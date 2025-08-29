Po pergalingo starto neskuba žerti komplimentų

Sutriuškino britus
Per pirmas „EuroBasket“ rungtynes Tamperėje su britais lietuviai net 57 kartus atkovojo kamuolį, o B grupės mačą laimėjo 94:70.
Ankstesnis rekordas – 54 kamuoliai per vienas rungtynes – nuo 1995-ųjų priklausė rusams, o 2013-aisiais šį rezultatą buvo pakartoję kroatai.
Šįkart blykstelėjo 18 taškų pelnęs Jonas Valančiūnas. Uteniškis pagal rezultatyvumą pakilo į trečią vietą tarp visų Europos čempionatuose dalyvavusių lietuvių (yra surinkęs iš viso 493 tšk.). Daugiau taškų yra pelnę tik legendiniai Arvydas Sabonis (652) ir Modestas Paulauskas (572).
Be to, J. Valančiūnas – jau ketvirtas pagal atkovotus kamuolius (309) tarp visų laikų „EuroBasket“ žaidėjų ir tikriausiai aplenks prancūzą Borisą Diawą (314). Pirmoje vietoje – ispanas Paulis Gasolis (475), antrojw – vokiečių grandas Dirkas Nowitzkis (364).
Nustebino taiklumas
„Smagu, kad laimėjome, bet esu atsargus – rimtesnių atsakymų pateiks šeštadienio rungtynės su vokiečiais“, – sakė Rolandas Radvila.
Žinomas Lietuvos jaunimo krepšinio specialistas po mūsiškių starto Europos čempionate neskubėjo žerti komplimentų.
– Ar Jums buvo netikėtumų lietuvių rungtynėse su britais?
– Labiausiai nustebino prastokas tritaškių ir baudų metimų taiklumas – per kontrolines rungtynes rodikliai buvo kur kas geresni. Šiais aspektais nusileidome net britams. Tai neįprasta, nes individualiai esame gerokai pajėgesni. Kita vertus, neblogai pasinaudojome varžovų klaidomis, kurias vertėme taškais. Patiko ir mūsiškių dominavimas po krepšiu, apsunkinome britams atakas iš baudos aikštelės. Jie buvo priversti ieškoti tolimų metimų.
– Ar tai padėjo lietuviams pasiekti fenomenalų Europos čempionatų rekordą?
– Iš dalies taip. Varžovai buvo priversti mesti iš nepatogių padėčių, todėl buvo daug atšokusių kamuolių, kuriuos mūsų puolėjų grandis gausiai susirinko. Įdomu, kad J. Valančiūnas prie varžovų krepšio atkovojo netgi daugiau kamuolių nei prie savo. Taip mūsiškiai kūrėsi vadinamuosius antrus šansus, kurie virto taškais.
– Aukštaūgiai dominavo, tačiau svarbiausiais momentais komandą patempė Rokas Jokubaitis. Kokia Jūsų nuomonė apie gynėjų grandies žaidimą?
– Rokas sužaidė savo lygiu. Mane labiau neramina antro įžaidėjo Arno Veličkos galimybės. Jis, kaip ir Margiris Normantas, žaidė ilgiau už R. Jokubaitį, bet sprendimai kėlė abejonių. Arnas prametė visus penkis tritaškius, jautėsi jo nervingumas. Tad kyla klausimas: jei žaidžiant su pajėgesniais oponentais šie primes, kaip aš vadinu, kietą suvalkietišką gynybą ir atkirs mūsų pagrindinį įžaidėją, kas perims iš Roko žaidimo organizavimo vadžias?
Čempionams neprilygo
Šiandien mūsiškiai išmėgins jėgas su Juodkalnijos krepšininkais, kurie 76:106 nusileido vokiečiams.
Pasaulio čempionus į pergalę vedė Franzas Wagneris (22 tšk., 8 atkovoti kamuoliai), Dennisas Schroederis (21 tšk., 4 rezultatyvūs perdavimai), Andreasas Obstas (18 tšk., 5/6 tritaškių). Kauno žalgirietis Maodo Lo surinko 10 tšk., atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
Juodkalniečių lyderis buvo Čikagos „Bulls“ vidurio puolėjas Nikola Vučevičius (23 tšk., 10 atkovotų kamuolių, 5 rezultatyvūs perdavimai).
„Kartais per mačus su favoritais žaidžiame puikiai, tačiau būna atkarpų, kai tartum visiškai išnykstame aikštėje. Šįsyk tai nutiko antrą rungtynių dalį – negalėčiau įvardyti nė vieno žaidėjo, kuris būtų bent kiek stengęsis pakeisti varžybų eigą“, – pyko Juodkalnijos ekipos vyriausiasis treneris Boško Radovičius.
„Juodkalniečiai priešinosi tik du kėlinius. Ryškiau išsiskyrė N. Vučevičius. Vis dėlto manau, kad J. Valančiūnas turėtų sutramdyti šį lyderį. Žinant, kad N. Vučevičiui jau 34-eri, o kiti juodkalniečiai taip pat linkę į lėtesnį žaidimą, turėtume juos įveikti dviženkliu skirtumu“, – prognozavo R. Radvila.
Suomiai atsilaikė
Dramatiškai susisklostė B grupės šeimininkų suomių ir švedų akistata. Ją 93:90 laimėjo Laurio Markkaneno vedama Suomijos rinktinė.
Ketvirtą kėlinį likus žaisti 13 sek., švedas Ludvigas Hakansonas buvo sušvelninęs skirtumą iki 90:91, tačiau netrukus prasižengė, o Edonas Maxhunis baudų metimais padidino suomių persvarą – 93:90.
