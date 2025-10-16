Puolėjo salvės pergalės nenukalė

Pirmuosius 4 taškus „Žalgiriui“ pelnė Nigelas Williamsas-Gossas – 4:5. Mosesas Wrightas sumetė baudas, Sylvainas Francisco taikliam tritaškiui išvedė Dustiną Slevą – 9:5. Ąžuolas Tubelis pasinaudojo komandos draugo užtvara, Arnas Butkevičius įmetė tritaškį, Laurynas Birutis pridėjo baudos metimą – 15:11. A.Butkevičius smeigė tritaškį, o paskutinėmis pirmojo kėlinio sekundėmis perėmė kamuolį ir dar kartą taikliai šovė iš toli – 21:13.
Ignas Brazdeikis realizavo baudų metimus, A.Butkevičius ir toliau tęsė savo šou: tarp jo dviejų tritaškių įsiterpė trečiasis perimtas kamuolys ir galingas dėjimas – 31:15. N.Williamsas-Gossas sumetė baudų metimus ir greitoje atakoje perdavė kamuolį M.Wrightui, bet varžovai artėjo iki 35:27. A.Butkevičius įmetė savo 6-ąjį tritaškį ir rinko 20-ąjį tašką (38:27), tačiau „EA7 Emporio Armani“ atliko dar vieną spurtą ir išsiveržė į priekį – 38:39. Žalgiriečiai trapią persvarą atstatė po dviejų S.Francisco rezultatyvių perdavimų M.Wrightui, kuris atakas baigė dėjimais – 42:39.
Trečiojo kėlinio pradžioje Ą.Tubelis pelnė 4 taškus, tritaškį pridėjo S.Francisco, o po dar penkių Ą.Tubelio taškų Milano trenerių štabas prašė minutės pertraukėlės – 54:49. Ji suveikės, nes svečiai netrukus vėl buvo priekyje – 55:56. S.Francisco rinko penktąjį tašką iš eilės (59:56), trečiąjį kėlinį taikliu metimu užbaigė N.Williamsas-Gossas – 61:63.
M.Wrightas tritaškiu ir dėjimu per save mažino atsilikimą (66:70), bet varžovai ir toliau taikliai atakavo iš tolimų distancijų – 66:77. M.Wrightas pelnė dar 2 taškus, 7 taškus rinko N.Williamsas-Gossas, tritaškį pataikė Ą.Tubelis, bet Milano ekipa jau buvo per toli pabėgusi į priekį – 78:89.
„Žalgiris“: A.Butkevičius 20 (6/7 trit., 5 atk. kam., 3 per. kam.), M.Wrightas 15 (7 atk. kam.), N.Williamsas-Gossas 15 (4 rez. perd., 2 per. kam.), Ą.Tubelis 14 (5 atk. kam.), S.Francisco 8 (6 rez. perd.), D.Sleva 3, I.Brazdeikis 2, L.Birutis 1, M.Lo 0 (6 rez. perd.), E.Ulanovas 0, D.Sirvydis 0, M.Rubštavičius 0.
„EA7 Emporio Armani“: D.Bookeris 15 (7 atk. kam.), G.Ricci 15 (5/5 trit.), Sh.Shieldsas 15 (5 rez. perd.), Q.Ellisas 15, M.Guduričius 14 (7 atk. kam.), L.Bolmaro 10 (7 atk. kam., 4 rez. perd.).
"Pradėjome žaisti gerai. Arnas Butkevičius pataikė daugybę metimų, kurių nesitikėjome. Įgijome pranašumą ir turbūt pamanėme, kad rungtynės baigtos. „Emporio Armani“ žaidė be daug traumuotų žaidėjų, o tokia situacija mums buvo pavojinga. Antroje mačo pusėje jie sugrįžo ir smogė stipriai. Aišku, turėtume atsargiau elgtis, bet žaidžiame su rimtomis komandomis. Atsilikinėdami ar pirmaudami, visada galime grįžti į rungtynes“, - dėstė T. Masiulis.
