Prancūzo talentas pakerėjo ir buvusius žalgiriečius

Nesustabdė įžaidėjo
Traumų praretinti „Žalgirio“ krepšininkai savo arenoje nutraukė trijų pralaimėjimų seriją, 82:67 palauždami svečius iš Ispanijos.
Kauniečių pergalę lėmė galingai sužaistas ketvirtasis kėlinys, laimėtas 28:13. Prie šio spurto labiausiai prisidėjo Sylvainas Francisco, pelnęs 23 taškus, atlikęs net 11 rezultatyvių perdavimų ir surinkęs 32 naudingumo balus.
„Mane įkvėpė sirgaliai. Kartais net šiurpuliukai per kūną lakstė“, – po mūšio prisipažino prancūzas.
Tai buvo jau antras iš eilės jo įspūdingas pasirodymas per savaitę. Prieš tai Madride į „Real“ krepšį įžaidėjas įsūdė net 33 taškus, atliko 11 rezultatyvių perdavimų ir pagerino savo asmeninį naudingumo rekordą (37 balai).
Gydysis traumas
Nugalėtojams, pataikiusiems net 61 proc. tritaškių, Ąžuolas Tubelis pridėjo 15 taškų (7 atk. kam.).
Ignas Brazdeikis pelnė 13 taškų, Maodo Lo – 9 (6 atk. kam.), Deividas Sirvydis – 8, Edgaras Ulanovas – 5, Dustinas Sleva – 5, Mosesas Wrightas – 4. Pralaimėjusių gretose negaluodamas žaidęs Tadas Sedekerskis pelnė 3 taškus ir surinko 7 naudingumo balus.
„Skaičiai viską pasako“, – po akistatos su ispanais apie ryškų S. Francisco žybtelėjimą kalbėjo Tomas Masiulis.
„Žalgirio“ trenerio auklėtiniai į savaitę truksiančią pertrauką Eurolygos turnyre išėjo su 8 pergalėmis per 13 turų. Nors ir neilga, pertrauka jiems turėtų išeiti į naudą, nes su laiku lenktyniauja traumas besigydantys trys svarbūs žaidėjai: Nigelas Williamsas-Gossas, Arnas Butkevičius ir Dovydas Giedraitis.
Nerimas dėl išpirkos
Buvęs Kauno komandos gynėjas, dukart LKL čempionas S. Serapinas, per savo karjerą ragavo nemažai Eurolygos krepšinio, taip pat meistriškumą demonstravo Italijos, Graikijos, Turkijos, Vokietijos, Lenkijos ir Ukrainos aukščiausiose lygose. Net ir sukaupęs tokią patirtį, jis teigia, kad tektų gerokai pasukti galvą siekiant prisiminti tokį dominuojantį Europos žaidėją.
Dabar 43 metų S. Serapinas darbuojasi Klaipėdos „Neptūno“ trenerių štabe, neišvengiamai sekdamas ir žalgiriečių dvikovas Eurolygoje.
S. Francisco Eurolygos žvaigžde tapo būtent „Žalgirio“ klube. Niekas nežino, ar jis toks liktų ir kitoje žaidimo sistemoje.
– Antroje rungtynių su „Baskonia“ dalyje žalgiriečiai praleido vos 25 taškus. Ar būtent geležinės gynybos dėka buvo iškovota ši pergalė? – paklausėme S. Serapino.
– Gynyba antroje dalyje išties pagerėjo (pirmoje praleisti 42 taškai), tačiau puolimas taip pat buvo puikus. Savo tritaškius pataikė Ą. Tubelis, iš kampų – I. Brazdeikis, ir, žinoma, S. Francisco. Prancūzas draskė ispanų gynybą ir gerai nusimetinėjo kamuolį laisviems komandos draugams. Tie taiklūs tritaškiai davė emocinį postūmį geresnei gynybai.
– Apylygio mačo baigtį nulėmė ketvirtas kėlinys, kurį šeimininkai laimėjo triuškinamai 28:13. Kas taip pakirto „Baskonia“?
– Pasitaikė atkarpa, kai žalgiriečiai pataikė beveik visus metimus, o svečiams nekrito. Psichologiškai tai kerta per galvą, todėl pabaigoje jų rankos ir nusviro.
– Kauniečių žaidimas šiemet itin banguoja. Kartais, pavyzdžiui, Dubajuje, komanda atrodo, kaip viena silpnesnių turnyro ekipų, o kartais – kaip Eurolygos lyderiai. Kaip paaiškinti tokius svyravimus?
– Parodykite man Eurolygos komandą, kuri stabiliai gerai žaistų bent du mėnesius. Net čempionė Stambulo „Fenerbahče“ iki pastarosios sėkmingos serijos smarkiai bangavo. Tokį nestabilumą lemia daug faktorių: ir kelionių trukmė, ir vietinių lygų varžybų grafikas, plius dar žaidėjų traumos. Vieno visiems tinkančio atsakymo nėra.
