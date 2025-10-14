„Žalgiris“ bandys nesustoti ir Belgrade

Graiką pakeitė serbas
„Žalgiris“ – kol kas vienintelis Eurolygos klubas, šį sezoną dar nepatyręs nesėkmės.
Blankiai startavusi Belgrado „Crvena zvezda“ (82:92 pralaimėjo Milano „EA7 Emporio Armani“ ir 88:97 – Miuncheno „Bayern“) netikėtai svečiuose privertė kapituliuoti čempionės titulą ginančią Stambulo „Fenerbahçe“ (86:81).
Tačiau per mačą Turkijoje belgradiečių ekipai jau vadovavo ne graikas Ioannis Sfairopoulas, o jo asistentas serbas Tomislavas Tomovičius, kuris galiausiai vyriausiojo stratego kėdę užleido tautiečiui Sašai Obradovičiui.
56-erių S. Obradovičius į „Crvena zvezda“ štabą sugrįžo po pertraukos – anksčiau jame dirbo 2020-aisiais.
Beveik prieš dvi savaites Belgrado ekipą papildė Donatas Motiejūnas, kurį S. Obradovičius treniravo „Monaco“ klube.
Emocijas – į šalį
„Nežinau, ar jis spės iki rungtynių su mumis parengti viską, ką suplanavęs, tačiau serbų krepšinio mokyklos akcentų tikrai bus – daug fiziškumo, agresyvumo“, – galimą S. Obradovičiaus taktiką prognozavo „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis.
Kauniečių strategas taip pat pabrėžė Belgrade laukiantį vietos sirgalių spaudimą, įtemptą psichologinę aplinką.
„Bus svarbu išlikti susikoncentravus ir, nepaisant jokių emocijų, po vienos atakos galvoti apie kitą ar apie gynybą“, – svarstė T. Masiulis.
Jis palankiai įvertino D. Motiejūno debiutą: kaunietis per rungtynes su „Fenerbahce“ pelnė 13 taškų (pataikė 5/5 dvitaškių), šešis kartus atkovojo kamuolį.
„Jie gauna iš Donato tai, ko ir tikėjosi“, – reziumavo „Žalgirio“ vyriausiasis treneris.
Kol kas nesusitarė
Eurolyga, Tarptautinės krepšinio asociacijų federacija (FIBA) ir Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA) kol kas nerado bendro vardiklio dėl naujo tarptautinio turnyro Europoje.
Ženevoje (Šveicarija) įvykusiame šių organizacijų vadovų ir atstovų susitikime dar kartą aptarta ambicingo projekto perspektyva, tačiau konkrečių susitarimų, išskyrus diplomatiškus pareiškimus tęsti bendradarbiavimą ir diskusijas, nėra.
Oficialiame Eurolygos pranešime pabrėžiama, kad bet kokia bendra struktūra turi atitikti kelis pagrindinius principus.
„Sprendimai turi kurti vertę visiems dalyviams ir Europos krepšiniui apskritai, neišstumiant organizacijų ir žmonių, sukūrusių dabartinę elitinio klubinio krepšinio struktūrą. Privalo būti saugomos Europos krepšinio tradicijos ir išskirtinis identitetas. Iniciatyvos turi išlaikyti ir kelti varžybų kokybės ir konkurencingumo kartelę. Sprendimų centras turi išlikti Europoje, kad pirmiausia būtų atstovaujami Senojo kontinento krepšinio interesai“, – akcentavo Eurolyga.
Neoficialių šaltinių duomenimis, NBA skeptiškai vertina Eurolygos poziciją – vadina ją nelanksčia, o siūlomą partnerystės modelį – neperspektyviu.
Turnyro lentelė
1. „Žalgiris“ 3 0 +36
2. „Monaco“ 2 1 +20
3. „Real“ 2 1 +19
4. „Olympiakos“ 2 1 +13
5. „Hapoel“ 2 1 +9
6. „Valencia“ 2 1 +6
7. „Panathinaikos“ 2 1 +3
8. „Paris Basketball“ 2 1 –1
9. „Barcelona“ 2 1 –3
10. „Partizan“ 2 1 –5
11. „Fenerbahce“ 1 2 +11
12. „Emporio Armani“ 1 2 +5
13. „Maccabi“ 1 2 –1
14. „Anadolu Efes“ 1 2 –5
15. ASVEL 1 2 -9
16. „Crvena zvezda“ 1 2 –14
17. „Virtus“ 1 2 –14
18. „Bayern“ 1 2 –27
19. „Dubai“ 1 2 –28
20. „Baskonia“ 0 3 –15
