilpauja vėjai. Pagal praleidžiamų taškų vidurkį ji yra paskutinė (vid. po 94,8 taško).
Klubas rimtai svarsto apie Odedo Kattasho atleidimą iš trenerio pareigų, o psichologinę atmosferą „Maccabi“ stovykloje niaukia ir tai, jog Eurolygos viršūnėje puikuojasi pagrindinio „mėlynai geltonų“ konkurento Tel Avivo „Hapoel“ pavadinimas.
Permainos „Ryte“
Vienintelė gera žinia – nuo pat 2023 m. dėl nestabilios padėties regione „Maccabi“ namų rungtynes žaidė ne Izraelyje, o Serbijoje. Nuo kito mėnesio klubui leista grįžti į savo triukšmingą areną Tel Avive.
O. Kattasho auklėtiniai praėjusiame ture namų mačą su Milano „Emporio Armani“ pralaimėjo praleidę net 102 taškus.
Žalgiriečiai praėjusią savaitę nutraukė nesėkmių seriją, Kaune 82:67 palauždami Vitorijos „Baskonia“ krepšininkus. Vakar buvo paskelbta, kad prie šioje Ispanijos ekipoje rungtyniaujančio senbuvio Tado Sedekerskio jungiasi ir Vilniaus „Ryto“ puolėjas Gytis Radzevičius.
Kauniečiai „Baskonia“ palaužė be šlaunies traumas besigydančio brangiausio komandos gynėjo Nigelio Williamso-Gosso, kulną susižeidusio Arno Butkevičiaus ir vėl iš rikiuotės iškritusio Dovydo Giedraičio.
Medžios aukštaūgį?
Pasak „Žalgirio“ vairininko Tomo Masiulio, N. Williamsas-Gossas ir A. Butkevičius jau bando sportuoti su komanda, tad tik ketvirtadienį paaiškės, ar jie žengs ant parketo prieš „Maccabi“. D. Giedraitis vis dar priverstas ilsėtis.
Kalbama, kad Kauno klubo atstovai netrukus ketina vykti į antrinės NBA G lygos stovyklą, kur dairysis aukštaūgio, galinčio dar šį sezoną padėti „Žalgiriui“.
– Kaip apibūdintumėte šio sezono „Maccabi“ ekipą?
– Atvažiuoja varžovas, anot statistikos, mėgstantis žaisti puolime. Jie turi tikrai gerų gynėjų ir puolimo sistemą. „Maccabi“ bėga į greitą puolimą, treneris žaidžia turbūt daugiausia pikenrolų (derinių „du prieš du“) lygoje. Turėsime tai stabdyti.
– Turbūt patys įsivelti į greitą žaidimą ir chaotišką krepšinį daug noro neturite?
– Norime ieškoti greitų taškų, o nepavykus – žaisti pozicinį krepšinį, kuriame nesame blogi. Labai svarbu kontroliuoti tempą ir neįsivelti į jų „bėk ir mesk“ krepšinį.
– Kita vertus, „Maccabi“ – daugiausia taškų praleidžianti komanda. Kur įžvelgiate jų spragų – asmeniniuose ar komandiniuose veiksmuose?
– Daugiausia taškų jie praleidžia po varžovų greitų atakų. Norime tuo pasinaudoti. Turime idėjų, kaip juos atakuoti.
– Ar tiesa, kad Tamiras Blattas, nepaisant to, kad renka tik po 6,6 taško, yra pagrindinis jų žaidimo varikliukas?
– Žinoma. Jų treneris nori žaisti daug „du prieš du“ situacijų, o T. Blattas tam labai tinka. Jis labai gerai jaučia aukštaūgių judėjimą, gerai jaučiasi toje puolimo sistemoje. Pastaruoju metu šis 178 cm įžaidėjas pataiko mažiau tritaškių, todėl jo rezultatyvumas kiek smukęs, bet jis tikrai gali pataikyti ir iš toli. Mums bus iššūkis, kaip jį stabdyti ir neleisti kurti aikštėje.
– Kokį įspūdį šiemet palieka buvęs žalgirietis Lonnie Walkeris?
– Tai yra žaidėjas, galintis nulemti rungtynių baigtį. Ypač jei tai yra jo diena. Lonnie yra vienas talentingiausių Eurolygos žaidėjų, todėl jam skirsime tikrai daug dėmesio.
– Ne vienas žalgirietis L. Walkerį dar prisimena nuo atstovavimo „Žalgirio“ komandai laikų. Kokie žaidėjų atsiliepimai apie jį?
– Smarkiai nesidomėjau, bet truputį pasišnekėjome, atsiliepimai buvo patys geriausi.
– „Maccabi“ tarsi neturi tikro vidurio puolėjo, tad galbūt bandysite atakas grįsti per savo pagrindinį „centrą“ Mosesą Wrightą?
– Nesutikčiau, nes jie turi Romaną Sorkiną (208 cm ūgio sunkusis puolėjas – aut. past.), galintį sėkmingai apsiginti. Dar yra 208 cm ūgio sunkusis puolėjas T. J. Leafas. Jie kitokio stiliaus, daugiau kuriantys žaidėjai, bet kiekvienoje pozicijoje matome, ką mes galime atakuoti.
– Kaip pavyko pasinaudoti rinktinių langu jūsų auklėtiniams?
– Tai irgi iššūkis. Mums patiems įdomu, kaip atrodysime rungtynėse. Antradienį surengėme gerą treniruotę, buvo matyti, kad jie yra išsiilgę žaidimo. Buvo nemažai laisvo laiko, sezono metu tiek dar neturėjome. Natūralu, kad toks tarpas gali atsiliepti teigiamai, bet gali ir išmušti iš vėžių.
– Kaip pertrauką praleidote Jūs?
– Buvau išvykęs ir šiek tiek atsipalaidavęs. Pasiilgau krepšinio – kimbame į darbus ir su geromis nuotaikomis laukiame rungtynių.