– Kalbant apie traumas, su „Baskonia“ žalgiriečiams nepadėjo net trys svarbūs krepšininkai, iš kurių du – geriausi gynybos specialistai A. Butkevičius ir D. Giedraitis. Kaip kauniečiai sugebėjo kompensuoti šias spragas?
– Čia vėlgi gali sužaisti psichologiniai momentai. Iškritus žaidėjams, kiti komandos nariai susitelkia, supranta, kad niekas, išskyrus juos to darbo nepadarys. Jie į aikštę eina tarsi „va bank“, neturėdami ko prarasti. Krepšininkams tarsi atsiriša rankos, jie leidžia sau žaisti, gerąja to žodžio prasme, įžūliau. Be to, mažiau žaidžiantiems atsiranda šansas pasinaudoti išaugusiomis minutėmis aikštėje.
– Vienas iš tokių žaidėjų, pasinaudojusiu galimybe – I. Brazdeikis. Su ispanais jis žaidė net 27 min., pelnydamas 13 taškų. Prieš tai Madride surinko 10 taškų. Išeitų, kad Iggy, šį sezoną turėdamas vos 4 taškų vidurkį, bene geriausiai pačiupo šį šansą.
– Ignas su tokia situacija susiduria ne pirmą kartą. Ir pernai, kai komandai vadovavo Andrea Trinchieri, jis kartais nebūdavo įtraukiamas į rotaciją, o paskui žengė į LKL finalo seriją ir parodė, ką iš tiesų sugeba (ketvirtosiose finalo rungtynėse pelnė 26 taškus ir su S. Francisco padėjo išgelbėti seriją, o prieš tai buvo rezultatyviausias ir dramatiškame KMT finale su Klaipėdos „Neptūnu“ – aut. past.).
Jis, kaip mašina, yra pasiruošęs kiekvieną akimirką žengti į aikštę ir daryti savo darbą. Nesvarbu, kad kažkuriuo metu treneris juo pasitiki mažiau. Tai yra tikrasis profesionalumas.
– Per savaitę du fenomenalius pasirodymus surengė S. Francisco. Su „Baskonia“ prancūzas surinko 32 naudingumo balus, prieš tai su „Real“ – net 37. Kita vertus, ar nėra baugu, kad nuo vieno žaidėjo šitaip priklauso „Žalgirio“ komandos žaidimas?
– Cisco yra komandos lyderis. Tą jis įrodinėja nuolat. Yra kažkiek nerimo, ar jis galės taip tempti vežimą visą Eurolygos sezoną. Viena vertus, yra traumos tikimybė, bet nemažesnė tikimybė, kad jį sezono viduryje tiesiog išpirks turtingesni klubai, kaip kad ne kartą darė, pavyzdžiui, Pirėjo „Olympiakos“. Kita vertus, S. Francisco Eurolygos žvaigžde tapo būtent „Žalgirio“ klube. Niekas nežino, ar jis toks liktų ir kitoje žaidimo sistemoje.
– Jau ketvirtadienį Lietuvos rinktinė žaidžia pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Didžiosios Britanijos komanda. Rinktinei dėl nuovargio, traumų ir kitų priežasčių nepadės visas būrys žalgiriečių. Į lėktuvą paskutinę akimirką įšoko tik jaunasis Mantas Rubštavičius. Panašu, kad nepaisant Eurolygos ir FIBA susitikimų, besikertančių varžybų problema lieka neišspręsta?
– Eurolygos ir FIBA atrankos tvarkaraščiai kažkiek buvo derinami, bet iš esmės problema lieka – geriausi žaidėjai negali padėti rinktinėms. Antradienį ir trečiadienį vyko Eurolygos mačai, o jau ketvirtadienį prasideda atrankos rungtynės. Pridėkime dar ir mūsiškių laukiančią savaitgalio akistatą su italais. Išeitų, kad geriausi krepšininkai turėtų šią savaitę sužaisti po trejas rungtynes skirtingose Europos arenose. Tai nėra normalus krūvis, o paprasčiausias žaidėjų sekinimas. Prisiminkite tą nesąmonę, kai praėjusį sezoną Sakartvelo rinktinės lyderis Tornikė Šengelija per parą sužaidė dvejas rungtynes – klube ir rinktinėje.
Blogiausia, kad dėl to kenčia abi organizacijos. Manau, kad krepšiniui reikėtų imti pavyzdį iš futbolo, kur vadinamojo rinktinių lango metu klubinės varžybos sustabdomos. Gal tik Afrikos žemyno čempionatas vyksta per klubų sezoną. Futbolo pavyzdys rodo, kad norint, galima suderinti net didžiausių organizacijų ir klubų interesus.