L. Markkanenas surinko 28 tšk. (pataikė 12/14 baudų metimų), 6 kartus atkovojo kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. L. Hakansonas savo ruožtu pelnė 28 tšk. (6/8 tritaškių), atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Lietuvos ir Suomijos krepšininkai susitiks rugsėjo 1-ąją, o su švedais mūsiškiai žais 3 d.
Latviai kapituliavo
Į kitą varžybų etapą (aštuntfinalį) pateks 1–4 vietas B grupėje užėmusios ekipos. Rygoje, „Xiaomi“ arenoje, jos susitiks su A grupės (Portugalija, Estija, Latvija, Turkija, Serbija, Čekija) ketvertu.
A grupėje skaudžią nesėkmę patyrė latviai – 73:93 nusileido turkams, be to, kojos traumą patyrė starto penketo žaidėjas Artūras Žagaras.
Turkai pataikė 60 proc. tritaškių (15/25), latviai – 34 proc. (13/38). Latvių žvaigždės Kristapo Porzingio naudingumas – vos 1 balas (10 tšk., 0/5 tritaškių, 6 klaidos).
„Varžovai jam skyrė itin daug dėmesio, o mes nesugebėjome sukurti erdvių, kad Kristapui būtų lengviau atakuoti“, – pripažino puolėjas Andrejus Gražulis.
Serbai sutriuškino estus 98:64. Portugalai, 62:50 palaužę čekus, šventė istorinę pergalę – pastarąjį kartą jie „EuroBasket“ rungtynes buvo laimėję 2007-aisiais.
Statistika
Lietuva–Didžioji Britanija 94:70 (23:15, 18:18, 24:17, 29:20).
Tamperė, „Nokia“ arena, 4 243 žiūrovai.
Lietuva: J. Valančiūnas 18 taškų (9 atkovoti kamuoliai), Ą. Tubelis 18 (8/10 dvitaškių, 7 atkovoti kamuoliai), R. Jokubaitis (5 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai) ir M. Normantas po 12, A. Velička 10 (0/5 tritaškių, 6 rezultatyvūs perdavimai), R. Giedraitis 7 (6 atkovoti kamuoliai), T. Sedekerskis 6, M. Blaževičius ir L. Birutis po 4, G. Radzevičius (5 atkovoti kamuoliai) ir I. Sargiūnas po 2, D. Sirvydis 0.
Didžioji Britanija: A. Yeboah 17 taškų, T. Phillipas ir M. Hessonas (5 atkovoti kamuoliai) po 10, A. Adamu 9, L. Nelsonas 7 (1/7 tritaškių, 4 rezultatyvūs perdavimai), C. Wheatle’as (4 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos) ir J. Belo-Osagie’s po 6, P. Whelanas 3, D. Akinas 2, J. Wardas-Hibbertas 0.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 33/51 (65 proc.) ir 12/31 (39 proc.), tritaškių – 2/19 (11) ir 8/30 (27), baudų metimų – 22/36 (61) ir 22/31 (71). Atkovota kamuolių – 57 ir 31, perimta – po 9. Rezultatyvūs perdavimai – 22 ir 13. Klaidos – 14 ir 16.
Rezultatai
Čekija–Portugalija 50:62 (10:13, 19:19, 11:13, 10:17). 1 279 žiūrovai. V. Krejčis 10 taškų (1/5 tritaškių, 4 atkovoti kamuoliai) / N. Queta 23 taškai (18 atkovotų kamuolių, 39 naudingumo balai).
Juodkalnija–Vokietija 76:106 (20:24, 23:22, 12:33, 21:27). 3 495 žiūrovai. N. Vučevičius 23 taškai (10 atkovotų kamuolių, 5 rezultatyvūs perdavimai) / F. Wagneris 22 taškai (8 atkovoti kamuoliai).
Latvija–Turkija 73:93 (21:24, 18:23, 16:25, 18:21). 11 tūkst. žiūrovų. R. Lomažas 16 taškų (3 rezultatyvūs perdavimai) / C. Osmanas 20 taškų (4/7 tritaškių, 3 rezultatyvūs perdavimai).
Švedija–Suomija 90:93 (21:26, 27:23, 24:23, 18:21). 11 865 žiūrovai. L. Hakansonas 28 taškai (6/8 tritaškių, 5 rezultatyvūs perdavimai) / L. Markkanenas 28 taškai (12/14 baudų metimų, 6 atkovoti kamuoliai).
Serbija–Estija 98:64 (32:12, 24:17, 30:15, 12:20). 8 151 žiūrovas. N. Jovičius 18 taškų (3/4 tritaškių, 4 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai) / H. Drellas 11 taškų (1/4 tritaškių).
A grupė
1. Serbija 1 0 +34
2. Turkija 1 0 +20
3. Portugalija 1 0 +12
4. Čekija 0 1 –12
5. Latvija 0 1 –20
6. Estija 0 1 –34
B grupė
1. Vokietija 1 0 +30
2. Lietuva 1 0 +24
3. Suomija 1 0 +3
4. Švedija 0 1 –3
5. D. Britanija 0 1 –24
6. Juodkalnija 0 1 –30
Juodkalnija
Gynėjai: Kyle’as Allmanas (ūgis 193 cm), Vladimiras Mihailovičius (194 cm), Balsa Živanovičius (190 cm), Igoris Drobnjakas (193 cm), Djordje Jovanovičius (200 cm).
Puolėjai: Emiras Hadžibegovičius (204 cm), Bojanas Tomaševičius (203 cm), Zoranas Vučeljičius (197 cm), Andrija Slavkovičius (197 cm).
Vidurio puolėjai: Nikola Vučevičius (213 cm), Marko Simonovičius (211 cm), Zoranas Nikoličius (213 cm).
