Po gero starto - pirmasis antausis Serbijoje

Rungtynių pradžioje žaidimas sukosi aplink Lauryną Birutį. Nigelas Williamsas-Gossas pasižymėjo dvitaškiu, o L.Birutis pats rinko 4 taškus ir atliko rezultatyvius perdavimus po krepšiu kirtusiems Dustinui Slevai ir Arnui Butkevičiui – 10:6. Nuo suolo pakilęs Maodo Lo atliko rezultatyvius perdavimus A.Butkevičiaus ir Sylvaino Francisco tritaškiams – 16:7. Po S.Francisco perdavimo įdėjo Mosesas Wrightas, S.Francisco pridėjo dvitaškį – 20:13. Edgaras Ulanovas ir M.Wrightas realizavo baudų metimus, Deividas Sirvydis įmetė dvitaškį, Ąžuolas Tubelis pataikė vieną baudą – 27:23.
Šeimininkams išlyginus rezultatą (27:27), M.Wrightas sumetė baudas, S.Francisco pelnė 2 taškus ir atliko perdavimą M.Wrighto dvitaškiui su pražanga, o M.Lo tritaškiu grąžino 9 taškų pranašumą – 37:28. Varžovai greitai atsigavo ir pradėjo po truputį mažinti skirtumą. „Žalgirio“ atakoms stringant, situacijos netaisė ir pramestos L.Biručio ir D.Slevos baudos – 37:39. S.Francisco baudų metimais lygino rezultatą (39:39), bet „Crvena Zvezda“ per paskutinę antrojo kėlinio minutę pelnė dar 6 taškus be atsako – 39:45.
S.Francisco sumetė baudas ir atliko perdavimą A.Butkevičiui greitoje atakoje – 43:45. Įmetė N.Williamsas-Gossas, A.Butkevičius dėjo į krepšį po S.Francisco perdavimo, L.Birutis švelnino atsilikimą iki minimumo – 49:50. M.Lo neklydo nuo baudų metimo linijos, E.Ulanovas pataikė tritaškį, L.Birutis kartojo metimą ir N.Williamsas-Gossas uždarė trečiąjį kėlinį metimu iš vidutinio nuotolio – 58:57.
Ketvirtojo kėlinio pradžioje M.Lo pataikė du sunkius tritaškius – 64:61. Tačiau tada prasidėjo „Crvena Zvezda“ lyderio Jordano Nworos šou, kuris pelnė 9 taškus iš eilės ir vėl išvedė savo komandą į priekį – 67:70. A.Butkevičius po E.Ulanovo perdavimo ir vėliau tritaškį pataikęs N.Williamsas-Gossas (72:77) dar trumpam išlaikė intrigą, bet žaidimo skonį pajutę šeimininkai jau kontroliavo rungtynes. Rungtynes uždaręs A.Butkevičiaus tritaškis nieko nebepakeitė – 79:88.
„Žalgiris“: A.Butkevičius 14, M.Lo 14, S.Francisco 13 (7 rez. perd., 2 per. kam.), N.Williamsas-Gossas 11 (6 atk. kam., 4 per. kam.), M.Wrightas 9, L.Birutis 8, E.Ulanovas 5, D.Sirvydis 2, D.Sleva 2, Ą.Tubelis 1.
„Crvena Zvezda“: J.Nwora 24 (7 atk. kam., 5 per. kam.), D.Motiejūnas 13 (2 per. kam.), Ch.Moneke 13, S.Ojeleye 10 (5 atk. kam.).
"Daugiau patys pradžioje paleidome, nepadarėme pirmojoje pusėje, ką turėjome padaryti. Kai turėjome komandinių pražangų, neprasižengėme. Kai neturėjome, padarėme kvailų pražangų. Dėl to labiausiai skauda. Varžovai neleido mums išsukti derinių. Bandėme akcentuoti, kad reikia paruošti derinių pradžią, situacijas, kur norime priimti kamuolį. Daug situacijų buvo, kur mes žaidėme prie aikštės vidurio, o kitose net negalėjome priimti kamuolio", - sakė T. Masiulis.
