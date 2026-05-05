Polonara paskelbė apie karjeros pabaigą

Pastarieji metai sportininkui buvo itin sunkūs. 2023-iaisiais krepšininkui diagnozuotas sėklidžių vėžys. Po gydymo A. Polonara trumpam buvo sugrįžęs į aikštelę, tačiau 2025-ųjų vasarą išgirdo dar vieną skaudžią diagnozę – kraujo vėžį.
Šių metų sausį krepšininkas buvo pranešęs apie planus sugrįžti į aikštę, tačiau to jau nebesulauksime.
„Ačiū treneriams, ačiū komandos draugams, kiekvienos komandos, kurioje žaidžiau, medicinos personalui už tai, kad leido man jaustis geru žaidėju, bet svarbiausia – žmogumi. Ačiū tiems, kurie mane įžeidinėjo socialiniuose tinkluose ir viešoje erdvėje, jūs buvote mano stiprybė! Norėčiau, kad ši akimirka niekada nebūtų atėjusi.
Aš bandžiau, grįžau prie individualių treniruočių, bet suprantu, kad atėjo laikas pasakyti „gana“ krepšiniui, nes nebebūsiu toks žaidėjas, koks buvau anksčiau, ir noriu, kad mane prisimintumėte tokį, koks buvau! Man tavęs trūks, krepšini“, – jautriai rašė A. Polonara.
A. Polonara 2022–2023 metų sezone su „Žalgiriu“ pasiekė Eurolygos atkrintamąsias. Be to, laimėjo Lietuvos krepšinio lygos ir Karaliaus Mindaugo taurės titulus.
