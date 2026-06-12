 Po pergalės – Masiulio maudynės

Po pergalės – Masiulio maudynės

2026-06-12 23:14 diena.lt inf.

Penktadienio vakarą Kauno „Žalgirio“ komanda 26 kartą tapo Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempione. Po laimėjimo netrūko žalgiriečių šventinių emocijų – sausas neprasmuko ir vyriausiasis klubo treneris Tomas Masiulis. 

<span>Po pergalės – Masiulio maudynės</span>
Po pergalės – Masiulio maudynės / „Žalgirio“ vaizdo įrašo stop kadrai

Pergalę žalgiriečiai nusprendė pažymėti trenerio išmaudymu. 

Vaizdo įraše, kuriuo pasidalinta feisbuke, matyti, kaip trenerių štabo nariai bei komandos krepšininkai neša T. Masiulį link vonios ir netrukus treneris atsiduria vandenyje. T. Masiulis visiškai nesipriešina, jo nuotaika po pergalės – tiesiog puiki.

„Žalgiris“ namie 95:77 (28:18, 22:21, 21:17, 24:21) įveikė Utenos „Juventus“ klubą.

Seriją žalgiriečiai laimėjo 3:0.

„Žalgiriui“ tai 26-asis titulas LKL istorijoje. Kauniečiai sezoną baigia, patirdami tik vieną pralaimėjimą per ištisus metus. Pastarąjį kartą taip nutiko 2012 metais.

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Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas
Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Sylvainas Francisco

Sylvainas Francisco

T. Biliūno / BNS nuotr.

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Šiame straipsnyje:
Žalgiris
Tomas Masiulis
maudynės
treneris
LKL
pergalė

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