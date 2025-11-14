Po nesėkmės Dubajuje vairininkas pripažino: nesame talentingiausia Europos komanda

Tomo Masiulio auklėtiniai dešimtojo turo susitikime nusileido Dubajaus „Dubai Basketball“ (5-6) ekipai 89:95.
Mače Dubajuje pirmosiose atakose Laurynas Birutis ir Ąžuolas Tubelis pasižymėjo po puikių komandos draugų perdavimų, Deividas Sirvydis pataikė iš toli, po Arno Butkevičiaus perdavimų Ą.Tubelis rinko dar 5 taškus– 12:4. Sylvainas Francisco įmetė vieną baudą, A.Butkevičius smeigė tritaškį ir nepagailėjo perdavimo L.Biručiui, D.Sirvydis pelnė 5 taškus iš eilės – 24:10. S.Francisco prasiveržė po krepšiu, į aikštę žengęs D.Sleva rinko 6 taškus, pirmąjį kėlinį užbaigė Moseso Wrightas reidas krepšio link – 34:24.
Antrojo kėlinio pradžioje M.Wrightas taisė netaiklų komandos draugo metimą (36:27), bet po to per 4 minutes žalgiriečiai suklydo net 6 kartus ir leido šeimininkams išsiveržti į priekį – 36:38. Edgaras Ulanovas puikiu perdavimu po krepšiu surado Ą.Tubelį ir kitoje atakoje pats pelnė taškus – 40:38. Ą.Tubelis metimu iš vidutinio nuotolio, D.Sirvydis prasiveržimu ir M.Wrightas dėjimu rinko paskutinius antrojo kėlinio taškus – 48:45.
Prasidėjus trečiajam kėliniui, S.Francisco rezultatyviais perdavimais prie tritaškio linijos surado A.Butkevičių, po krepšiu – M.Wrightą (53:49). E.Ulanovas sumetė baudas už nesportinę pražangą, S.Francisco pataikė iš toli (58:51), bet po to kauniečiai 4 minučių atkarpą pralaimėjo net 0:16 ir atsiliko 58:67. Ą.Tubelis 4 taškais ir D.Sleva metimu iš vidutinio nuotolio nutraukė tylą puolime, tačiau gynyboje „Žalgiris“ nesulaikė 28 taškus per kėlinį pelniusių varžovų – 64:73.
M.Lo įmetė vieną baudą, Ą.Tubelis pelnė 4 taškus – 69:75. Visgi, netrukus deficitas pasiekė 13 taškų – 69:82. Tada M.Wrightas sumetė baudas, D.Sirvydis pridėjo dvitaškį, A.Butkevičius įmetė tritaškį iš kampo – 76:84. S.Francisco irgi pasižymėjo iš toli, Ą.Tubelis pataikė dvitaškį su pražanga, A.Butkevičius dėjo į krepšį, o S.Francisco dar vienu tritaškiu mažino atsilikimą iki 3 taškų – 87:90. Deja, nuo paskutiniųjų „Dubai „Basketball“ atakų apsiginti nepavyko – 89:95.
„Žalgiris“: Ą.Tubelis 22 (5 atk. kam.), S.Francisco 15 (9 rez. perd.), D.Sirvydis 12, A.Butkevičius 11 (7 atk. kam., 6 rez. perd.), M.Wrightas 10 (5 atk. kam.), D.Sleva 8, E.Ulanovas 6, L.Birutis 4, M.Lo 1, I.Brazdeikis 0.
„Dubai Basketball“: M.Kabangele 21 (10 atk. kam., 2 per. kam.), A.Avramovičius 16 (7 rez. perd., 2 per. kam.), F.Petruševas 14 (6 atk. kam.), D.Baconas 12 (5 atk. kam.).
"Antrajame kėlinyje suteikėme lengvą progą sugrįžti į kovą, tai mane neramina. Neturime žudiko instinkto. Leidus varžovui sugrįžti į rungtynes tapo sunku, - dėstė T. Masiulis. - Negalime galvoti, jog įmesime daugiau nei mūsų oponentai ir laimėsime. Viena iš sudedamųjų sėkmingos gynybos dalių yra laiku prasižengti. Negalime pasikliauti vien tik puolimu. Nesame pati talentingiausia komanda Eurolygoje, tad tokių lengvų situacijų varžovams atiduoti negalime. Varžovai turi viską užsitarnauti, o šiandien leidome per daug".
