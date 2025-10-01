Žalgiriečiai atsilaikė Žemaitijos sostinėje

Roko Kondratavičiaus treniruojami žalgiriečiai, šiemet pavasarį pelnę NKL bronzą, išvykoje įveikė čempionų titulą ginančius telšiškius 90:88.
Ketvirtą kėlinį likus žaisti pustrečios minutės, „Telšiai“ pirmavo 88:77, tačiau kauniečiai išlygino rezultatą – 88:88, o pergalę baudų metimais išplėšė Ignas Štombergas.
Žemaitijos komandai atstovauja 22-ąjį karjeros sezoną pradėjęs 37-erių metų Martynas Gecevičius (pelnė 15 taškų).
Pergalę šventė ir NKL vicečempionė Vilkaviškio „Perlas Go“ ekipa – svečiuose 94:72 sutriuškino Ukmergės „Steką“.
Nugalėtojams 12 taškų pelnė debiutantas – pasaulio ir Europos jaunimo čempionas Žygimantas Skučas, dar neseniai rungtyniavęs Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionate.
Šakių komandoje – tituluoti trijulių krepšinio (3 prieš 3) žaidėjai.
Į NKL iš LKL sugrįžusi Mažeikių „M Basket“ komanda 81:74 palaužė Palangos „Olimpą“.
Šakių „Vytis-VDU“ išvykoje 89:78 įveikė „Kretingos-Rivile“. Suvalkijos ekipos sudėtyje – Lietuvos studentų trijulių krepšinio (3 prieš 3) rinktinės žaidėjai, 2025-ųjų pasaulio universiados ir Europos universitetų čempionai Titas Januševičius, Gabrielius Čelka, Rokas Jocys, Augustinas Mikštas.
Giedriaus Kurtinaičio treniruojamą Kauno rajono „Omegą-Taurą-LSU“ į pergalę 91:81 prieš Klaipėdos „Neptūną-Akvaservis“ vedė žinomi krepšininkai – 37-erių puolėjas Vytautas Šulskis (pelnė 25 taškus, septynis kartus atkovojo kamuolį, atliko 5 rezultatyvius perdavimus) ir 36-erių Šarūnas Vasiliauskas (17 taškų, iš jų 5/9 tritaškių, 6 rezultatyvūs perdavimai).
Rezultatai
„Telšiai“–Kauno „Žalgiris-2“ 88:90. A. Rimkus 24 taškai / I. Štombergas 20 taškų (5 atkovoti kamuoliai).
„Alytus“–„Šilutė-PDS.lt“ 85:90. D. Tichonovas 23 taškai (6 atkovoti kamuoliai) / F. Gatesas 21 taškas (9 atkovoti kamuoliai).
„Kretinga-Rivile“–Šakių „Vytis-VDU“ 78:89. M. Staniulis 17 taškų / T. Januševičius 22 taškai (6 rezultatyvūs perdavimai).
Kėdainių sporto centras–„Jurbarkas-Karys-Manvesta“ 94:93. P. Semaška 18 taškų / K. Guščikas 16 taškų (13 atkovotų kamuolių).
Ukmergės „Stekas“–Vilkaviškio „Perlas Go“ 72:94. J. Šukelis 17 taškų (6 klaidos) / J. Ramanauskas 20 taškų.
Mažeikių „M Basket“–Palangos „Olimpas“ 81:74. G. Mokšeckas 21 taškas / M. Narvilas ir M. Stašys po 15 taškų.
Vilniaus „Rytas-2“–Plungės „Olimpas“ 108:96. G. Bubnys 24 taškai (6/9 tritaškių) / T. Budrys 30 taškų (13 atkovotų kamuolių).
Kauno rajono „Omega-Tauras-LSU“–Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“ 91:81. V. Šulskis 25 taškai / R. Šakaitis 15 taškų.
