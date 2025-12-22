Paskutiniame metų mūšyje – stulbinantys jaunuolių rekordai ir per pratęsimą išsigelbėjęs „Rytas-2“

Sužvėrėjusi sostinės jaunimo trijulė – Danielius Kasparas, Gabrielius Bubnys ir Ignas Urbonas – laužė karjeros rekordus bei kartu surinko net 84 taškus ir 114 naudingumo balų.
Rezultatyviausią ir naudingiausią asmeninį pasirodymą surengęs 21-erių Kasparas per 37 minutes suvertė 34 taškus (11/13 dvit., 1/4 trit., 9/11 baud.), sugriebė 6 ir perėmė vieną kamuolį, išdalino tris rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 10 pražangų, 3 kartus suklydo bei sukaupė 43 efektyvumo balus.
Prieš tai geriausi vilniečio rodikliai „URBO-NKL“ pirmenybėse siekė 27 taškus ir 38 balus.
Liepsnojęs 18-metis Bubnys buvo toks pats rezultatyvus ir pagerino keturis asmeninius rekordus – pelnytų taškų (24), atkovotų kamuolių (4), blokų (2) ir naudingumo (27).
Marijampoliečio kraityje per 38,5 minutės buvo 34 taškai (6/8 dvit., 7/12 trit., 1/1 baud.), 5 atšokę kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, 4 blokai, 3 klaidos ir 37 naudingumo balai.
Karjeros atkovotų kamuolių rekordą gerinęs Urbonas pridėjo galingą dvigubą dublį – 16 taškų (8/12 dvit., 0/1 trit., 0/2 baud.), 19 sučiuptų ir 2 pavogtus kamuolius, 6 išdalintus perdavimus, 3 klaidas bei 34 efektyvumo balus per 41 minutę.
Iki šio mūšio 18-metis daugiausiai buvo sugriebęs 13 kamuolių.
Po išmesto ginčo kamuolio Bubnio pakylėti šeimininkai pradėjo diktuoti savo taisykles ir per 5,5 žaidimo minutės susikrovė dviženklę persvarą (17:4).
Pirmajame ketvirtyje 4 iš 5 tolimų mėginimų įsūdęs 18-metis Bubnys sukratė 14 taškų – beveik tiek, kiek visa varžovų komanda (15), o sostinės jaunimas pirmavo 29:15.
Švieslentėje degant keturioms paskutinėms minutėms ant parketo jau vyravo lygybė (81:81). Urbonas dėjimu išvedė į priekį „Rytą-2“ (83:81), bet Rahsaanas Edwardsas atsakė tritaškiu iš kampo (84:83).
Po to abi komandos keitėsi sėkmingomis atakomis, o pradėjus tiksėti lemiamai minutei Bubnys įdūrė tolimą metimą (90:88). Po „Steko“ minutės pertraukėlės Edwardsas realizavo dvitaškį nuo lentos (90:90), o Danielius Kasparas suvertė 2 taškus su pražanga – 93:90.
Pražangą išprovokavęs Kipras Urbanavičius pataikė abi baudas (92:93), kitoje aikštės pusėje Kasparas atsakė dėjimu (95:92), o vėl baudas mesti stojęs Urbanavičius realizavo vieną baudą iš dviejų (93:95).
Prie baudos metimų linijos atsidūręs Erikas Sirgedas nepataikė nė vienos iš jų, o degant 1,3 sekundės Urbanavičius vėl privertė oponentus pažeisti taisykles ir nuo baudos metimų linijos neklydo, išplėšdamas pratęsimą – 95:95.
Pratęsimo kontrolė priklausė „Ryto“ dubleriams – Bubnys jį pradėjo smeigdamas 2 tolimus dūrius paeiliui (101:97), o Gabrielius Jokubauskas dviem tritaškiais pabaigoje įtvirtino vilniečių triumfą – 111:101.
Svečių gretose naudingiausiai žaidė Bučas, kuris per 39,5 minutės surinko 21 tašką (4/4 dvit. 4/7 trit., 1/1 baud.), 8 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus bei 29 naudingumo balus.
Abi ekipos turėjo netekčių – Gintaro Kadžiulio auklėtiniai žaidė be Niko Stuknio, Ganto Križanausko, Armino Vilko, Manto Liutkevičiaus, Ukmergės ekipa – be kapitono Karolio Brusoko bei Kylianno Rotardier.
„Rytas-2“: Danielius Kasparas (11/13 dvit., 9/11 baud., 6 atk. kam., 43 naud.) ir Gabrielius Bubnys (6/8 dvit., 7/12 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd., 4 blok., 37 naud.) po 34, Ignas Urbonas 16 (8/12 dvit., 19 atk. kam., 6 rez. perd., 34 naud.), Vincentas Adomaitis 12 (6/8 dvit., 7 atk. kam., 5 rez. perd.), Gabrielius Jokubauskas 10 (2/5 trit., 2 blok.).
„Stekas“: Rahsaanas Edwardsas 25 (9/20 dvit., 1/5 trit., 5 atk. kam., 6 rez. perd.), Dominykas Bučas 21 (4/4 dvit., 4/7 trit., 8 atk. kam., 29 naud.), Websteris Simeusas 18 (6/10 dvit., 2/2 trit., 6 atk. kam.), Kipras Urbanavičius 12 (7/8 baud.), Robertas Subotkevičius 11 (4/7 dvit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Dastinas Morkūnas 7.
